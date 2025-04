Welt nimmt Abschied von Franziskus

Vatikanstadt - Die Welt nimmt Abschied von Papst Franziskus: Hunderttausende Pilger und 200 Staatsgäste werden am Samstag zum großen Papst- Begräbnis auf dem Petersplatz in Rom erwartet. Milliarden Menschen in aller Welt können das historische Ereignis live im Fernsehen verfolgen. Die italienische Hauptstadt ist im Ausnahmezustand, es gelten die höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Mehr als 1.000 Polizisten sind für die Sicherheit der 170 Delegationen in Rom im Einsatz sein.

Trump: Die Krim bleibt russisch

Washington/Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview klargestellt, dass die Schwarzmeerhalbinsel Krim bei einem Friedensvertrag in russischer Hand bleiben werde. "Die Krim wird bei Russland bleiben. Und (der ukrainische Präsident) Selenskyj versteht das, und jeder versteht, dass die Krim seit Langem zu Russland gehört", sagte Trump in einem Interview des "Time"-Magazins. Russland hatte die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel 2014 besetzt und danach völkerrechtswidrig annektiert.

Wiener Wahlkampf ging ins verregnete Finale

Wien - Der Wien-Wahlkampf ist am Freitag ins Finale gegangen. Bei regnerischem Wetter mobilisierten die Bürgermeister-Partei SPÖ, ÖVP und NEOS noch einmal ihre Anhängerinnen und Anhänger. Glück hatten die Grünen, sie hielten eine Indoor-Veranstaltung ab. Bereits Donnerstagabend hatte die Wiener FPÖ am Wiener Stephansplatz ihre Kampagne abgeschlossen.

USA und Iran setzen Atomverhandlungen fort

Washington/Teheran - Der Iran und die USA setzen ihre Atomverhandlungen am Samstag im Sultanat Oman fort. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim treffen sich Teherans Außenminister Abbas Araqchi und der US-Sondergesandte Steve Witkoff in der Hauptstadt Maskat zu ihrer dritten Gesprächsrunde. Parallel dazu sind Verhandlungen auf technischer Ebene angesetzt.

Angriff in Nantes: Getötete von "57 Messerstichen" getroffen

Nantes - Einen Tag nach dem Messerangriff an einer Schule im westfranzösischen Nantes, bei dem eine 15-jährige Schülerin getötet wurde, befinden sich die drei weiteren Verletzten außer Lebensgefahr. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag bekannt gab, wurde das Opfer von "57 Messerstichen" getroffen. Ein eindeutiges Motiv des 16-jährigen Täters lasse sich nicht erkennen. Am Freitag versammelten sich hunderte Trauernde mit Blumen an der Schule und gedachten der ermordeten Schülerin.

Indien will Pakistan "keinen Tropfen Wasser" mehr überlassen

Srinagar - Der Konflikt zwischen den Atommächten Indien und Pakistan spitzt sich weiter zu. Nachdem es in der Region Kaschmir zu einem Schusswechsel zwischen Soldaten gekommen war, hat Neu-Delhi dem Nachbarland mit Austrocknung gedroht. "Wir werden sicherstellen, dass nicht ein einziger Tropfen Wasser des Indus Pakistan erreicht", schrieb Indiens Wasser-Minister C.R. Paatil am Freitag im Kurznachrichtendienst X. Pakistan hatte erklärt, dass es dies als "Kriegsakt" werten würde.

Festnahme von Migrant "behindert": US-Richterin festgenommen

Washington - Die US-Bundespolizei FBI hat vorübergehend eine Richterin festgenommen, die sich der Festnahme eines Migranten widersetzt haben soll. FBI-Chef Kash Patel schrieb am Freitag im Onlinedienst X, seine Behörde habe Richterin Hannah Dugan aus Milwaukee im US-Staat Wisconsin festgenommen. Es gebe "Beweise", dass sie "die Festnahme von Einwanderern behindert" habe. Damit verschärft die US-Regierung unter Präsident Donald Trump ihr Vorgehen gegen die Justiz.

Hegseth hinterließ mit Handy überall Spuren im Netz

Washington - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat laut Medienberichten für die Signal-Chats mit seiner Frau über Angriffspläne gegen die Houthis ein privates Handy genutzt und die Nummer auf vielen Internetseiten hinterlegt. Die "New York Times" und der "Spiegel" berichten, seine Nummer sei im Netz einfach auffindbar und damit für mögliche Spione ein leichtes Ziel gewesen. Laut "New York Times" fand sich die Nummer auf Facebook, WhatsApp und einer Webseite für Fantasy-Sportspiele.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red