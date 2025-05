Finanzminister Marterbauer präsentiert das Doppelbudget

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) präsentiert am Dienstag das mit Spannung erwartete erste Budget der neuen Dreierkoalition. Bereits bekannt ist, dass das Doppelbudget für 2025 und 2026 ganz im Zeichen der Konsolidierung stehen wird - angesichts des aus dem Ruder gelaufenen Budgetdefizits. Das Defizit soll in diesem Jahr bei 4,5 Prozent des BIP liegen und damit deutlich über der von der EU erlaubten 3-Prozent-Grenze.

Hamas lässt US-israelische Geisel frei

Khan Younis - Die islamistische Hamas hat im Gazastreifen eine US-israelische Geisel freigelassen. Der 21-jährige Edan Alexander wurde Montagabend in Khan Younis in Süd-Gaza zunächst an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben. Inzwischen ist er zurück in Israel. Der Soldat kam aufgrund einer Vereinbarung der Hamas mit den USA frei, ohne israelische Beteiligung. Israelischen Medien zufolge ist er den Umständen entsprechend in gutem Zustand.

Trump reist nach Saudi-Arabien, Katar und in die Emirate

Washington - US-Präsident Donald Trump beginnt am Dienstag einen mehrtägigen Besuch im Nahen Osten. Die erste Station ist Saudi-Arabien. Im Anschluss will Trump nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate weiterreisen. Er hat außerdem nicht ausgeschlossen, für das mögliche Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Kremlchef Wladimir Putin am Donnerstag in die Türkei zu fliegen. Es ist die erste große Auslandsreise des US-Präsidenten in der neuen Amtszeit.

Israels Militär greift wieder Ziele in Gaza an

Gaza - Israels Armee hat israelischen und palästinensischen Berichten zufolge nach der Freilassung des amerikanisch-israelischen Doppelstaatlers Edan Alexander ihre Angriffe im Gazastreifen wieder aufgenommen. Für die Freilassung des entführten Soldaten hatte das israelische Militär seine Angriffe auf Ziele der Hamas in dem Gebiet mehrere Stunden unterbrochen, meldete unter anderem die "Times of Israel". Von Israels Armee gab es keine Bestätigung.

Schwere Vorwürfe zum Prozessauftakt gegen Rapper Combs

New York - In New York hat der Prozess gegen den Rapper Sean Combs, auch bekannt als Puff Daddy oder Diddy, begonnen. Die Anklage wirft ihm schwere Sexualverbrechen und Missbrauch vor. Seine Verteidigung bestreitet die Vorwürfe des Sexhandels, räumt aber häusliche Gewalt ein. Combs, der seit September in Haft ist, plädierte auf nicht schuldig. Der Prozess, der etwa acht Wochen dauern soll, könnte mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe enden.

Auftakt für ÖH-Wahl

Wien/Österreich-weit - Rund 360.000 Studierende an öffentlichen und Privatuniversitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) können von Dienstag bis Donnerstag bei den Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) über ihre Vertretung in den kommenden beiden Studienjahren abstimmen. Bundesweit kandidieren elf Listen, beim letzten Urnengang 2023 lag die Beteiligung bei nur 21 Prozent. Die ÖH-Wahl ist heuer die voraussichtlich einzige bundesweite Wahl.

Tödliche Messerattacke - 20 Jahre Haft für Angeklagten

Innsbruck/Fieberbrunn - Ein 46-Jähriger ist am Montag am Landesgericht Innsbruck wegen des Verbrechens des Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Das Geschworenengericht sah es als erwiesen an, dass der Einheimische Ende Oktober 2023 in seiner Wohnung im Tiroler Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) einen 54-jährigen Bekannten mit einem Stich in den Hals vorsätzlich getötet hatte. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

Fünfjährige stürzte in Klagenfurt aus dem Fenster

Klagenfurt - Eine Fünfjährige ist am Montagnachmittag in Klagenfurt aus dem Fenster gestürzt. Das Mädchen fiel laut Polizei aus bisher unbekannten Gründen aus dem dritten Stock eines Mehrparteienhauses auf ein Vordach und von dort auf den Boden. Die Kleine erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

