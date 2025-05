Rotes Wien marschiert in den 1. Mai

Wien - Der "Tag der Arbeit" bringt die Politik am Donnerstag auf die Straße. Die größte Mai-Kundgebung steigt wie üblich in Wien, wo zehntausende Sympathisanten der Sozialdemokraten aus allen Bezirken auf den Rathausplatz ziehen. Die Reden dort halten u.a. Bürgermeister Michael Ludwig, Vizekanzler Andreas Babler und Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl. Die FPÖ um ihren Bundesparteiobmann Herbert Kickl versammelt sich indes in Linz.

USA und Ukraine unterzeichneten Rohstoff-Abkommen

Washington - Die USA und die Ukraine haben laut der Nachrichtenagentur Bloomberg ein Abkommen zum Zugang zu natürlichen Ressourcen unterzeichnet. US-Finanzminister Scott Bessent sprach von einem "historischen" Wirtschaftsabkommen. Der Vertrag, der den USA im Gegenzug für Investitionen den Zugang zu ukrainischen Rohstoffen wie Seltenen Erden sichern soll, war wochenlang verhandelt worden. Das US-Finanzministerium gab ferner eine Vereinbarung zur Einrichtung eines Wiederaufbaufonds bekannt.

Bericht: Hamas bietet Israel Abgabe schwerer Waffen an

Gaza - In den indirekten Gesprächen zwischen Israel und der Hamas hat die militant-islamistische Palästinenserorganisation einem Medienbericht zufolge die Abgabe ihrer schweren Waffen angeboten. Die Hamas sei bereit, ihre Raketen mit mittlerer und großer Reichweite unter die Kontrolle Ägyptens zu stellen, berichtete der israelische Fernsehsender i24News unter Berufung auf eine arabische Quelle, die sich wiederum auf ranghohe Hamas-Vertreter berief.

Experten kritisieren Massenabschiebungen aus Trumps USA

Genf/Washington - Angesichts der Abschiebungen von 288 Migranten aus den USA nach El Salvador haben fast 20 UNO-Rechtsexperten einen "Mangel an Rechtsstaatlichkeit" beklagt. "Der Mangel an Rechtsstaatlichkeit hat zu willkürlichen Entscheidungen über Abschiebungen geführt", erklärten am Mittwoch die unabhängigen Experten, die vom UNO-Menschenrechtsrat beauftragt sind aber nicht für die UNO sprechen. Das Verhalten der US-Regierung stehe im Widerspruch mit dem Internationalen Menschenrecht.

Dreimonatiges Kind von Mäh-Roboter in Salzburg verletzt

Klagenfurt - Im Pinzgau ist ein Säugling durch einen Mähroboter verletzt worden. Das drei Monate alte Kind habe sich auf einer Decke in der Wiese nahe des Wohnhauses in Piesendorf befunden, als der Mähroboter auf das Kind zufuhr und es im Bereich der linken Handfläche sowie der Finger verletzte, teilte die Landespolizeidirektion Salzburg am Mittwoch mit. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde es vom Rettungshubschrauber ins Uniklinikums Salzburg gebracht.

Indien sperrt Luftraum - Möglicher Angriff auf Pakistan

Islamabad/Srinagar - Im Zuge der neu aufgeflammten Spannungen zwischen Indien und Pakistan hat die Regierung in Neu-Delhi den Luftraum für pakistanische Fluggesellschaften gesperrt. Man reagiere damit auf das entsprechende Verbot Pakistans, teilte die indische Regierung am Mittwoch mit. Die Maßnahme gelte ab sofort bis zum 23. Mai. Zuvor hatte die Regierung in Islamabad dem Erzfeind vorgeworfen, in den kommenden 24 bis 36 Stunden einen Militärangriff zu planen.

Neue US-Sanktionen vor Atom-Gesprächen mit dem Iran

Rom - Kurz vor neuen Gesprächen über das iranische Atomprogramm haben die USA weitere Sanktionen verhängt, die die Islamische Republik treffen sollen. Das US-Außenministerium teilte am Mittwoch mit, der jüngste Schritt ziele auf sieben Firmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei und dem Iran. Diese hätten mit iranischem Erdöl und petrochemischen Erzeugnissen gehandelt. Man habe auch zwei Schiffe ins Visier genommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red