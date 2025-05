50 Verletzte nach russischen Drohnenangriffen auf Charkiw

Charkiw (Charkow) - Bei einem groß angelegten russischen Drohnenangriff auf mehrere Bezirke der ukrainischen Großstadt Charkiw sind nach Angaben der örtlichen Behörden fast 50 Menschen verletzt worden. Unter ihnen sei ein elfjähriges Kind, teilten der regionale Militärverwalter Oleh Synjehubow und Bürgermeister Ihor Terechow am späten Freitagabend auf Telegram mit. Es seien an einigen Zielorten Brände ausgebrochen und Wohngebäude, zivile Infrastruktur sowie Autos beschädigt worden.

Australien wählt ein neues Parlament

Canberra - In Australien sind am Samstag mehr als 18 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Spitzenkandidaten sind der amtierende Premierminister Anthony Albanese von der sozialdemokratischen Labor Party und sein Herausforderer Peter Dutton, der Vorsitzende der konservativen Koalition aus Liberalen und Nationalen. Bei der Wahl werden alle 150 Sitze im Unterhaus und 40 der 76 Sitze im Senat neu besetzt.

Parlamentswahl in Singapur begonnen

Singapur - Vor dem Hintergrund drohender US-Zölle hat am Samstag die mit Spannung erwartete Parlamentswahl in Singapur begonnen. Rund 2,8 Millionen Wahlberechtigte waren seit Samstagmorgen aufgerufen, die 97 Parlamentsabgeordneten des südostasiatischen Landes zu wählen. Die Wahl gilt als erste echte Bewährungsprobe für Singapurs amtierenden Regierungschef Lawrence Wong und seine seit langem regierende People's Action Party (PAP).

Israel fliegt Angriffe auf Militärstellungen in Syrien

Damaskus/Jerusalem - Die israelische Armee hat in der Nacht auf Samstag militärische Ziele in Syrien angegriffen. Ihre Streitkräfte hätten "eine militärische Anlage, Flugabwehrkanonen und Infrastruktur für Boden-Luft-Raketen in Syrien getroffen", erklärte die israelische Armee, ohne Einzelheiten mitzuteilen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von mehr als 20 Angriffen auf militärische Ziele in ganz Syrien. Es handle sich um die schwersten Angriffe seit Jahresbeginn.

Eine Tote nach Pkw-Fahrt in Menschenmenge in Stuttgart

Stuttgart - Nach dem Unfall in der Stuttgarter Innenstadt, bei dem ein Auto in eine Menschengruppe gefahren ist, ist eine Frau gestorben. Eine 46-Jährige sei ihren Verletzungen im Krankenhaus erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagabend mit. Mindestens sieben Menschen wurden verletzt. Darunter befanden sich fünf Kinder, für die am Abend aber vorsichtig Entwarnung gegeben wurde. Nach Angaben von Ermittlern habe es sich definitiv um einen Unfall gehandelt.

Trump plant milliardenschwere Einsparungen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat massive Einsparungen im US-Haushalt für das kommende Jahr vorgeschlagen. Einem am Freitag veröffentlichten Entwurf zufolge sollen die Ausgaben des Bundes für das ab Oktober beginnende Haushaltsjahr 2026 um 163 Milliarden Dollar gekürzt werden. Klammert man die Pflichtausgaben des Bundes und das Militärbudget aus, würde das mehr als ein Fünftel der Staatsausgaben entsprechen. Damit würde dieser Teil auf den niedrigsten Stand seit 2017 sinken.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red