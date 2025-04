Internationale Ukraine-Gespräche mit US-Vertretern in Paris

Paris - Zum ersten Mal seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump sitzen Europäer beim Thema Ukraine mit den Vereinigten Staaten am Verhandlungstisch. US-Außenminister Marco Rubio und US-Sondergesandter Steve Witkoff haben am Donnerstag in Paris mit ranghohen Vertretern Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und der Ukraine über Wege zur Beendigung des Krieges beraten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfing Rubio und Witkoff im Elys�e.

Tote bei russischen Angriffen - Neue Taktik des Kreml

Kiew (Kyjiw) - In der Nacht auf Donnerstag sind bei russischen Drohnenangriffen auf Dnipro und Nikopol mindestens fünf Menschen getötet worden. Kiew meldete außerdem, dass Moskau eine neue Taktik mit immer größeren Einheiten ausprobiere. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete, dass er Informationen habe, dass China den Kreml mit Waffen unterstütze. Wie es weiter hieß, will die Ukraine in den vergangenen Wochen rund 16 Quadratkilometer ihres Landes zurückerobert haben.

EZB senkt Einlagezins im Zollstreit auf 2,25 Prozent

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) senkt inmitten der Zollturbulenzen zum siebenten Mal seit vergangenem Juni die Leitzinsen. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagensatz wird um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent verringert, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Die EZB verringert zudem den Zins (Hauptrefinanzierungssatz), zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der Notenbank besorgen können: Statt 2,65 Prozent werden dafür nun 2,4 Prozent Zinsen fällig.

Ermittlungen in Causa "Hausbau" bei Kunasek eingestellt

Graz/Klagenfurt - Die Ermittlungen in der Causa "Hausbau" gegen den steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und alle drei weiteren Beschuldigten, darunter auch Landtagspräsident Gerald Deutschmann (FPÖ), sind eingestellt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Klagenfurt am Gründonnerstag mit. Nach einer anonymen Anzeige war wegen des Vorwurfs der Untreue ermittelt worden. Die Ermittlungen galten als ein Nebenstrang bei den Erhebungen rund um die Finanz-Affäre der FPÖ Graz.

Zwölf Verletzte nach Karambolage auf B4 im Bezirk Korneuburg

Hausleiten - Bei einem Verkehrsunfall auf der Horner Straße (B4) nahe Zissersdorf in der Marktgemeinde Hausleiten (Bezirk Korneuburg) sind am frühen Donnerstagnachmittag nach Angaben von Notruf NÖ und dem Roten Kreuz zwölf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Vier Kinder kamen mit leichten Blessuren davon. In die Karambolage waren ein Kleinbus und drei Pkw verwickelt. Ein Großaufgebot an Rettungsteams rückte aus.

Drei Tote bei Seilbahnunfall nahe Neapel

Neapel - In der süditalienischen Ortschaft Castellammare di Stabia bei Neapel ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Seilbahnunfall gekommen. Dabei kamen drei Menschen ums Leben, eine Person wurde schwer verletzt. Eine weitere Person wurde noch vermisst, wie aus einer vorläufigen Bilanz der Rettungseinheiten hervorging. Ein Kabel der Seilbahn, die Besucher von Castellammare di Stabia zur Spitze des Bergs Faito auf etwa 1.200 Meter führte, riss.

SPÖ-Pensionistenchef Kostelka verstorben

Wien - Der Chef des Pensionistenverbands Peter Kostelka (SPÖ) ist heute zwei Wochen vor seinem 79. Geburtstag überraschend verstorben. Der Kärntner hatte in der Politik die unterschiedlichsten Funktionen inne, unter anderem war er Staatssekretär, Volksanwalt und Klubchef der SPÖ. Bis zuletzt setzte er sich öffentlich für die Anliegen der Senioren ein, etwa gegen die geplante Erhöhung ihrer Krankenversicherungsbeiträge. SPÖ-Chef Andreas Babler würdigte einen "wichtigen Mitstreiter".

Papst besuchte am Gründonnerstag Gefangene in Strafanstalt

Rom/Vatikanstadt - Trotz angeschlagener Gesundheit hat Papst Franziskus am Gründonnerstag die römische Strafanstalt Regina Coeli besucht. Der Pontifex traf dort 70 Häftlinge sowie die Leiterin des Gefängnisses. Applaus ertönte, als der Papst im Rollstuhl in die Strafanstalt geführt wurde, die sich im römischen Viertel Trastevere befindet. Er hatte keine Nasenkanüle für die Sauerstoffzufuhr, wie aus Bildern hervorgeht.

