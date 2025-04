SPÖ gewinnt Wien-Wahl und kann auswählen

Wien - Die SPÖ hat die Wien-Wahl gewonnen und bleibt trotz leichter Verluste klar die Nummer eins in der Bundeshauptstadt. Laut Foresight-Hochrechnung für APA und ORF erreichen die Sozialdemokraten 39,4 Prozent und liegen klar vor der FPÖ, die sich auf 20,4 Prozent steigerte. Während die Grünen ihr Ergebnis von 2020 überraschend hielten, dürfte die ÖVP in die Einstelligkeit abstürzen. Da die NEOS zulegten, sollte die rot-pinke Koalition weiter eine Mehrheit haben.

Ludwig hält sich alle Optionen nach Wien-Wahl offen

Wien - Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat sich trotz leichter Verluste "in aller Demut" sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Wiener Gemeinderatswahl am Sonntag gezeigt. Das Ergebnis sei ein "starker Vertrauensbeweis der Wiener Bevölkerung", sagte Ludwig im ORF nach Veröffentlichung der ersten Hochrechnungen. Auf eine Fortsetzung der Koalition mit den NEOS wollte er sich nicht festlegen und ließ sich alle Optionen offen.

Auto fährt bei Straßenfest in Menge - elf Tote in Vancouver

Vancouver - Bei einem Straßenfest der philippinischen Gemeinde im kanadischen Vancouver ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat mindestens elf Menschen getötet. Dutzende Menschen seien zudem verletzt worden, einige schwer, sagte Steve Rai von der Polizei in Vancouver bei einer Pressekonferenz. "Die Zahl der Toten könnte in den kommenden Tagen und Wochen noch ansteigen."

Kardinäle beraten in Rom über Konklave

Rom/Vatikanstadt - Die bereits in Rom eingetroffenen Kardinäle der katholischen Kirche beraten am Montag (9.00 Uhr) über die Wahl eines neuen Papstes. Es ist die bereits fünfte sogenannte Generalkongregation seit Papst Franziskus' Tod am Ostermontag. Wie viele Kardinäle dann genau an der Versammlung, die auch als Vorkonklave bezeichnet wird, teilnehmen werden, war noch unklar. Seit Tagen wird bereits munter über die Kandidaten und mögliche Favoriten spekuliert.

Im KTM-Werk steht die Produktion wieder still

Mattighofen - Das Werk des insolventen Motorradherstellers KTM in Mattighofen (Bezirk Braunau) steht ab Montagfrüh neuerlich für drei Monate still. Es fehlt an Bauteilen. Mit 1. Mai tritt für die Arbeiter und Angestellten eine Betriebsvereinbarung in Kraft, die mit Gehaltseinbußen verbunden ist. Allerdings zeigen sich sowohl Management als auch Gewerkschaft zuversichtlich, dass es für das Werk im Innviertel eine Zukunft geben wird.

Bereits 40 Tote nach Hafen-Explosion im Iran

Teheran/Bandar Abbas - Die Zahl der Todesopfer nach der Explosion im Shahid Rajaee Hafen in der südiranischen Hormusgan Provinz am Samstag ist weiter gestiegen und liegt nun bei 40. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna wurden bei dem Vorfall am Samstag mehr als 1.000 Menschen verletzt - sechs Personen werden seit 24 Stunden vermisst.

Selenskyj wirft Moskau weitere Täuschung des Westens vor

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland weiterhin Täuschungsmanöver im Tauziehen um ein mögliches Kriegsende auf Grundlage amerikanischer Vermittlung vor. "Die Russen reden viel über ihre angebliche Bereitschaft, amerikanische Vorschläge zu akzeptieren, aber bisher sind keine Vorbereitungen der russischen Armee für ein wirkliches Schweigen (der Waffen) zu verzeichnen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Sonntag.

Mordversuch-Prozess nach Schüssen in Wiener Park

Wien - Nach den letztjährigen gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Tschetschenen und Syrern in Wien müssen sich ab Montag zwei Tschetschenen wegen versuchten Mordes am Landesgericht verantworten. Die Männer im Alter von 29 und 31 Jahren sollen an einer Schießerei im Anton-Kummerer-Park in der Brigittenau beteiligt gewesen sein. Die Verhandlung ist auf zwei Tage anberaumt. Die Urteile sollen am 7. Mai fallen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red