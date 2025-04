Grab von Papst Franziskus für Besucher geöffnet

Vatikanstadt/Rom - Nach der Beisetzung von Papst Franziskus können Gläubige ab Sonntagvormittag sein Grab in der Kirche Santa Maria Maggiore im Stadtzentrum von Rom besuchen. Die päpstliche Basilika ist dann für die Öffentlichkeit geöffnet. Franziskus' schlichtes Marmorgrab befindet sich dort in einem Seitenschiff in der Nähe des Altars des Heiligen Franziskus. 400.000 Menschen haben laut dem italienischen Zivilschutz am Samstag am Begräbnis von Papst Franziskus teilgenommen.

In Wien wird gewählt

Wien - In der Bundeshauptstadt Wien wird am Sonntag gewählt. Rund 1,4 Mio. Menschen sind aufgerufen, über die künftige Zusammensetzung des Gemeinderats bzw. Landtags sowie der Bezirksvertretungen zu entscheiden. Der Urnengang hätte ursprünglich erst im Herbst stattfinden sollen. Die Regierungsparteien SPÖ und NEOS beschlossen im Jänner jedoch eine Vorverlegung. Die Wahllokale haben einheitlich von 7.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Trump droht Russland nach Selenskyj-Treffen mit Sanktionen

Rom/Moskau - US-Präsident Donald Trump droht Russland nach seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Sanktionen und äußert Zweifel an der Bereitschaft von Kremlchef Wladimir Putin, den Krieg in der Ukraine beenden zu wollen. Putin zeigte sich unterdessen nach Kremlangaben zu direkten Verhandlungen mit der Ukraine ohne Vorbedingungen bereit.

Chemikalien sollen Hafen-Explosion im Iran ausgelöst haben

Dubai/Teheran - Bei der gewaltigen Detonation im größten Hafen des Iran sind am Samstag Staatsmedien zufolge nach einer aktuellen Bilanz mittlerweile mindestens 18 Menschen getötet und mehr als 700 verletzt worden. "Ursache der Explosion waren Chemikalien in Containern", sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes der Nachrichtenagentur ILNA. Im Staatsfernsehen hieß es, unsachgemäßer Umgang mit brennbaren Materialien habe zu der Explosion beigetragen.

Slowenien hofft auf Verzicht der Steiermark auf Hymnen-Pläne

Wien - Slowenien hat die Hoffnung geäußert, dass das Land Steiermark auf die umstrittenen Pläne zur verfassungsrechtlichen Verankerung des Dachsteinlieds verzichtet. Ein solcher Beschluss wäre "inakzeptabel" und könnte in ihrer Heimat als Territorialforderung interpretiert werden, sagte die slowenische Außenministerin Tanja Fajon im APA-Interview auf eine entsprechende Frage. "Ich hoffe, dass sie es sich bis zur Abstimmung (im Landtag) noch überlegen werden", betonte sie.

Hamas bei Waffenruhe und Geiselfreilassung gesprächsbereit

Kairo - Die militante Palästinenserorganisation Hamas hat ihre grundsätzliche Bereitschaft zu einem fünfjährigen Waffenstillstand und zur Freilassung aller israelischer Geiseln in ihrer Gewalt erklärt. Ein entsprechendes Abkommen könne den Gaza-Krieg beenden, sagte ein Hamas-Vertreter am Samstag der Nachrichtenagentur AFP am Rande von Gesprächen im Vermittlerland Ägypten. Nach UNO-Angaben gehen im Gazastreifen bald die Lebensmittel- und Arzneimittelbestände zuneige.

Spitzenkandidaten werben kurz vor Wahl in Kanada um Stimmen

Mississauga (Ontario)/Ottawa/Washington - Zwei Tage vor der Parlamentswahl in Kanada haben die Spitzenkandidaten noch einmal um Wählerstimmen geworben. Der Favorit für das Amt des Premierministers, Mark Carney von der regierenden Liberalen Partei, griff am Samstag bei einer Kundgebung in Mississauga bei Toronto sowohl seinen Rivalen Pierre Poilievre von den Konservativen als auch US-Präsident Donald Trump an, der die Kanadier mit seiner Zollpolitik und seinen Annexionsbestrebungen beunruhigt.

