Frau in Graz in Innenhof getötet, Nachbar festgenommen

Graz - Eine Frau (72) ist am Freitag in Graz in einem Innenhof eines Mehrparteienhauses schwer verletzt aufgefunden worden und dann verstorben. Ein 53-jähriger Nachbar steht im Verdacht, sie im Streit tödlich verletzt zu haben, wie ein Polizeisprecher der APA sagte. Der Mann wurde in seiner Wohnung in dem Haus festgenommen, nachdem er sich verdächtig verhalten und flüchten wollte. Eine eingehende Befragung des Mannes steht noch aus, er wurde ins Stadtpolizeikommando gebracht.

Luftalarm in Israel wegen Raketenbeschuss aus Jemen

Sanaa - Raketenbeschuss aus dem Jemen hat in mehreren Teilen Israels Luftalarm ausgelöst. Eine Rakete, die in dem Land im Süden der Arabischen Halbinsel gestartet wurde, sei abgefangen worden, teilte das israelische Militär mit. Die Houthi-Miliz gab an, sie habe den Flughafen in Tel Aviv mit einer Hyperschall-Rakete angegriffen und eine Drohne auf ein "bedeutendes Ziel" in Jaffa gelenkt. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Merz fordert "Rückabwicklung" von EU-Richtlinien

Brüssel/EU-weit - Bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel hat der neue deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz eine deutliche Kurskorrektur der EU-Kommission gefordert. Nach einem Gespräch mit EU-Ratspräsident Antonio Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte Merz am Freitag in Brüssel etwa die Abschaffung der Lieferketten-Richtlinie der EU.

Selenskyj kündigt Gipfel mit europäischen Politikern an

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für Samstag ein Gipfeltreffen mit führenden europäischen Politikern in der Ukraine angekündigt. "Wir bereiten uns darauf vor, in der Ukraine die Anführer der Koalition der Willigen zu treffen", hieß es in einem am Freitag von seinem Pressedienst veröffentlichten Redeauszug. "Wir werden morgen Zusammenkünfte haben", sagte Selenskyj demnach, ohne die Teilnehmer zu benennen.

KV-Runden in Papier- und Elektroindustrie ohne Einigung

Wien - Die Kollektivvertragsverhandlungen in zwei wichtigen Industriebranchen bleiben weiter festgefahren. Sowohl in der Elektro- und Elektronikindustrie als auch in der Papierindustrie wurden die aktuellen Verhandlungsrunden am Freitag ohne Einigung unterbrochen. In der Papierbranche beantragten die Gewerkschaften vorsorglich die Streikfreigabe, für die Elektroindustrie sind von 12. bis 14. Mai Betriebsversammlungen angesetzt.

Nepalesische Bergsteiger eröffnen Everest-Saison

Kathmandu - Am höchsten Berg der Welt ist die diesjährige Saison eingeleitet worden: Acht nepalesische Bergsteiger erreichten den Gipfel des Mount Everest und öffneten damit die Route für hunderte zahlende Bergsteiger, wie das nepalesische Expeditionsunternehmen 8K am Freitag mitteilte. Für die diesjährige Frühjahrssaison von April bis Anfang Juni erteilte Nepal bereits 456 Aufstiegsgenehmigungen.

Absturz sowjetischer Raumsonde auf Erde steht bevor

Paris - Eine im Jahr 1972 Richtung Venus gestartete sowjetische Sonde wird voraussichtlich an diesem Wochenende auf die Erde stürzen - ohne dass sie jemals ihr Ziel erreicht hat. Wie die Europäische Weltraumorganisation ESA mitteilt, wird der Wiedereintritt der Kapsel der Kosmos-482-Sonde am Samstag erwartet. Wo genau die knapp 500 Kilogramm schwere Sonde, die einen Durchmesser von etwa einem Meter hat, auf die Erde aufschlagen werde, lasse sich erst kurz vorher genauer vorhersagen.

Wiener Börse schließt höher, ATX plus 0,39 %

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag etwas höher beendet. Der ATX schloss um 0,39 Prozent fester auf 4.310,65 Punkten. Angetrieben wurden die Aktienmärkte von der Aussicht auf eine mögliche Deeskalation im Handelskonflikt. Ölwerte waren am Freitag gut gesucht. OMV gewannen 0,9 Prozent, bei Schoeller-Bleckmann ging es um 4,9 Prozent nach oben. Bauaktien gaben hingegen nach. Porr und Strabag fielen um jeweils 0,5 Prozent. Agrana stiegen nach Zahlenvorlage 0,9 Prozent.

