China und USA vereinbaren Zollsenkungen für 90 Tage

Washington/Peking/Genf - Die Vertreter der chinesischen und der US-Regierung haben bei ihren Handelsgesprächen in Genf einen Durchbruch erzielt. Die Unterhändler verständigten sich am Montag darauf, ihre gegenseitigen Zölle ab Mittwoch um jeweils 115 Prozentpunkte zu senken. "Wir haben eine Einigung über eine 90-tägige Pause erzielt", sagte US-Finanzminister Scott Bessent. Die Zeit soll genutzt werden, um weiter zu verhandeln, wie auch aus einer gemeinsamen Erklärung mit den Chinesen hervorgeht.

PKK verkündet laut Agentur Auflösung

Istanbul - Nach einem jahrzehntelangen blutigen Konflikt mit dem türkischen Staat hat die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) laut einem Bericht ihre Auflösung und das Ende ihres bewaffneten Kampfes verkündet. "Der zwölfte Kongress der PKK hat beschlossen, die Organisationsstruktur der PKK aufzulösen und die Methode des bewaffneten Kampfes zu beenden", erklärte die PKK. Die Partei von Präsident Recep Tayyip Erdoğan reagierte vorsichtig optimistisch.

Hamas lässt US-Geisel am heutigen Montag frei

Jerusalem - Die Hamas wird am Montag den US-israelischen Doppelstaatsbürger Edan Alexander freilassen, der als letzte überlebende US-Geisel der militanten Palästinensergruppe im Gazastreifen gilt. Das kündigte ein Sprecher des bewaffneten Flügels der Hamas am Montag an. Die israelischen Behörden machten sich für eine Übernahme der Geisel gegen Mittag bereit.

Papst ruft Journalisten zu "Entwaffnung der Worte" auf

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. hat am Montag die rund 5.000 Medienvertreter getroffen, die während der Zeit der Sedisvakanz und des Konklaves über die Papst-Wahl berichtet haben. Bei dem Treffen in der vatikanischen Audienzhalle Paul VI. rief er die Journalisten auf, "Friedensstifter" zu sein. Sie sollten "mit Liebe" nach der Wahrheit suchen und "Nein" zum "Krieg der Worte und Bilder" sagen. "Wenn wir die Worte entwaffnen, tragen wir zur Abrüstung der Erde bei", sagte der Papst.

Europäische Verbündete setzten Russland Waffenruhe-Ultimatum

London - Die europäischen Verbündeten der Ukraine werden am Dienstag mit der Vorbereitung neuer Sanktionen beginnen, wenn Russland nicht bis Mitternacht die geforderte Waffenruhe in der Ukraine einhält. Die Gespräche würden dann auf Ebene der politischen Berater der Staats- und Regierungschefs beginnen, sagte der deutsche Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin. Nach Angaben aus Kiew ignoriert Moskau bis dato die Forderung nach einer 30-tägigen Waffenruhe ab Montag.

FPÖ bringt gegen Brunner Ministeranklage ein

Wien - Die FPÖ hat am Montag noch vor der morgigen Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) massive Kritik an den bereits ventilierten Maßnahmen geübt. Die Einschnitte bei Familienleistungen, bei Pensionen sowie im Gesundheits- und Sozialbereich sind laut Generalsekretär Christian Hafenecker "letztklassig" und ein "Armutszeugnis" für die Regierung. Zudem kündigte Hafenecker die Einbringung einer Ministeranklage gegen Ex-Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) an.

Fünf-Punkte-Plan soll Kinder aus der Kriminalität bringen

Wien - Angesichts der in bestimmten Altersgruppen stark steigenden Zahlen will die Arbeitsgruppe "Kinder- und Jugendkriminalität", die von der Landespolizeidirektion Wien und dem Bundeskriminalamt geführt wurde und in der Vertreterinnen und Vertreter aller wesentlichen Organisationen saßen, mit einem Fünf-Punkte-Programm dagegenhalten. Dabei ist als Weisheit letzter Schluss auch an die Einführung geschlossener Einrichtungen gedacht, wie sie im Regierungsprogramm vorgesehen sind.

Zahlreiche Appelle und Forderungen am Tag der Pflege

Wien - Wie jedes Jahr soll der Tag der Pflege am 12. Mai das Thema Pflege und Problembereiche wie Fachkräftemangel, alternde Bevölkerung und Belastungen für das Personal in den Fokus rücken. Gewählt wurde das konkrete Datum aufgrund des Geburtstags der Krankenpflege-Pionierin Florence Nightingale (1820-1910). Auch heuer sind die Forderungen wie auch die Appelle wieder mannigfach.

red