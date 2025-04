Krankenkasse will Defizit auf null drücken

Wien - Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) will ihr Defizit im kommenden Jahr auf eine "schwarze Null" drücken. Dazu wurde am Dienstag von Verwaltungsrat und Hauptversammlung ein umfangreiches Sparpaket beschlossen. Neben internen Maßnahmen wie der Nicht-Nachbesetzung von Stellen werden auch die Patienten betroffen sein. So werden MRT- und CT-Untersuchungen wieder genehmigungspflichtig. Zudem ist für Transporte künftig zu bezahlen.

Stromausfall in Spanien forderte laut Medien drei Tote

Madrid - Durch den massiven Stromausfall vom Montag auf der Iberischen Halbinsel sind Medienberichten zufolge mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. In der Kleinstadt Taboadela im Nordwesten Spaniens starben drei Mitglieder einer Familie durch eine Kohlenmonoxidvergiftung, wie die regionale Zeitung "La Voz de Galicia" und die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf die Polizei berichteten.

Drei Tote durch Schüsse in schwedischer Stadt Uppsala

Uppsala - Bei Schüssen im Zentrum der schwedischen Universitätsstadt Uppsala sind drei Menschen getötet worden. Das teilte die Polizei der nördlich von Stockholm liegenden Stadt mit. Hintergründe des Vorfalls blieben am Abend zunächst unklar. Identifiziert waren die Getöteten zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die Polizei leitete Mordermittlungen ein. Die Beamten sperrten das Gebiet großräumig ab. Es seien mehrere Notrufe eingegangen.

US-Präsident: "Regiere das Land und die ganze Welt"

Washington - US-Präsident Donald Trump fühlt sich in seiner zweiten Amtszeit nach eigenen Worten besser als in der ersten. "Beim ersten Mal hatte ich zwei Dinge zu tun - das Land zu regieren und zu überleben", sagte er dem Magazin "The Atlantic", das die Affäre um den Signal-Gruppenchat zu einem bevorstehenden US-Militäreinsatz im Jemen ins Rollen gebracht hatte. Damals habe er noch "all diese betrügerischen Typen" um sich gehabt. "Beim zweiten Mal regiere ich das Land und die Welt."

Ukraine: Rubio droht mit Ende von Vermittlungsbemühungen

Moskau - US-Außenminister Marco Rubio hat mit einem Ende der Vermittlungsbemühungen der US-Regierung im Ukraine-Krieg gedroht. Russland und die Ukraine müssten "konkrete Vorschläge" für ein Ende des Krieges auf den Tisch legen, sagte Außenministeriumssprecherin Tammy Bruce am Dienstag. Sollte es weiterhin "keinen Fortschritt" geben, "werden wir uns als Vermittler in diesem Prozess zurückziehen."

Ukrainische Armee evakuiert Orte in Gebiet Dnipropetrowsk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der vorrückenden russischen Truppen werden im ukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk sieben Dörfer in Frontnähe zwangsweise evakuiert. Noch 26 Kinder seien vor Ort und müssten nun gemeinsam mit ihren Angehörigen evakuiert werden, schrieb der Militärgouverneur der Region, Serhij Lyssak, am Dienstag auf Telegram. Bei einem russischen Drohnenangriff in der Nacht auf Dienstag war laut ukrainischen Angaben ein zwölfjähriges Mädchen in der zentralen Region getötet worden.

Hanke will Transit-Verhandlungen mit Italien und Deutschland

Innsbruck/Wien - Österreichs Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) will in der Tiroler Causa Prima, dem überbordenden Transitverkehr, die Wiederaufnahme direkter Gespräche mit Italien und Deutschland. "An den Verhandlungstisch" lautete das Motto des Ministers, wie er am Dienstag im APA-Gespräch am Rande eines Lokalaugenscheins des Brennerbasistunnels (BBT) in Innsbruck erklärte. Zuallererst visiere Hanke ein Treffen mit dem designierten deutschen Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) an.

Stocker mahnt zur Blackout-Vorsorge

Valencia/Wien - Bundeskanzler Christian Stocker hat im Gefolge des massiven Stromausfalls in Spanien und Portugal dazu aufgerufen, die Blackout-Vorsorge ernst zu nehmen. Mit Zuschreibungen für die Ursachen dieses Stromausfalls sei er "sehr vorsichtig", betonte der ÖVP-Chef am Dienstag am Rande des EVP-Kongresses im spanischen Valencia im Gespräch mit der APA und der "Kleinen Zeitung". "Blackout-Vorsorge ist ein ernstes Thema."

