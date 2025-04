Kiew erneut Ziel russischer Angriffe, mehrere Tote gemeldet

Kiew (Kyjiw) - Beim größten Angriff Russlands mit Raketen und Drohnen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew seit Jahresbeginn sind in der Nacht auf Donnerstag mindestens acht Menschen getötet worden. Unter den mehr als 70 Verletzten waren nach weiteren Angaben der Rettungsdienste sechs Kinder. Der Beschuss löste Brände aus, zerstörte Gebäude und begrub Einwohner unter Trümmern. Die russischen Streitkräfte haben einem Insider zufolge eine aus Nordkorea stammende Rakete eingesetzt.

Trump deutet Einigung mit Putin an

Washington/Moskau - US-Präsident Donald Trump hat eine mögliche Einigung im Ukraine-Krieg angedeutet. Russland sei zu einer Übereinkunft bereit, sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus. "Und ich denke, wir haben eine Vereinbarung mit Russland." Zur Ukraine sagte er unter Verweis auf Präsident Wolodymyr Selenskyj: "Wir müssen eine Einigung mit Selenskyj erzielen." Das sei schwieriger, als er erwartet habe. Ein russischer Ex-Verteidigungsminister drohte indes mit einem Atomwaffeneinsatz.

Wien-Wahl prägte "Aktuelle Stunden" im Nationalrat

Wien - Die Wien-Wahl ist im Nationalrat angekommen. Die FPÖ hat die von ihr gestaltete "Aktuelle Stunde" bei der Sitzung am Donnerstag dafür genutzt, vor allem die Wiener Sozialhilfe als "soziale Hängematte für illegale Einwanderer und Asylanten" zu kritisieren. Seitens der SPÖ wurde in der "Aktuellen Europastunde" für den sozialen Wohnbau in der Bundeshauptstadt geworben. Wien sei eine absolute Vorzeigestadt im sozialen Wohnbau, warb Vizekanzler Andreas Babler.

Serie weiterer Nachbeben in Istanbul

Istanbul - Die Erdbebenserie in der türkischen Metropole Istanbul reißt nicht ab. Der Katastrophendienst Afad meldete Donnerstagfrüh zahlreiche weitere Nachbeben, darunter eines der Stärke 4,6. Insgesamt verzeichnete Afad nach dem schweren Erdstoß am Mittwoch mit der Stärke 6,2 bisher gut 300 weitere Beben - alle entlang der tektonischen Gräben im Marmarameer. Etliche Menschen haben die Stadt aus Angst vor einem großen Beben verlassen. Viele andere kamen in Notunterkünften unter.

KTM legt Produktion neuerlich still

Mattighofen - Der Motorradhersteller KTM fährt ab Montag das Werk in Mattighofen (Bezirk Braunau) erneut für drei Monate herunter. Ab 1. Mai gilt für die Arbeiter und Angestellten eine 30-Stunden-Woche. Grund für die Stilllegung der Produktion seien fehlende Bauteile, bestätigte eine Sprecherin von KTM einen ORF-Bericht am Donnerstag.

Berufung abgelehnt - RBI muss über zwei Milliarden zahlen

St. Petersburg/Wien - Das 13. Handelsberufungsgericht in St. Petersburg hat laut Gerichtsregister am Donnerstag die Berufungen der Strabag, von österreichischen Aktionären des Baukonzerns sowie der Raiffeisenbank Russland abgelehnt. Die erstinstanzliche Gerichtsentscheidung vom 20. Jänner 2025, wonach die Raiffeisenbank Russland mehr als zwei Milliarden Euro an den russischen Strabag-Aktionär Rasperia Trading Limited zahlen und deren Strabag-Aktien übernehmen muss, erlangt somit Rechtskraft.

Indien ordnet Ausreise aller pakistanischen Staatsbürger an

Srinagar/Neu-Delhi - Nach dem tödlichen Angriff auf Touristen im indisch kontrollierten Teil von Kaschmir hat Indien die Ausweisung aller pakistanischen Staatsangehörigen bis zum 29. April angeordnet. "Alle pakistanischen Staatsangehörigen, die sich derzeit in Indien aufhalten, müssen Indien vor Ablauf der Visa verlassen", erklärte das Außenministerium am Donnerstag in Neu Delhi.

Die Klimakrise bedroht die Haut gleich mehrfach

Wien - Die Folgen der Klimakrise können grundsätzlich eine Bedrohung für die Gesundheit sein. Die Auswirkungen auf unser größtes Organ standen bei einer Pressekonferenz in Wien anlässlich des Monats der Hautgesundheit im Mai im Mittelpunkt. "Höhere Temperaturen, zunehmende UV-Belastung, schlechtere Luftqualität und teils neue Krankheitserreger" nannte Klimawissenschafterin Helga Kromp-Kolb als mögliche Auslöser, Hautkrebs aufgrund der UV-Strahlen ist dabei nur eines der Phänomene.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red