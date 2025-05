US-Medien: Trumps Nationaler Sicherheitsberater Waltz geht

Washington - Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Michael Waltz, muss seinen Posten aufgeben. Hintergrund ist die sogenannte Chatgruppenaffäre, wie die TV-Sender CBS News, Fox News und CNN am Donnerstag meldeten. Waltz hatte Ende März die Verantwortung dafür übernommen, dass Militärpläne im Messengerdienst Signal versehentlich mit einem Journalisten geteilt worden waren. Als möglicher Nachfolger wird von Insidern der US-Sondergesandte Steve Witkoff gehandelt.

Rote Feststimmung am 1. Mai

Wien - Bei strahlendem Sonnenschein hat die Wiener SPÖ am "Tag der Arbeit" wieder zehntausende Menschen auf den Rathausplatz gelockt. Die Stimmung war wenige Tage nach einem neuerlich starken Ergebnis bei der Gemeinderatswahl gut wie länger nicht. Bürgermeister Michael Ludwig und Parteichef Andreas Babler baten um Nachsicht, wenn bei der Budgetkonsolidierung harte Maßnahmen nötig sein würden, und dass in einer Koalition nicht alle Forderungen zu 100 Prozent umgesetzt werden könnten.

Erdogan lässt bei Mai-Kundgebungen Hunderte verhaften

Istanbul - In der türkischen Metropole Istanbul sind bei Protesten zum 1. Mai Hunderte Menschen festgenommen worden. 407 Personen seien wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz in Gewahrsam genommen worden, teilte Innenminister Ali Yerlikaya auf der Plattform X mit.

Gattermayer-Tor beschert WAC in Klagenfurt ersten Cupsieg

Klagenfurt - Der WAC hat sich in den Geschichtsbüchern des ÖFB-Fußball-Cups verewigt. Vor 20.500 Zuschauern und Zuschauerinnen am Donnerstag in Klagenfurt setzten sich die Wolfsberger im Finale gegen den TSV Hartberg mit 1:0 (0:0) durch und feierten ihren ersten Sieg in dem Bewerb. "Joker" Angelo Gattermayer erzielte in der 77. Minute knapp 90 Sekunden nach seiner Einwechslung per Kopf den einzigen Treffer der Partie.

Sieben Tote bei ukrainischem Angriff in Region Cherson

Kiew (Kyjiw) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in dem von Russland besetzten Teil der südlichen Region Cherson sind laut dem von Russland eingesetzten Gouverneur mindestens sieben Menschen getötet worden. Mehr als 20 Personen seien verletzt worden, teilte Gouverneur Wladimir Saldo mit. Der Drohnenangriff habe sich am Donnerstagfrüh auf einem belebten Markt in Oleschky ereignet. Die Ukraine wurde in der Nacht von Russland mit 170 Drohnen und fünf ballistischen Raketen angegriffen.

Brände bei Jerusalem laut Feuerwehr unter Kontrolle

Jerusalem - Die großen Waldbrände im Umkreis von Jerusalem sind nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle. Die Brandbekämpfer sollten jetzt schrittweise abgezogen werden, teilte die Feuerwehr nach Medienberichten mit. Mehr als 1.400 Einsatzkräfte sind demnach insgesamt 30 Stunden lang an mehreren Brandorten im Einsatz gewesen.

Grasser und Meischberger müssen binnen eines Monats in Haft

Wien - Der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger und der frühere Lobbyist Peter Hochegger müssen binnen eines Monats die in der Causa Buwog über sie verhängten Haftstrafen antreten. Ihre Rechtsvertreter haben die entsprechenden Verständigungen von der Justiz erhalten, bestätigte der Sprecher des Wiener Landesgerichts, Daniel Rechenmacher, der APA einen Bericht des "Standard" (Online-Ausgabe).

Aufschrei in Indien nach Fall um tote Schlange in Schulessen

Neu-Delhi - Mehr als hundert Schulkinder sind in Indien erkrankt - vermutlich durch die Hinterlassenschaften einer toten Schlange in ihrem Mittagessen. "Der Koch servierte den Kindern Berichten zufolge das Essen, nachdem er die tote Schlange daraus entfernt hatte", erklärte Indiens Nationale Menschenrechtskommission (NHRC) am Donnerstag. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Mokama im Bundesstaat Bihar. Die NHRC forderte die örtliche Regierung und Polizei auf, den Fall zu untersuchen.

