Erste Spitzenkandidaten zur Wien-Wahl mit Stimmabgabe

Wien - In der Bundeshauptstadt Wien wird gewählt. Rund 1,4 Mio. Menschen sind aufgerufen, über die künftige Zusammensetzung des Gemeinderats bzw. Landtags sowie der Bezirksvertretungen zu entscheiden. Ursprünglich stand die Wahl erst im Herbst an, die Regierungsparteien SPÖ und NEOS beschlossen im Jänner jedoch eine Vorverlegung. Die Wahllokale sind seit 7.00 Uhr geöffnet, Wahlschluss ist einheitlich um 17.00 Uhr. Die ersten Spitzenkandidaten haben am Vormittag bereits gewählt.

Auto fährt in Straßenfest: Mehrere Tote in Kanada

Vancouver - In Vancouver in Kanada ist ein Autofahrer in ein Straßenfest gerast und hat mehrere Menschen getötet. Weitere Teilnehmer des Festes seien verletzt worden, teilte die Polizei am Samstagabend (Ortszeit) mit. Bei dem festgenommenen Fahrer handle sich um einen 30 Jahre alten Mann, der der Polizei bekannt gewesen sei, sagte der stellvertretende Polizeichef Steve Rai in Vancouver. Vorerst gehe man nicht von einem terroristischem Motiv aus, so die Polizei auf der Plattform X.

Chemikalien sollen Hafen-Explosion im Iran ausgelöst haben

Dubai/Teheran - Bei der gewaltigen Detonation im größten Hafen des Iran sind am Samstag laut staatlichen Nachrichtenagentur Irna mittlerweile mindestens 25 Menschen getötet und mehr als 800 zum Teil schwer verletzt worden, sechs Personen gelten als vermisst. "Ursache der Explosion waren Chemikalien in Containern", sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes der Nachrichtenagentur ILNA.

Erneut Schusswechsel zwischen Indien und Pakistan

Srinagar - Nach dem Anschlag auf Touristen in der umstrittenen Region Kaschmir haben indische und pakistanische Soldaten nach indischen Angaben in der dritten Nacht in Folge aufeinander geschossen. Die indische Armee erklärte am Sonntag, entlang der Demarkationslinie zwischen beiden Ländern in der von Neu-Delhi sowie von Islamabad beanspruchten Region hätten zunächst pakistanische Soldaten "unprovoziert" mit Kleinwaffen geschossen.

Toter bei russischen Drohnenangriffen auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Stadt Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk sind laut Behörden ein Mann getötet und ein 14-jähriges Mädchen verletzt worden. Es seien zwei Wohnhäuser beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region, Serhij Lyssak, am Sonntag nach dem nächtlichen Angriff auf Telegram mit. Bei einem Drohnenangriff auf einen landwirtschaftlichen Betrieb seien zudem 500 Rinder getötet worden. Die Luftwaffe habe 57 Drohnen abgeschossen.

Ursachenforschung nach Brand mit zwei Toten in NÖ

Gmünd - Nach dem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Gmünd mit zwei toten Kindern ist die Ursachenforschung am Sonntag angelaufen. Ermittler des Landeskriminalamts und ein Sachverständiger des Bundeskriminalamts waren in der niederösterreichischen Bezirksstadt an Ort und Stelle. Bei dem Feuer waren am Samstag ein Ein- und ein Fünfjähriger ums Leben gekommen, die schwer verletzte Mutter der Buben war per Notarzthubschrauber ins Spital geflogen worden.

