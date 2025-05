Mauthausen-Befreiungsfeier mit spanischem Königspaar

Mauthausen - Tausende Besucher aus aller Welt gedenken Sonntagvormittag der Opfer des KZ Mauthausen, unter ihnen auch der spanische König Felipe VI. und Königin Letizia sowie Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Im Vorfeld mahnte der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka Völkerrecht und Menschenrechte ein, der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Wien, Oskar Deutsch, warf dem Iran und der Hamas vor, Israel vernichten zu wollen.

Fischer: Verzicht auf Neutralität wäre "riesiger Fehler"

Wien - Der frühere Bundespräsident Heinz Fischer hat sich gegen eine Abschaffung der Neutralität ausgesprochen. "Ich würde das für einen riesigen Fehler halten", sagte Fischer im APA-Interview anlässlich des 70. Jahrestags des Staatsvertrags. Der Gedanke, dass die Neutralität Österreich nicht schütze, sei "falsch", betonte der frühere SPÖ-Politiker. Der anerkannte Status als neutrales Land sei "vielleicht mehr Schutz als 5.000 amerikanische Soldaten auf österreichischem Boden".

Selenskyj pocht auf Waffenruhe ab 12. Mai als ersten Schritt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wertet den Vorschlag Russlands für direkte Friedensgespräche als positives Zeichen, pocht aber auf eine Waffenruhe ab Montag. Der erste Schritt sei die Einleitung einer Waffenruhe am 12. Mai, erklärte er am Sonntag. "Es ist ein positives Zeichen, dass die Russen endlich begonnen haben, über ein Ende des Krieges nachzudenken", so Selenskyj. "Und der allererste Schritt zur tatsächlichen Beendigung eines Krieges ist eine Waffenruhe."

Russland greift die Ukraine erneut an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat nach dem Ende seiner dreitägigen Waffenruhe laut Angaben aus Kiew seine Drohnenangriffe gegen die Ukraine wieder aufgenommen. In der Nacht und Sonntag früh meldeten die Hauptstadt Kiew sowie mehrere Gebiete, darunter Odessa, Charkiw und Dnipropetrowsk, erstmals wieder vermehrt Luftalarm und verstärkte Drohnenangriffe. Über Schäden war zunächst nichts bekannt. In Kiew forderte Bürgermeister Vitali Klitschko die Menschen auf, Schutz in Bunkern zu suchen.

30 Prozent mehr Drogennotfälle bei unter 18-Jährigen in Wien

Wien - Fast 30 Prozent mehr Drogennotfälle sind 2024 in Wien bei unter 18-Jährigen angefallen. Insgesamt stieg die Zahl der Rettungseinsätze wegen einer Rauschgiftüberdosis um rund 15 Prozent im Vorjahresvergleich. Das zeigen von der zuständigen Magistratsabteilung 70 (MA 70) auf APA-Anfrage übermittelte Daten für den Rettungsdienst in der Bundeshauptstadt. Vor allem bei jungen Patientinnen und Patienten gebe es "eine stetige Zunahme", so Mario Krammel, Chefarzt der Berufsrettung.

Fragile Waffenruhe zwischen Pakistan und Indien hält vorerst

Srinagar - Im aufgeheizten Konflikt zwischen den Atommächten Indien und Pakistan hat sich die Lage mit der Vereinbarung einer Waffenruhe vorerst offenbar beruhigt. Der Pakt schien zwar fragil, hielt am Sonntag vorerst aber. In der Nacht gab es keine schweren Vorwürfe oder Berichte über Angriffe beider Seiten mehr. Indien hatte den pakistanischen Streitkräften am Samstagabend noch Verstöße gegen die Feuerpause vorgeworfen. Diese wurden von der Gegenseite umgehend dementiert.

Papst Leo XIV. spricht erstmals Sonntagsgebet

Vatikanstadt - Drei Tage nach seiner Wahl zum neuen Oberhaupt der katholischen Kirche tritt der neue Papst Leo XIV. an diesem Sonntag auf dem Petersplatz wieder an die Öffentlichkeit. Vom Balkon des Petersdoms aus wird der erste Pontifex aus den USA, der bisherige Kardinal Robert Francis Prevost, das sonntägliche Mittagsgebet Regina Coeli sprechen. Dazu werden zehntausende Menschen erwartet, die ihn erstmals persönlich sehen wollen.

Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien werden verlängert

Wien/Budapest/Ljubljana - Die Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien werden am Montag um weitere sechs Monate verlängert. Das teilte das Innenministerium (BMI) am Sonntag mit. Es handle sich um eine "notwendige Maßnahme zur Abschreckung der Schleppermafia", hieß es. "Das Ziel ist klar: Die illegale Migration gegen Null drängen", wurde ÖVP-Innenminister Gerhard Karner zitiert. Dabei seien "Grenz- und grenznahen Kontrollen" ein wichtiger Faktor. Es gebe bereits einen massiven Rückgang der Aufgriffe.

