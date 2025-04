Zwei Kinder sterben bei Wohnungsbrand in Niederösterreich

Gmünd - Zwei Kinder sind am Samstag bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Gmünd in Niederösterreich ums Leben gekommen. Die Mutter wurde schwer verletzt, teilte die Feuerwehr auf APA-Anfrage mit. Ein Notarzthubschrauber transportierte die Frau ab. Mehrere Bewohner wurden aus dem Objekt gerettet, fünf Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, berichtete das Bezirkskommando. Über 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Sarg im Papamobil erreicht Franziskus Grabstätte

Vatikanstadt - Nach einer Strecke von rund sechs Kilometern ist der Sarg von Papst Franziskus in einem umgebauten Papamobil bei seiner letzten Ruhestätte in der Basilika Maria Santa Maggiore in der Nähe des römischen Hauptbahnhofs angekommen. Die Beisetzung ist am Nachmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit geplant. Franziskus hatte verfügt, dass er nicht im Vatikan, sondern in der Marienkirche begraben wird. Vom Straßenrand jubelten während des Trauerzugs Tausende dem Konvoi zu.

Vier Tote und über 500 Verletzte bei Hafen-Explosion im Iran

Teheran - Durch eine Explosion in einem der wichtigsten Häfen des Iran sind am Samstag mindestens vier Menschen getötet und mehr als 500 weitere verletzt worden. Der Leiter der Hilfsorganisation Roter Halbmond nannte am Nachmittag die Zahl von vier Todesopfern, nachdem die iranischen Staatsmedien zuvor 516 Verletzte gemeldet hatten. Die Explosion traf den Containerhafen Schahid Radschee, den größten Handelshafen des Landes. Zur Ursache wurde zunächst nichts bekannt.

Trump und Selenskyj treffen sich in Rom zu Ukraine-Gespräch

Rom - US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj sind in Rom am Rande der Trauerfeier für Papst Franziskus zu einem Gespräch zusammengekommen. Das Weiße Haus bezeichnete das Treffen als "sehr produktiv", weitere Details wolle man später bekanntgeben. Es war das erste Treffen der beiden Staatsmänner nach einem Eklat im Weißen Haus Ende Februar. Ein weiteres Treffen noch am Samstag sei vereinbart worden, teilte ein Sprecher Selenskyjs mit.

Kreml: Russische Region Kursk frei von ukrainischen Truppen

Moskau - Moskaus Truppen haben die russische Region Kursk nach Kremlangaben vollständig von den ukrainischen Streitkräften zurückerobert. Generalstabschef Waleri Gerassimow habe Präsident Wladimir Putin über eine Beendigung der Operation informiert, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Peskow sprach von einer "Befreiung" des Gebiets Kursk. Die ukrainischen Truppen hatten dort seit Anfang August vergangenen Jahres Dutzende Ortschaften eingenommen.

Zarits neuer Obmann der ÖVP Burgenland

Eisenstadt - Der Landesparteivorstand der ÖVP Burgenland hat am Samstag Christoph Zarits zum neuen Landesparteiobmann gewählt. Bernd Strobl, der zunächst als Gegenkandidat galt, wurde Klubobmann. Die Einigung der beiden im Vorfeld sei vom Vorstand einstimmig bestätigt worden, hieß es im Anschluss an die Sitzung. Beide folgen damit in den Funktionen Christian Sagartz nach. Bei einem Parteitag im Herbst soll Zarits offiziell zum Parteichef gewählt werden.

USA und Iran setzen Atomverhandlungen fort

Washington/Teheran - Der Iran und die USA haben in der omanischen Hauptstadt Maskat die dritte Runde ihrer Atomverhandlungen begonnen. Parallel zu den politischen Gesprächen zwischen dem iranischen Außenminister Abbas Araqchi und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff finden diesmal auch technische Verhandlungen statt. "Wir meinen es ernst - wenn die Amerikaner es ebenso tun, besteht eine Basis für eine Einigung", erklärte Araqchi vor seiner Abreise nach Maskat.

Hamas bei Waffenruhe und Geiselfreilassung gesprächsbereit

Kairo - Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat die Bereitschaft für einen fünfjährigen Waffenstillstand und die Freilassung aller israelischer Geiseln in ihrer Gewalt bekundet. Wie ein Hamas-Vertreter am Samstag der Nachrichtenagentur AFP in Kairo sagte, ist die Hamas bereit, ein entsprechendes Abkommen "für einen Gefangenenaustausch (...) und für einen fünfjährigen Waffenstillstand" zu unterzeichnen.

