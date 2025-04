Trump: Die Krim bleibt russisch

Washington/Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview klargestellt, dass die Schwarzmeerhalbinsel Krim bei einem Friedensvertrag in russischer Hand bleiben werde. "Die Krim wird bei Russland bleiben. Und (der ukrainische Präsident) Selenskyj versteht das, und jeder versteht, dass die Krim seit Langem zu Russland gehört", sagte Trump in einem Interview des "Time"-Magazins. Russland hatte die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel 2014 besetzt und danach völkerrechtswidrig annektiert.

Delegationen aus der ganzen Welt in Rom eingetroffen

Vatikanstadt - Vor der am Samstag geplanten Trauerzeremonie für Papst Franziskus sind am Freitag Dutzende Delegationen aus der ganzen Welt in Rom eingetroffen. Auf den römischen Flughäfen Fiumicino und Ciampino herrschte Großbetrieb. Neben Staats- und Regierungschefs, trafen mehrere Kardinäle ein. Auch der Premierminister der nationalen palästinensischen Behörde Mohammad Mustafa, sowie Taiwans Vizepräsident Chen Chien-jen landeten in Rom.

Großfahndung nach Bankomat-Sprengung in Wels

Wels - In der Welser Innenstadt ist Freitagfrüh ein Bankomat gesprengt worden. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein, die offenbar ohne Erfolg blieb. Zu den Details der Tat und der Ermittlungen gab man sich extrem bedeckt.

Indien will Pakistan "keinen Tropfen Wasser" mehr überlassen

Srinagar - Der Konflikt zwischen den Atommächten Indien und Pakistan spitzt sich weiter zu. Nachdem es in der Region Kaschmir zu einem Schusswechsel zwischen Soldaten gekommen war, hat Neu-Delhi dem Nachbarland mit Austrocknung gedroht. "Wir werden sicherstellen, dass nicht ein einziger Tropfen Wasser des Indus Pakistan erreicht", schrieb Indiens Wasser-Minister C.R. Paatil am Freitag im Kurznachrichtendienst X. Pakistan hatte erklärt, dass es dies als "Kriegsakt" werten würde.

Parteien beenden mit Abschlusskundgebungen Wien-Wahlkampf

Wien - Der Wien-Wahlkampf geht am Freitag ins Finale. Nachdem bereits am Donnerstagabend die Wiener FPÖ mit Spitzenkandidat Dominik Nepp am Wiener Stephansplatz ihre Kampagne abgeschlossen hatte, mobilisieren auch die übrigen Parteien ihre Wählerschaft noch einmal. Wer am Sonntag keine Zeit für den Gang ins Wahllokal hat, kann bis spätestens Mittag noch "mündlich" eine Wahlkarte für die Briefwahl abholen oder gleich vor Ort im jeweiligen Wahlreferat die Wahlkarte ausfüllen.

Kultmoderator Peter Rapp mit 81 Jahren gestorben

Wien - In mehr als 60 Jahren Fernsehtätigkeit hatte sich Peter Rapp mit Schlagfertigkeit und Humor einen Status als Kultmoderator erarbeitet. Nun ist der gebürtige Wiener im Alter von 81 Jahren gestorben, wie Rapps publizistische Heimat, das "Wiener Bezirksblatt", der APA bestätigte. Damit geht eine Karriere mit zahlreichen Höhen und manchen Tiefen zu Ende, die die Fernsehgeschichte Österreichs in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend mitprägte.

Andreas Babler: Auch in der Kultur muss gespart werden

Wien - Die Kultur wird zur Budgetkonsolidierung ihren Beitrag leisten müssen. Das machte Kunst- und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) im Gespräch mit Medien deutlich. Er befinde sich mitten in schwierigen Budgetverhandlungen, so der Vizekanzler. Es zeichnet sich aber ab, dass der Start geplanter Umbauten im Kunst- und Naturhistorischen Museum, dem Belvedere oder im Salzburger Festspielbezirk verschoben werden könnte. Keineswegs fix ist auch der Umzug des hdgö ins Museumsquartier.

Festnahme von Migrant "behindert": US-Richterin festgenommen

Washington - Die US-Bundespolizei FBI hat eine Richterin festgenommen, die sich der Festnahme eines Migranten widersetzt haben soll. FBI-Chef Kash Patel schrieb am Freitag im Onlinedienst X, seine Behörde habe Richterin Hannah Dugan aus Milwaukee im US-Staat Wisconsin festgenommen. Es gebe "Beweise", dass sie "die Festnahme von Einwanderern behindert" habe. Damit verschärft die US-Regierung unter Präsident Donald Trump ihr Vorgehen gegen die Justiz.

Wiener Börse schließt fester, Wochenplus von 3,7 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag fester geschlossen. Der ATX kletterte um 0,90 Prozent auf 4.061,59 Einheiten. Auf Wochensicht verbuchte der ATX ein Plus von 3,7 Prozent. Weiterhin bestimmen die Entwicklungen rund um die US-Zollpolitik das Geschehen an den Märkten. In Wien standen auf Unternehmensebene Palfinger nach der Vorlage von Zahlen im Fokus. Die Papiere schlossen um 5,6 Prozent fester. Polytec legten nach einem positiven Analystenkommentar 1,9 Prozent zu.

