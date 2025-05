Harte Kritik der Opposition am Budget

Wien - Am Tag nach der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) gehört die Bühne den Abgeordneten des Nationalrats. Jene der Opposition zerlegten am Mittwoch das Doppelbudget in der Ersten Lesung des Haushaltsentwurfs. Die FPÖ warf der Regierung "eine Totalkapitulation" vor. Die Grünen bewerteten das Budget als unsozial, wirtschaftsschädlich und "insgesamt umweltschädlich". Die Regierungsparteien verteidigten die aus ihrer Sicht nötigen Sanierungsmaßnahmen.

Mann nach Vergewaltigung in Wiener City festgenommen

Wien - Ein 27-jähriger Mann soll in der Nacht auf Dienstag in Wien eine junge Frau vergewaltigt haben und wurde deshalb am Morzinplatz in der Innenstadt von Polizisten festgenommen. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger traf das Mädchen im Oberstufenalter am Montag gegen 21.00 Uhr im Sigmund-Freud-Park bei der Votivkirche Freundinnen. Dabei konsumierten die Frauen auch Alkohol. Im Zuge des Treffens dürfte die Frau den marokkanischen Staatsbürger kennengelernt haben.

Russland zu Gesprächen in Istanbul bereit - Besetzung offen

Istanbul - Russland ist weiterhin zu Gesprächen mit der Ukraine in Istanbul am Donnerstag bereit, lässt aber offen, ob Präsident Wladimir Putin teilnehmen wird. Eine russische Delegation werde am Donnerstag für mögliche direkte Friedensgespräche mit der Ukraine in Istanbul sein, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Putins Angebot zu direkten Gesprächen bestehe weiterhin. Die russische Delegation werde in Istanbul auf ihre ukrainischen Gesprächspartner warten.

Niederlage gegen Von der Leyen in "Pfizergate"-Affäre

Brüssel - Im Rechtsstreit um Textnachrichten an einen Pharma-Konzernchef hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Niederlage kassiert. Die Kommission habe "keine plausible Erklärung" gegeben, warum sie nicht über die angeforderten Dokumente verfüge, urteilte das Gericht der Europäischen Union am Mittwoch. Den Beschluss, die angefragten Nachrichten nicht herauszugeben, erklärte es für nichtig. Das Urteil in der sogenannten "Pfizergate"-Affäre ist noch nicht rechtskräftig.

US-Justiz macht Weg frei für Freilassung der Menendez-Brüder

Los Angeles - Durch eine Netflix-Serie wurden sie weltweit bekannt - nun können die seit Jahrzehnten in den USA im Gefängnis sitzenden Menendez-Brüder auf eine Freilassung auf Bewährung hoffen. Ein Richter im Bundesstaat Kalifornien reduzierte die Strafe der beiden ursprünglich zu lebenslanger Haft verurteilten Brüder am Dienstag auf 50 Jahre Haft bis lebenslänglich. Damit kommen Lyle und Erik Menendez, die 1989 ihre Eltern getötet hatten, für eine Haftentlassung unter Auflagen in Frage.

Trump fordert Syrien zur Anerkennung Israels auf

Riad - US-Präsident Donald Trump hat Syriens Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa bei einem Treffen der beiden Staatschefs in Riad dazu aufgerufen, Israel anzuerkennen. Al-Sharaa habe sich für eine Annäherung an das Nachbarland offen gezeigt, mit dem Syrien sich seit der Staatsgründung Israels im Jahr 1948 im Kriegszustand befindet, hieß es am Mittwoch aus dem Weißen Haus. Trump hatte am Vorabend eine Aufhebung der US-Sanktionen gegen Syrien verkündet.

Schülerin nach Sturz in Tiroler Schlucht in Klinik gestorben

Imst - Eine Elfjährige ist am Dienstag nach einem Absturz bei einer Wanderung in der Hachleschlucht im Tiroler Imst im Spital gestorben. Die Polizei bestätigte Mittwochfrüh entsprechende Medienberichte gegenüber der APA. Die Ärzte hatten seit dem Unfall, der sich vergangenen Donnerstag im Rahmen eines Schulausflugs ereignet hatte, um das Leben des Kindes gekämpft. Das Mädchen hatte sich in "kritischem Zustand" befunden, nachdem es regungslos im Wasser entdeckt worden war.

Wiener Supermarkt bot Schmuggelzigaretten und Potenzmittel

Wien - Im Supermarkt gibt es kaum etwas, was es nicht gibt. Dies hat jedenfalls auf einen Markt in Wien-Favoriten zugetroffen, in dem die Gruppe Sofortmaßnahmen geschmuggelte Zigaretten und rezeptpflichtige Potenzmittel fand. Für die Zigaretten wurde die Zollfahndung gerufen, die eine große Menge an Packungen aus dem Verkehr zog, wie die Gruppe Sofortmaßnahmen am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Die Entdeckungen wurden bei einem Kontrollschwerpunkt im Stadtgebiet gemacht.

