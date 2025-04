Zwei Tote nach Schießerei an Universität in Florida

Tallahassee (Florida) - Bei einem Schusswaffenangriff an einer Hochschule im US-Bundesstaat Florida sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Sechs weitere erlitten Verletzungen, fünf von ihnen wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, teilten die Behörden in einer Pressekonferenz mit. Ein Verdächtiger, nach ersten Erkenntnissen ein 20-jähriger Student der Uni, wurde festgenommen und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Er ist der Sohn einer Polizistin.

Trump signalisiert mögliches Ende des Zoll-Streits mit China

Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag (Ortszeit) ein mögliches Ende des Zollstreits mit China signalisiert. "Ich möchte nicht, dass die Zölle noch höher werden, denn irgendwann kommt der Punkt, an dem die Leute nicht mehr kaufen", sagte Trump vor Reportern im Weißen Haus. China stehe seit der Einführung der Zölle mit ihm in Kontakt, berichtete Trump - und äußerte sich optimistisch, dass eine Einigung erzielt werden könne.

Seilbahnunglück bei Neapel - Tourist in kritischem Zustand

Rom - Der 30-jährige israelische Tourist, der beim Seilbahnunglück mit vier Toten am Berg Faito nahe Neapel schwer verletzt worden war, befindet sich nach wie vor "in kritischem Zustand" in einem Krankenhaus der Vesuvstadt. Der Mann, der mehrere Frakturen erlitt, wird künstlich beatmet, berichteten die Ärzte des "Ospedale del Mare" in Neapel. Premierministerin Giorgia Meloni kondolierte den Familien der Opfer.

US-Vizepräsident Vance in Rom

Rom - US-Vizepräsident JD Vance ist am Freitag zu einem Besuch in Rom eingetroffen. Die Maschine mit dem Stellvertreter von US-Präsident Donald Trump an Bord landete auf dem römischen Flughafen Ciampino. Auf dem Programm steht am Freitag ein Treffen Vances mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die von einer Begegnung mit Trump im Weißen Haus zurückkehrt. Am Ostersonntag will Vance die Ostermesse im Petersdom besuchen.

15-jähriger Autolenker starb bei Unfall in Oberösterreich

Traun - Ein 15-jähriger Autofahrer hat Donnerstagabend im Stadtteil St. Martin in Traun (Bezirk Linz-Land) einen Verkehrsunfall nicht überlebt. Der Teenager, der keinen Führerschein besaß, hatte nach einem Überholmanöver die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und geriet in den rechten Straßengraben. Dabei wurde der Pkw ausgehoben, krachte direkt gegen einen Werbeträger aus Stahl und landete auf dem Dach im Graben, so die Polizei.

Houthis melden 38 Tote nach US-Angriff auf Ölhafen

Sanaa - Bei einem Angriff der US-Streitkräfte auf einen Ölhafen im Jemen sind nach Angaben der pro-iranischen Houthis 38 Menschen getötet worden. Vorläufigen Zahlen zufolge seien bei dem Angriff auf die strategisch wichtige Ölförderanlage Ras Isa "38 Arbeiter und Angestellte getötet und 102 weitere verletzt" worden, berichtete der Fernsehsender der Miliz unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden der von den Houthis kontrollierten Stadt Hodeida im Westen des Landes.

Hamas lehnt jüngsten Vorschlag für Waffenruhe ab

Gaza/Tel Aviv - Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über die Freilassung der verbliebenen Geiseln und eine neue Waffenruhe stecken fest: Die islamistische Gruppe hat Berichten zufolge den jüngsten israelischen Vorschlag abgelehnt. Grund sei, dass er kein Ende des Kriegs vorsehe, meldeten israelische Medien unter Berufung auf den ranghohen Hamas-Funktionär Khalil al-Hayya.

Ukraine und USA vereinbaren Rohstoffabkommen

Washington/Kiew (Kyjiw) - Nach langem Ringen haben die Ukraine und die USA eine Absichtserklärung für den Abschluss eines Rohstoffabkommens unterzeichnet. Das teilte die ukrainische Wirtschaftsministerin und Vizeregierungschefin Julia Swyrydenko am Donnerstagabend via Facebook mit. Der Text des Rohstoffabkommen selbst, mit dem die USA Zugriff auf seltene Erden und andere wertvolle Ressourcen der Ukraine erhalten sollen, müsse noch fertiggestellt werden.

