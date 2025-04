Kardinäle beraten nach Papst-Tod über Trauerfeierlichkeiten

Vatikanstadt - Nach dem Tod von Papst Franziskus kommen am Dienstag einige Kardinäle zusammen, um Entscheidungen zu den anstehenden Trauerfeierlichkeiten zu treffen. Konkret muss der genaue Zeitpunkt der Bestattung des verstorbenen Oberhauptes der katholischen Kirche festgelegt werden. In der Regel ist diese vier bis sechs Tage nach dem Tod. Derzeit befindet sich Franziskus' Leichnam noch in seiner Residenz im Vatikan, der Casa Santa Marta.

Hunderte beim Papst-Gedenken im Wiener Stephansdom

Wien/Vatikanstadt - Hunderte Menschen haben am Montag im Wiener Stephansdom bei einer Totenmesse gemeinsam des verstorbenen Papsts Franziskus gedacht. Am Dom hing die Vatikan-Fahne mit Trauerflor, auch die anderen Kirchen und kirchlichen Gebäude im Land wurden laut dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, schwarz beflaggt. Bereits um 17 Uhr hatten österreichweit die Kirchenglocken zum Zeichen der Trauer für zehn Minuten geläutet.

Bericht: Hamas bereit zur Machtübergabe in Gaza

Gaza - Die Hamas ist einem Medienbericht zufolge zur Übergabe ihrer Macht an eine andere palästinensische Behörde im Gazastreifen bereit. Die islamistische Organisation habe ihre Bereitschaft signalisiert, die Regierung in dem Küstenstreifen an eine palästinensische Behörde wie die im Westjordanland regierende Palästinensische Autonomiebehörde oder eine neu zu schaffende Organisation zu übergeben, zitierte die BBC einen ranghohen palästinensischen Funktionär.

Ukraine: Russische Drohnen greifen Wohngebiet in Odessa an

Odessa - Russische Drohnen haben laut ukrainischen Behörden in der Nacht auf Dienstag die Schwarzmeerhafenstadt Odessa angegriffen. Der Angriff mit zahlreichen Drohnen habe Brände ausgelöst. Zahlreiche Wohnungen seien beschädigt worden. "Der Feind hat ein Wohngebiet in einem dicht besiedelten Stadtteil von Odessa ins Visier genommen", teilt Bürgermeister Gennadiy Trukhanov auf Telegram mit. Er veröffentlichte Bilder von einem Brand und von Wohngebäuden mit beschädigten Fassaden.

Putin bringt direkte Gespräche mit der Ukraine ins Spiel

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Kremlchef Wladimir Putin hat direkte Gespräche mit Kiew über die Ausweitung eines Moratoriums von Angriffen gegen bestimmte Objekte in den Raum gestellt. "Wir müssen darüber nachdenken", so Putin am Montag. US-Präsident Donald Trump will sich in den kommenden drei Tagen zu Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Krieg äußern. Ukraines Präsident Wolodmyr Selenskyj setzt indes auf Verhandlungen mit Unterhändlern aus den USA, Großbritannien und Frankreich in London am Mittwoch.

IWF legt in Washington Konjunkturprognose vor

Washington - Der Internationale Währungsfonds (IWF) legt am Dienstag (15.00 Uhr MESZ) in Washington seine neue Prognose für die weitere Entwicklung der globalen Konjunktur vor. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa hatte im Voraus mit Blick auf die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump bereits vor den Gefahren von Handelshemmnissen gewarnt. "Handelsspannungen sind wie ein Topf, der lange vor sich hin köchelte - und nun überkocht", mahnte sie.

Vance und Modi sehen Fortschritte bei Handelsgesprächen

Neu-Delhi - Die USA und Indien sehen sich trotz der von US-Präsident Donald Trump erhobenen Sonderzölle auf indische Produkte auf einem guten Weg, wie geplant ein bilaterales Handelsabkommen abschließen zu können. Bei ihrem Treffen in Neu-Delhi hätten US-Vizepräsident JD Vance und der indische Premierminister Narendra Modi es begrüßt, dass es "wesentliche Fortschritte in den Verhandlungen für ein beiderseitig vorteilhaftes Handelsabkommen" gebe, teilte Modis Büro mit.

