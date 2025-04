USA drohen Friedensbemühungen in der Ukraine zu beenden

Paris - Die USA drohen mit der Aufgabe ihrer Bemühungen um Frieden zwischen Russland und der Ukraine, sollte es keine raschen Fortschritte geben. Sein Land könne bereits innerhalb weniger Tage seine Vermittlungsbemühungen einstellen, wenn es keine klaren Anzeichen für eine mögliche Einigung gebe, sagte US-Außenminister Marco Rubio am Freitag in Paris. Dort hatte er am Donnerstag mit Vertretern der Ukraine und weiterer europäischer Staaten über eine Beendigung des Krieges beraten.

Gratis-Klimaticket für 18-Jährige vor möglicher Abschaffung

Wien - Bereits im Regierungsprogramm der Dreier-Koalition wurde eine "Weiterentwicklung" des Klimatickets angekündigt. Diese betrifft nun wohl die im Vorjahr eingeführte Möglichkeit für 18-Jährige zur kostenlosen Nutzung. Eine Aufhebung des KTÖ18 war zuvor bereits in den gescheiterten Verhandlungen von ÖVP und FPÖ geplant worden. Gestern, Donnerstag, wurde nun bekannt, dass die türkis-rot-pinke Bundesregierung die kostenlose Option abschafft, so die "Tiroler Tageszeitung" (TT).

Weiterer Fall von Maul- und Klauenseuche in Ungarn

Bratislava/Rajka (Ragendorf) - Ungarn hat am Donnerstag einen fünften Fall der Maul- und Klauenseuche (MKS) gemeldet. Die Tiere des betroffenen Betriebs seien noch in der Nacht auf Freitag getötet worden. Es handelt sich dabei um einen Milchkuhbetrieb mit 874 Tieren in R�bapord�nyi - etwa eine Autostunde östlich von Oberpullendorf. Das Burgenland habe sofort Kontakt mit den ungarischen Behörden aufgenommen, teilte das Landesmedienservice mit.

Meloni empfing US-Vizepräsident Vance in Rom

Rom - Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni hat am Freitag in Rom den US-Vizepräsidenten JD Vance empfangen. Das Treffen im Regierungssitz Palazzo Chigi erfolgte einen Tag nach Melonis Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus, bei dem Vance ebenfalls anwesend war.

Israel setzt Angriffe im Gazastreifen unvermindert hart fort

Gaza/Tel Aviv - Israel setzt seine Angriffe im Gazastreifen in unverminderter Härte fort. Die Luftwaffe habe rund 40 Ziele angegriffen, teilte das Militär am Freitag mit. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde in dem Palästinensergebiet wurden mindestens 30 Menschen getötet. Das israelische Militär erklärte, Bodentruppen seien in den Gebieten Shabura und Tel Al-Sultan in der Nähe der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten im Süden des Küstenstreifens im Einsatz.

Christlicher Karfreitagszug über Via Dolorosa in Jerusalem

Vatikanstadt/Rom/Jerusalem - Tausende Christen verschiedener Konfessionen haben sich am Karfreitag zu den traditionellen Kreuzwegprozessionen in der Jerusalemer Altstadt versammelt. Bei sommerlichem Wetter zogen sie laut Kathpress entlang der Via Dolorosa, um die 14 Stationen des Leidenswegs Jesu von seiner Verurteilung bis zur Kreuzigung und zum Grab nachzugehen. Kriegsbedingt nahmen deutlich weniger ausländische Pilger teil als sonst. Am Abend begehen Tausende Katholiken auch in Rom den Kreuzweg.

Iran hat Zweifel rund um Atomverhandlungen mit den USA

Teheran/Moskau - Einen Tag vor der Fortsetzung der Atomverhandlungen mit den USA hat der Iran "ernste Zweifel" an den Absichten Washingtons geäußert. "Obwohl wir ernste Zweifel an den Absichten und Motivationen der amerikanischen Seite haben, werden wir auf jeden Fall an den morgigen Verhandlungen teilnehmen", sagte Abbas Araqchi am Freitag in Moskau bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow. Im Iran wurden indes am "Tag der Armee" Paraden abgehalten.

15-jähriger Autolenker stirbt bei Unfall in Oberösterreich

Traun - Ein 15-Jähriger am Steuer eines Autos ist am Donnerstagabend im Stadtteil St. Martin in Traun (Bezirk Linz-Land) nach einem Überholmanöver gegen eine Werbetafel gekracht und tödlich verletzt worden. Die beiden anderen Insassen des Wagens wurden schwer verletzt. Der Rettungs- und Bergeeinsatz wurde durch eine große Zahl an filmenden Schaulustigen massiv erschwert, beklagte die Feuerwehr am Freitag.

