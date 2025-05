Offenbar keine Annäherung zwischen Ukraine und Russland

Istanbul - Die ersten direkten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland seit über drei Jahren haben zunächst keine Annäherung bei der Frage einer Waffenruhe gebracht. Aus ukrainischen Verhandlungskreisen wurde verlautet, die Forderungen Russlands bei den Gesprächen seien unrealistisch und gingen weit über alles bisher Besprochene hinaus. Russland erklärte sich hingegen zufrieden mit den Verhandlungen in Istanbul. Ein Gefangenenaustausch wurde vereinbart.

Österreich als Mitfavorit im Song-Contest-Finale

Wien/Basel - Am Samstagabend geht in der Schweizer Kultur- und Pharmametropole Basel das große Finale des 69. Eurovision Song Contests über die Bühne. Und Österreich ist dabei mit dem Countertenor JJ und seiner Poperanummer "Wasted Love" einer der Co-Favoriten im Tournament. Die Buchmacher sehen den 24-Jährigen derzeit auf Platz 2 hinter Schwedens Spaßformation KAJ. Die Chancen auf den ersten österreichischen ESC-Sieg nach Conchita 2014 sind also gegeben.

Stocker bei Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft

Tirana/Wien - 47 Staats- und Regierungschefs europäischer Staaten, darunter Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), beraten am Freitag in der albanischen Hauptstadt Tirana über die brennenden Herausforderungen unserer Zeit: Sie wollen beim sechsten Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) die Sicherheit Europas vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, die Wettbewerbsfähigkeit sowie Migration diskutieren.

Rushdie-Attentäter zu 25 Jahren Haft verurteilt

New York - Der Attentäter von Schriftsteller Salman Rushdie ist zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht im US-Bundesstaat New York legte das Strafmaß gegen den Amerikaner Hadi Matar fest, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Er kann Berufung einlegen. Der 27-Jährige hatte bei einer Lesung des weltbekannten Autors im August 2022 mehr als ein Dutzend Mal auf Rushdie eingestochen.

Österreich und Deutschland: Gleiche Interessen bei Migration

Wien/Berlin - In einem Arbeitsgespräch haben Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und sein neuer deutscher Amtskollege Alexander Dobrindt (CSU) am Freitagnachmittag in Wien gemeinsame Initiativen im Migrationsbereich auf EU-Ebene sowie bilaterale Fragen erörtert. Im Zusammenhang mit der Entscheidung Dobrindts, Asylwerber auch an der österreichisch-deutschen Grenze zurückzuweisen, sah Karner vor Journalisten insbesondere auch positive Effekte für Österreich.

Lebenslange Haft für Tötung von Frau bei Londoner Karneval

London - Weil er im August inmitten einer Londoner Karnevalsfeier eine Frau erstochen hat, muss ein Mann mindestens 29 Jahre ins Gefängnis. Der 20-Jährige wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag meldete. Die Frau hatte gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter im Sommer den Karneval im Stadtteil Notting Hill besucht.

