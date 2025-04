Kiew erneut Ziel russischer Angriffe, mehrere Tote gemeldet

Kiew (Kyjiw) - Beim größten Angriff Russlands auf die ukrainische Hauptstadt Kiew seit Jahresbeginn sind in der Nacht auf Donnerstag mindestens zwölf Menschen getötet worden. Unter den mehr als 90 Verletzten waren nach weiteren Angaben der Rettungsdienste sechs Kinder. Der Beschuss löste Brände aus, zerstörte Gebäude und begrub Einwohner unter Trümmern. Die russischen Streitkräfte haben einem Insider zufolge eine aus Nordkorea stammende Rakete eingesetzt.

FPÖ ruft vor Stephansdom zu "Denkzettel"-Wahl in Wien auf

Wien - Am symbolträchtigen Wiener Stephansplatz hat die FPÖ am Donnerstagabend ihren Wahlkampf vor der Gemeinderatswahl offiziell beendet. Bundesparteichef Herbert Kickl und Spitzenkandidat Dominik Nepp forderten in ihren Reden bei der Abschlusskundgebung die blauen Anhänger auf, der SPÖ von Bürgermeister Michael Ludwig bei der Wahl am Sonntag "einen Denkzettel" zu verpassen - für die "Geburtshilfe der Verlierer-Koalition" im Bund und alle "Sünden" in der Wiener Gemeindepolitik.

Weiterer Festnahme rund um Wiener IS-Terror-Netzwerk

Wien/Ternitz/Neunkirchen - Im Zusammenhang mit einem Terror-Netzwerk, das sich seit dem späten Frühjahr 2023 um den verhinderten Attentäter auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion gebildet haben dürfte, hat es eine weitere Festnahme gegeben. Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, am Donnerstagabend der APA. Zuerst hatte "Puls24" über die Festnahme berichtet.

Indien und Pakistan überziehen einander mit Strafmaßnahmen

Srinagar/Neu-Delhi - Nach dem tödlichen Angriff auf Touristen im indisch kontrollierten Teil der Region Kaschmir ist der jahrzehntelange Konflikt zwischen den beiden Nachbarn Indien und Pakistan am Donnerstag eskaliert. Die Regierungen in Neu-Delhi und Islamabad überzogen einander gegenseitig mit Strafmaßnahmen: Indien ordnete die Ausweisung aller pakistanischen Staatsangehörigen bis nächsten Dienstag an. Pakistan verwies indische Diplomaten des Landes und kündigte eine Aussetzung des Handels an.

Kardinäle beraten nach Papst-Tod

Vatikanstadt - Während Gläubige kilometerlang vor dem Petersdom in Warteschlangen stehen, um sich von Papst Franziskus zu verabschieden, schreiten die Planungen der Kardinäle für die Wahl eines Nachfolgers voran. Immer mehr kirchliche Würdenträger kommen in diesen Tagen von überall auf der Welt in Rom an, wo am Samstag die große Trauerfeier für Franziskus ansteht. Es laufen bereits jetzt Vorabsprachen, wie es danach im Hinblick auf das Konklave zur Wahl eines neuen Pontifex weitergeht.

Ein Todesopfer bei Messerattacke in Schule in Frankreich

Nantes - Bei einer Messerattacke in einem Gymnasium in der westfranzösischen Großstadt Nantes ist eine Schülerin getötet worden, drei weitere erlitten Verletzungen. Der jugendliche Angreifer -offenbar ein Mitschüler - wurde festgenommen. Das berichtete die Zeitung "Le Parisien" unter Verweis auf die Polizei sowie die Zeitung "Ouest France". Bildungsministerin �lisabeth Borne bestätigte den Angriff und sprach den Opfern ihr Mitgefühl aus.

ÖGK will Patienten mit Anreizen steuern

Wien - Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) will den Zugang zu fachärztlichen Leistungen und Fachambulatorien wieder stärker steuern. Vor allem mit Anreizen sollen Patienten dazu bewegt werden, zunächst zum Allgemeinmediziner oder zur Allgemeinmedizinerin zu gehen, sagte Kassen-Co-Obmann Andreas Huss am Donnerstag zur APA. Eine Pflicht zur Überweisung, wie es früher die Regel war, sei hingegen "jetzt einmal so nicht geplant", betonte er.

Dutzende Tote bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen

Gaza - Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der militanten Palästinenserorganisation Hamas am Donnerstag mindestens 44 Menschen getötet worden. Die Angriffe richteten sich laut den von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden gegen die Stadt Gaza, die Region Jabalia, die Ortschaft Suwayda sowie Khan Younis im Süden des Gazastreifens. Die israelischen Streitkräfte erklärten, eine Hamas-Kommandozentrale im nördlichen Jabalia angegriffen zu haben.

