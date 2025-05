Australiens Premier gewinnt Wahl haushoch - auch wegen Trump

Canberra - Riesenjubel bei Australiens Labor Party: Die Sozialdemokraten von Premierminister Anthony Albanese haben am Samstag die mit Spannung erwartete Parlamentswahl klar für sich entschieden. Sie können Medienberechnungen zufolge weiter mit absoluter Mehrheit regieren. Der 62-Jährige ist damit der erste Regierungschef seit mehr als 20 Jahren, der eine zweite Amtszeit antreten kann. Der konservative Oppositionspolitiker Peter Dutton räumte die Niederlage ein.

Mann erschoss im Pinzgau Ex-Partnerin: Großfahndung läuft

Maria Alm - Im Salzburger Pinzgau hat in der Nacht auf Samstag ein Mann seine ehemalige Lebensgefährtin getötet. Der Verdächtige hat die Frau in Maria Alm auf einem Parkplatz getroffen. Dabei soll er die 34-Jährige erschossen haben. Anschließend floh er in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete eine großangelegte Fahndung ein, die auch am Samstagnachmittag noch lief.

50 Verletzte nach russischen Drohnenangriffen auf Charkiw

Charkiw (Charkow) - Bei einem groß angelegten russischen Drohnenangriff auf mehrere Bezirke der ukrainischen Großstadt Charkiw sind nach Angaben der örtlichen Behörden fast 50 Menschen verletzt worden. Unter ihnen sei ein elfjähriges Kind, teilten der regionale Militärverwalter Oleh Synjehubow und Bürgermeister Ihor Terechow am späten Freitagabend auf Telegram mit. Opfer gab es indes auch bei ukrainischen Drohnenangriffen auf die Schwarzmeerküste im russischen Gebiet Krasnodar.

Italien: Umweltschützer kritisieren Österreichs Skiindustrie

Rom/Innsbruck/Wien - Der angesehene italienische Umweltschutzverband Legambiente kritisiert Österreichs Skiindustrie. So erteilte der Verband Österreich eine schwarze Fahne wegen "des unerbittlichen Bestrebens, die Skigebiete in Tirol durch die Ausbeutung der letzten verbliebenen Gletscherflächen in den Ostalpen zu erweitern". "Österreichs Wintertourismus braucht sich nicht zu verstecken", reagierte indes Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) auf die Kritik.

Jemen: Premier tritt zurück - Raketenangriff auf Israel

Sanaa - Der Ministerpräsident der international anerkannten Regierung im Jemen, Ahmed Awad bin Mubarak, hat am Samstag seinen Rücktritt eingereicht. In einer Stellungnahme erklärte Mubarak, dass er mit "vielen Schwierigkeiten" konfrontiert gewesen sei, unter anderem sei er nicht in der Lage gewesen, die Regierung umzubilden. Zuvor hatte die jemenitische Houthi-Miliz ihre Raketenangriffe auf Israel fortgesetzt.

Kaschmir-Konflikt: Pakistan testet neues Waffensystem

Washington/Neu-Delhi/Islamabad - Pakistan hat inmitten wachsender Spannungen mit dem Nachbarland Indien nach eigenen Angaben ein neuartiges Waffensystem getestet. Man habe einen erfolgreichen Trainingsstart des Waffensystems Abdali unternommen, teilte die Medienabteilung des Militärs am Samstag mit. Dabei handelt es sich demnach um eine Boden-Boden-Rakete mit einer Reichweite von 450 Kilometern. Indien wiederum verhängte ein Importverbot für Waren aus Pakistan.

Bergung von "Bayesian" vor Start

Rom - Der Schwimmkran "Hebo Lift 10" ist am Samstag im Hafen von Termini Imerese nahe Palermo eingetroffen, um die im vergangenen August gesunkene Luxusjacht "Bayesian" vom Meeresgrund zu bergen. Das Schiff mit einem der leistungsstärksten Kräne für Einsätze im Meer traf aus Rotterdam ein, wie italienische Medien berichteten. Die Bergung soll im Laufe des Samstags starten.

Raubversuch in Cannes auf Luxusuhr von katarischem Royal

Cannes - Wenige Tage vor dem Beginn des Filmfestivals in Cannes ist eine Bande daran gescheitert, einem Mitglied der katarischen Herrscherfamilie eine Armbanduhr im Wert von 600.000 Euro zu rauben. Wie die französische Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der versuchte Überfall in der Küstenstadt an der C�te d'Azur auf der berühmten Strandpromenade Croisette. Der Verdächtige sei auf frischer Tat ertappt worden, als er versucht habe, dem Besitzer seine Luxusuhr zu entreißen.

