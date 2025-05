China und USA vereinbaren Zollsenkungen für 90 Tage

Washington/Peking/Genf - Die Vertreter der chinesischen und der US-Regierung haben bei ihren Handelsgesprächen in Genf einen Durchbruch erzielt. Die Unterhändler verständigten sich am Montag darauf, ihre gegenseitigen Zölle ab Mittwoch um jeweils 115 Prozentpunkte zu senken. "Wir haben eine Einigung über eine 90-tägige Pause erzielt", sagte US-Finanzminister Scott Bessent. Die Zeit soll genutzt werden, um weiter zu verhandeln, wie auch aus einer gemeinsamen Erklärung mit den Chinesen hervorgeht.

FPÖ zerpflückt Budget und bringt Ministeranklage ein

Wien - Die FPÖ hat am Montag noch vor der morgigen Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) massive Kritik an den bereits ventilierten Maßnahmen geübt. Die Einschnitte bei Familienleistungen, bei Pensionen sowie im Gesundheits- und Sozialbereich sind laut Generalsekretär Christian Hafenecker "letztklassig" und ein "Armutszeugnis" für die Regierung. Zudem kündigte Hafenecker die Einbringung einer Ministeranklage gegen Ex-Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) an.

US-israelische Geisel könnte zu Trump nach Katar reisen

Jerusalem - Nach seiner Freilassung durch die Hamas könnte der US-Israeli Edan Alexander zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump nach Katar reisen. Dies berichteten mehrere israelische Medien unter Berufung auf Alexanders Familie. Dies gilt aber offenbar nur, sofern sein Gesundheitszustand dies erlaubt. Die Hamas hatte bestätigt, dass der Soldat noch Montag freigelassen werden soll. Er soll im Rahmen einer Vereinbarung der Hamas mit den USA ohne israelische Beteiligung freikommen.

UNO-Experten warnen vor Hungersnot im Gazastreifen

Rom - Angesichts der humanitären Krise im Gazastreifen warnt die UNO-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) vor einer sich zuspitzenden Hungersnot und dem drohenden vollständigen Zusammenbruch der Landwirtschaft. Die Organisation mit Sitz in Rom forderte am Montag die sofortige Wiederherstellung humanitärer Zugänge und die Aufhebung aller Blockaden. Seit mehr als zwei Monaten lässt das israelische Militär keine Hilfslieferungen mehr in den Gazastreifen.

Kreml: Ultimaten für Ukraine-Waffenruhe sind "inakzeptabel"

London - Im Ringen um eine Waffenruhe für die Ukraine hat Russland Ultimaten des Westens und der Regierung in Kiew zurückgewiesen. "Die Sprache von Ultimaten ist inakzeptabel für Russland, sie ist nicht angemessen", erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. "So kann man nicht mit Russland sprechen." Zuvor erklärten europäische Verbündete der Ukraine, am Dienstag mit der Vorbereitung neuer Sanktionen zu beginnen, wenn Russland nicht bis Mitternacht die geforderte Waffenruhe einhält.

Amtsmissbrauchs-Ermittlungen in Causa Pilnacek eingestellt

Wien - Die Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat die Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs rund um das Auffinden der Leiche des ehemaligen Sektionschefs des Justizministeriums, Christian Pilnacek, eingestellt. Wie die WKStA der APA bestätigte, kam auch die Oberbehörde als Fachaufsicht zum selben Ergebnis. Ermittelt worden war gegen zwei namentlich bekannte Polizeibeamte wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs.

Philippinen: Verbündete von Marcos führen bei Senatswahl

Manila - Die Verbündeten des philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. sind auf dem besten Weg, bei den Zwischenwahlen am Montag mindestens die Hälfte der verfügbaren Senatssitze zu gewinnen. Dies ergab eine inoffizielle Auszählung der Wahl, die auch als ein emotional aufgeladener Stellvertreterkampf zwischen Präsident Marcos und seiner früheren Verbündeten und nunmehrigen Gegnerin, Vizepräsidentin Sara Duterte, galt.

