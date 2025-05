JJ gelingt Sensationssieg für Österreich beim Song Contest

Basel/Wien - Die Sensation ist perfekt: Österreich hat elf Jahre nach dem Triumph von Conchita in Kopenhagen erneut den Eurovision Song Contest gewonnen. Der 24-jährige Countertenor JJ sicherte sich Samstagabend in Basel die Trophäe mit seiner Popera-Ballade "Wasted Love". Damit konnte sich Österreich zum dritten Mal den Sieg beim größten Musikbewerb der Welt sichern.

Das Ringen um den ESC 2026 hat begonnen

Innsbruck/Oberwart - Nach dem Sieg von JJ beim 69. Eurovision Song Contest sieht alles danach aus, dass der Bewerb trotz der hohen Kosten kommendes Jahr in Österreich stattfinden wird. Kultur- und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) freute sich am Sonntag bereits auf eine Rückkehr des Events nach einem guten Jahrzehnt. Mehrere österreichische Städte brachten sich als Austragungsort in Stellung, etwa Innsbruck, Oberwart und Wels. Graz erwägt eine Bewerbung.

Offizielle Amtseinführung von Papst Leo XIV.

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. ist am Sonntag offiziell ins Amt eingeführt worden. Die Messe wurde von 200 Kardinälen und 750 Bischöfen und Priestern mitzelebriert. Anwesend waren auch 400 Diakone und Priester, die die Kommunion verteilten. Vor der Einführungsfeier hatte der Papst kniend am Grab des Apostels Petrus gebetet. In seiner Predigt unterstrich der Pontifex, dass er "ohne Verdienst" zu Franziskus' Nachfolger auserwählt worden sei.

Bundeskanzler lud Papst zu Besuch in Österreich ein

Vatikanstadt - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat Papst Leo XIV. zu einem Besuch nach Österreich eingeladen. Der Kanzler, der mit einer Delegation zur Messe zum Pontifikatsbeginn des neuen Papstes nach Rom reiste, konnte dem Pontifex kurz nach dem feierlichen Gottesdienst begegnen. "Ich habe dem Papst auf Englisch gesagt, dass es für uns eine große Freude wäre, ihn in Österreich zu begrüßen", sagte Stocker nach der Messe am Sonntag im Gespräch mit österreichischen Medien in Rom.

Nach Bankomatsprengung in OÖ: Drei Verdächtige festgenommen

Gmunden - Nach der Sprengung eines Bankomaten in Gmunden in der Nacht auf Freitag sind drei der insgesamt vier Verdächtigen in der Gemeinde Marktl in Bayern festgenommen worden. Eine spektakuläre Verfolgungsjagd durch die österreichische und bayerische Polizei endete laut Polizei am Sonntag um 1.30 Uhr bei einem Kreisverkehr, wo die Niederländer, die in einem Pkw geflüchtet waren, bei einem Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt wurden.

Israel begann großen Einsatz von Bodentruppen in Gaza

Straßburg/EU-weit/Brüssel - Die israelische Armee hat im Zuge ihrer neuen Großoffensive im Gazastreifen nun auch einen groß angelegten Einsatz von Bodentruppen gestartet. Sie seien seit Samstag im gesamten Norden und Süden des Küstengebiets gegen die islamistische Hamas im Einsatz, teilte das Militär am Sonntag mit. Bei heftigen Angriffen Israels gegen die Hamas seien in der Nacht auf Sonntag mindestens 110 Menschen getötet worden, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen.

Stichwahl um Präsidentenamt in Rumänien

Bukarest - Knapp 19 Millionen wahlberechtigte rumänische Bürgerinnen und Bürger aus dem In- und Ausland sind heute zu den Wahlurnen gebeten, um per Stichwahl ihr neues Staatsoberhaupt zu bestimmen. Die rund 19.000 Wahllokale im Land öffneten um 07.00 Uhr Ortszeit und werden um 21.00 Uhr schließen, wobei im Fall langer Warteschlangen verlängerte Öffnungszeiten (bis Mitternacht) möglich sind. Drei Meinungsforschungsinstitute wollen um 21.00 Uhr Ortszeit Exit Polls vorlegen.

Ukraine meldet zahlreiche russische Drohnenangriffe

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat in der Nacht auf Sonntag laut Medienberichten den bisher größten russischen Drohnenangriff seit Kriegsbeginn verzeichnet. Russland habe 273 unbemannte Flugobjekte eingesetzt, teilten die Luftstreitkräfte mit. In der Hauptstadt Kiew starb den Behörden zufolge eine Frau; drei Menschen, darunter ein vier Jahre altes Kind, seien verletzt worden.

