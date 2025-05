Anhaltung nach Großeinsatz am Wiener AKH

Wien - Ein Mann ist nach einem Großeinsatz der Polizei im Wiener AKH am Freitag in Polizeigewahrsam genommen worden. Das Sicherheitspersonal des Spitals war auf den 47-jährigen Franzosen aufmerksam geworden, der Anfang April die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AKH bedroht hatte und daraufhin mit einem Hausverbot belegt worden war. Eine Waffe wurde bei dem Verdächtigen bis zum Abend nicht gefunden.

Zahlreiche Teilnehmer bei Friedensveranstaltung in Jerusalem

Jerusalem - Vor dem Hintergrund des andauernden Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen haben tausende Menschen an einer von israelischen und palästinensischen Aktivisten organisierten Friedensveranstaltung in Jerusalem teilgenommen. "Wir können die Extremisten auf beiden Seiten, die von Rache, Angst und Hass zehren, über unsere Zukunft entscheiden lassen", sagte einer der Veranstalter des "Friedensgipfels des Volkes", Maoz Inon, am Freitag.

Luftalarm in Israel wegen Raketenbeschuss aus Jemen

Sanaa - Raketenbeschuss aus dem Jemen hat in mehreren Teilen Israels Luftalarm ausgelöst. Eine Rakete, die in dem Land im Süden der Arabischen Halbinsel gestartet wurde, sei abgefangen worden, teilte das israelische Militär mit. Die Houthi-Miliz gab an, sie habe den Flughafen in Tel Aviv mit einer Hyperschall-Rakete angegriffen und eine Drohne auf ein "bedeutendes Ziel" in Jaffa gelenkt. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Deutsche Holocaust-Überlebende Margot Friedländer gestorben

Berlin - Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 103 Jahren, wie die Margot Friedländer Stiftung in Berlin mitteilte. "Mit ihrem Tod verliert Deutschland eine bedeutende Stimme der Zeitgeschichte", erklärte die Stiftung. Die aus einer jüdischen Familie stammende und von den Nationalsozialisten verfolgte Friedländer war nach sechs Jahrzehnten als Emigrantin in New York im hohen Alter nach Deutschland zurückgekehrt.

Kämpfe zwischen Indien und Pakistan weiten sich offenbar aus

Neu-Delhi/Lahore - Die Kämpfe zwischen den Atommächten Indien und Pakistan haben sich offenbar am Freitagabend ausgeweitet. Erstmals wurden aus der den Sikh heiligen indischen Stadt Amritsar im Bundesstaat Punjab Explosionen gemeldet. In Jammu im indischen Teil Kaschmirs waren Geschosse und Lichtblitze am Nachthimmel zu sehen. Reportern der Nachrichtenagentur Reuters zufolge fiel der Strom aus. Auch die Winterhauptstadt der Region wurde die zweite Nacht in Folge von Detonationen erschüttert.

Absturz sowjetischer Raumsonde auf Erde steht bevor

Paris - Eine im Jahr 1972 Richtung Venus gestartete sowjetische Sonde wird voraussichtlich an diesem Wochenende auf die Erde stürzen - ohne dass sie jemals ihr Ziel erreicht hat. Wie die Europäische Weltraumorganisation ESA mitteilt, wird der Wiedereintritt der Kapsel der Kosmos-482-Sonde am Samstag erwartet. Wo genau die knapp 500 Kilogramm schwere Sonde, die einen Durchmesser von etwa einem Meter hat, auf die Erde aufschlagen werde, lasse sich erst kurz vorher genauer vorhersagen.

Mehr als 1.000 Masernfälle in den USA seit Jahresanfang

Washington - Die hochansteckende Masern-Krankheit breitet sich in den USA weiter aus. Seit Jahresbeginn wurden bereits mehr als 1.000 Fälle registriert, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Mitteilungen der Gesundheitsbehörden ergab. Drei Menschen starben, darunter zwei Kinder. Insgesamt wurden in den USA seit Jänner mindestens 1.012 Masernfälle verzeichnet, wie die Gesundheitsbehörden von 30 der 50 Bundesstaaten auf Anfrage mitteilten.

Nepalesische Bergsteiger eröffnen Everest-Saison

Kathmandu - Am höchsten Berg der Welt ist die diesjährige Saison eingeleitet worden: Acht nepalesische Bergsteiger erreichten den Gipfel des Mount Everest und öffneten damit die Route für hunderte zahlende Bergsteiger, wie das nepalesische Expeditionsunternehmen 8K am Freitag mitteilte. Für die diesjährige Frühjahrssaison von April bis Anfang Juni erteilte Nepal bereits 456 Aufstiegsgenehmigungen.

