SPÖ gewinnt Wien-Wahl und kann auswählen

Wien - Die SPÖ hat die Wien-Wahl gewonnen und bleibt trotz leichter Verluste klar die Nummer eins in der Bundeshauptstadt. Laut Foresight-Hochrechnung für APA und ORF erreichen die Sozialdemokraten 39,3 Prozent und liegen klar vor der FPÖ, die sich auf 20,5 Prozent steigerte. Während die Grünen ihr Ergebnis von 2020 überraschend hielten, dürfte die ÖVP in die Einstelligkeit abstürzen. Da die NEOS zulegten, dürfte die rot-pinke Koalition weiter eine Mehrheit haben.

Pilger und Kardinäle strömen zu Franziskus' Grab

Vatikanstadt - Nach der Beisetzung von Papst Franziskus haben sich Gläubige seit dem frühen Sonntag angestellt, um sein Grab in der Kirche Santa Maria Maggiore im Stadtzentrum von Rom zu besuchen. Pilger wurden ab 7.00 Uhr zu Franziskus' schlichtem Marmorgrab in einem Seitenschiff in der Nähe des Altars gelassen. Bis Mittag waren 20.000 Menschen zu Franziskus' Grab geströmt, so die Behörden in Rom. Weitere 200.000 Menschen beteiligten sich an der Sonntagsmesse auf dem Petersplatz.

Wiener Austria nach 1:0 bei Sturm Graz neuer Tabellenführer

Wien - Das Meisterrennen in der Fußball-Bundesliga hat am Sonntag weiter an Spannung gewonnen. Die Wiener Austria übernahm vier Runden vor Schluss mit einem 1:0-Sieg bei Sturm die Tabellenführung von den punktegleichen Grazern. Sturm beendete die Partie zu neunt, die Austria zu zehnt. Nur drei Punkte hinter dem Spitzenduo liegt der neue Dritte WAC nach einem 2:1-Heimsieg gegen die Salzburger. Rapid kam auch nach dem Trainerwechsel nicht über ein 0:0 daheim gegen BW Linz hinaus.

Bereits 28 Tote nach Hafen-Explosion im Iran

Teheran/Bandar Abbas - Die Zahl der Todesopfer nach der Explosion im Shahid Rajaee Hafen in der südiranischen Hormusgan Provinz am Samstag ist weiter gestiegen und liegt nun bei 28. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna wurden bei dem Vorfall am Samstag mehr als 800 Menschen verletzt - vor Ort war gar von über 1.000 die Rede - sechs Personen werden seit 24 Stunden vermisst.

Karner mit deutscher Amtskollegin Faeser in Syrien

Damaskus - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ist zusammen mit seiner deutschen Amtskollegin Nancy Faeser am Sonntag zu einem unangekündigten Besuch in Syrien eingetroffen. Bei dem Treffen mit dem syrischen Innenminister Anas Khattab sei es vor allem um die Sicherheitslage in Syrien, den Kampf gegen Terror sowie um die Themen freiwillige Rückkehr und zwangsweise Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern nach Syrien gegangen, hieß es aus dem Innenministerium gegenüber der APA.

Staatsakt in der Hofburg zur Wiedererrichtung der Republik

Wien - Mit einem Staatsakt hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen der Wiedererrichtung der Republik Österreich vor genau 80 Jahren am Sonntag gedacht. In seiner Rede würdigte das Staatsoberhaupt nicht nur den organisierten Widerstand während der Nazi-Diktatur, sondern auch den "Geist des Kompromisses" zwischen zuvor verfeindeten politischen Gruppierungen.

Tote und Verletzte bei russischem Bombenangriff im Donbass

Kiew (Kyjiw) - Bei einem Angriff mit russischen Gleitbomben sind im Osten der Ukraine in der Kleinstadt Kostjantyniwka mindestens drei Menschen getötet worden. Vier weitere Einwohner wurden verletzt, als die zwei Bomben auf Privatgrundstücken einschlugen, wie die Staatsanwaltschaft des Gebiets Donezk mitteilte. Getötet worden seien ein Ehepaar, 47 und 48 Jahre, und ein 78-jähriger Pensionist. Von der Behörde veröffentlichte Fotos zeigen schwere Schäden an Gebäuden und ein brennendes Auto.

