ATX im Minus erwartet -- DAX vorbörslich leicht im Plus -- Asiens Börsen stabil

Der heimische Markt wird am Mittwoch etwas tiefer erwartet, während der deutsche Leitindex leicht zulegen dürfte. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Mittwoch in engen Grenzen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch leicht nachgeben.

Der ATX verliert vorbörslich leicht.

Mit einer wahren Flut wichtiger ökonomischer Daten und Zahlen von Unternehmen rechnen Händler am Mittwoch. Wegen des Mai-Feiertages am Donnerstag sind auch noch zahlreiche Veröffentlichungen vorgezogen worden. "Unter dem Strich kann sich an solchen Tagen keine echte Meinung über die angemessene Marktrichtung durchsetzen", sagt ein Händler. Er rechnet daher mit einer volatilen Seitwärtsbewegung. Am Morgen wurden Einkaufsmanager-Indizes (PMI) aus China vorgelegt. Sowohl in der Großindustrie als auch bei den Privatfirmen zeigten sie abwärts. Besonders bedenklich sind allerdings die Folgen der Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump, denn die Export-Orders brachen mit der höchsten Rate seit fast zwei Jahren zusammen. Ob sich schon Folgen für den US-Arbeitsmarkt ergeben haben, wird sich am Nachmittag mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht zeigen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte etwas höher präsentieren.

Der DAX zieht vorbörslich leicht an.

Die Erholungsrally im DAX nähert sich am Mittwoch wohl der Marke von 22.500 Punkten. Der Rekord vom März bei 23.476 Punkten bleibt fest im Visier. Im nun endenden April liegt der DAX gut ein Prozent im Plus, nachdem er infolge des von den USA losgetretenen Zollkonflikts zwischenzeitlich auf Monatssicht fast 17 Prozent verloren hatte. Damit hatte er auch seinen kompletten Jahresgewinn abgegeben, der inzwischen wieder bei fast 13 Prozent liegt. Die ersten DAX-Werte haben inzwischen sogar neue Höchststände erreicht.

WALL STREET

Der US-Leitindex konnte am Dienstag zulegen.

So hatte der Dow Jones mit einem minimalen Plus eröffnet und vergrößerte dieses im weiteren Handelsverlauf deutlich. Letztlich schloss er 0,75 Prozent stärker bei 40.527,62 Zählern.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite drehte ins Plus und beendete den Handel 0,55 Prozent höher bei 17.461,32 Punkten.

Ausgerechnet schwache Konjunkturdaten halfen, die Wall Street am Dienstag im Verlauf nach oben zu hieven. Sowohl die Anzahl der offenen Stellen (Jolts) als auch das Verbrauchervertrauen zeigen Schwäche, befeuern damit aber Zinssenkungsspekulationen. Die Stimmung unter US-Verbrauchern hat sich im April deutlicher als ohnehin befürchtet abgeschwächt.

Stützend wirkte zudem, dass Autobauer in den USA bei den Zöllen auf Bauteile Erleichterungen bekommen. Entsprechende Medienberichte bestätigte ein hochrangiger Vertreter des US-Handelsministeriums.

Daneben nahm die Bilanzsaison Fahrt auf.

ASIEN

Die asiatischen Börsen bewegen sich am Mittwoch in engen Grenzen.

In Tokio steigt der Nikkei 225 0,19 Prozent auf 35,909.84 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite moderate 0,8 Prozent auf 3.283,97 Stellen ab.

In Hongkong steigt der Hang Seng unterdessen 0,22 Prozent auf 22.056,10 Zähler.

Gemessen an den Börsenindizes tut sich am Mittwoch an den asiatischen Börsen trotz freundlicher Vorgabe der Wall Street wenig. Dazu dürften auch neue Einkaufsmanagerindizes aus China beitragen. Sie sind im April durch die Reihe unter den Vormonatswerten ausgefallen, dazu rutschte der staatliche Index des verarbeitenden Gewerbes unter die Expansion anzeigende Schwelle. Laut den Ökonomen von Capital Economics zeigen sich hier Auswirkungen der US-Zollpolitk. Der Index der neuen Exportaufträge sei auf den niedrigsten Stand seit August 2012 gefallen, abgesehen von der Covid-Phase. Möglicherweise werde die pessimistische Stimmung in den Daten aber übertrieben, ein ähnliches Muster sei während des ersten Handelskriegs 2018 zu beobachten gewesen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX