140.000 Menschen bei Papst-Beerdigung

Vatikanstadt - Die Trauerzeremonie für den verstorbenen Papst Franziskus hat am Samstagvormittag auf dem Petersplatz im Vatikan begonnen. Der Sarg des Pontifex wurde unter Applaus aus dem Petersdom auf den Vorplatz getragen. Neben 224 Kardinälen und 750 Bischöfen nehmen rund 50 Staats- und Regierungschefs und nach Angaben der Polizei mindestens 140.000 Gläubige an den Trauerfeierlichkeiten teil. US-Präsident Donald Trump traf in Begleitung seiner Ehefrau Melania auf dem Petersplatz ein.

Trump sieht Russland und Ukraine "kurz vor einer Einigung"

Rom - Ein mögliches Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine ist nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump nicht mehr weit entfernt. "Sie stehen kurz vor einer Einigung, und die beiden Seiten sollten sich nun auf sehr hoher Ebene treffen, um die Sache "zu Ende zu bringen"", schrieb Trump in der Nacht auf der Plattform Truth Social. In den "meisten wichtigen Punkten" sei man sich einig, so Trump. Der Republikaner forderte ein sofortiges Ende des "Blutvergießens".

Hamas bei Waffenruhe und Geiselfreilassung gesprächsbereit

Kairo - Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat die Bereitschaft für einen fünfjährigen Waffenstillstand und die Freilassung aller israelischer Geiseln in ihrer Gewalt bekundet. Wie ein Hamas-Vertreter am Samstag der Nachrichtenagentur AFP in Kairo sagte, ist die Hamas bereit, ein entsprechendes Abkommen "für einen Gefangenenaustausch (...) und für einen fünfjährigen Waffenstillstand" zu unterzeichnen.

Verletzte und zerstörte Gebäude nach Erdbeben in Ecuador

Quito - Bei dem Erdbeben in Ecuador sind nach Angaben der Rettungskräften mehr als 30 Menschen verletzt und hunderte Gebäude beschädigt oder zerstört worden. Nach Angaben der Behörden vom Samstag wurden in der vor allem betroffenen Hafenstadt Esmeraldas vier Gesundheitszentren und 18 Schulen zerstört. Das Beben der Stärke 6,3 ereignete sich am Freitag kurz vor 07.00 Uhr (Ortszeit, 14.00 Uhr MESZ) und war in zehn der 24 Provinzen des Landes zu spüren.

USA und Iran setzen Atomverhandlungen fort

Washington/Teheran - Der Iran und die USA haben in der omanischen Hauptstadt Maskat die dritte Runde ihrer Atomverhandlungen begonnen. Parallel zu den politischen Gesprächen zwischen dem iranischen Außenminister Abbas Araqchi und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff finden diesmal auch technische Verhandlungen statt. "Wir meinen es ernst - wenn die Amerikaner es ebenso tun, besteht eine Basis für eine Einigung", erklärte Araqchi vor seiner Abreise nach Maskat.

ÖVP Burgenland kürt neuen Parteichef

Eisenstadt - Der Landesparteivorstand der ÖVP Burgenland entscheidet am Samstag über den neuen Landesparteiobmann. Für die Nachfolge von Christian Sagartz stehen mit dem Nationalratsabgeordneten Christoph Zarits und dem Landtagsmandatar Bernd Strobl zwei Kandidaten zur Auswahl. Die eintreffenden Vorstandsmitglieder gaben sich beim Eintreffen zugeknöpft, Wirtschaftsbund-Obmann Peter Nemeth sprach sich für Zarits aus.

Landwirtschaftliches Anwesen in Tirol niedergebrannt

Innsbruck/Schönwies - Ein Großbrand hat am späten Freitagabend in Schönwies (Bezirk Landeck) ein landwirtschaftliches Anwesen zerstört. Zwei nebeneinanderliegende Wirtschaftsgebäude sowie ein Mehrfamilienwohnhaus brannten laut Polizei völlig aus. Bei der Evakuierung von Tieren aus einem der Ställe wurden zwei Personen verletzt, sie wurden im Krankenhaus Zams erstversorgt. Die Brandursache war vorerst unklar, teilte die Tiroler Exekutive am Samstag mit.

14-Jährige bei Unfall mit Lkw in Oberösterreich getötet

Rohrbach - Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Freitagabend im Bezirk Urfahr-Umgebung ist ein 14-jähriges Mädchen verstorben. Dies teilte die Polizei am Samstag in der Früh mit. Gegen 17:45 Uhr brach einem 42-jährigen nepalesischen Lkw-Lenker aus Kroatien im Gemeindegebiet von Vorderweißenbach im Bereich einer talwärtsführenden starken Rechtskurve der Sattelanhänger auf regennasser Fahrbahn plötzlich nach links aus und touchierte das Heck eines entgegenkommenden Pkw.

