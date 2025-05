Israelische Regierung will wieder Hilfe nach Gaza lassen

Straßburg/EU-weit/Brüssel - Israels Regierung will wieder humanitäre Hilfe in den Gazastreifen lassen. Die Grundversorgung mit Lebensmitteln erfolge auf Empfehlung der israelischen Armee und um sicherzustellen, dass es zu keiner Hungersnot komme, so das Büro von Premier Benjamin Netanyahu am Sonntagabend. Israel lässt seit Anfang März keine Hilfslieferungen mehr in den Gazastreifen. Das stieß international auch auf heftige Kritik. Am Wochenende wurde eine Großoffensive auf Gaza gestartet.

Trump und Putin telefonieren zu Ukraine-Krieg

Washington - In den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine will US-Präsident Donald Trump an diesem Montag erneut mit Kremlchef Wladimir Putin telefonieren. Das Gespräch ist um 10.00 Uhr (16.00 Uhr MESZ) angesetzt, wie Trump ankündigte. Der Kreml bestätigte das geplante Telefonat. Laut Trump soll es dabei auch um Handelsfragen gehen. Im Anschluss will er mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Vertretern der NATO-Mitgliedstaaten sprechen.

Proeuropäer Dan führt laut Exit Polls bei Wahl in Rumänien

Bukarest - In Rumänien hat der parteifreie liberale Präsidentschaftsbewerber und Noch-Oberbürgermeister von Bukarest Nicusor Dan laut Exit Polls die am Sonntag gestiegene Stichwahl des Präsidentenrennens gewonnen. Beide nach Schließung der Wahllokale veröffentliche Exit Polls sahen Dan deutlich in Führung - die Nachwahlbefragung des Meinungsforschungsinstituts Avangarde mit 54,9 Prozent. Der in der ersten Wahlrunde siegreiche Rechtspopulist George Simion kommt auf 45,1 Prozent.

Polen müssen in Stichwahl über Präsidenten entscheiden

Warschau - In Polen müssen die Wählerinnen und Wähler in einer Stichwahl am 1. Juni über einen neuen Präsidenten entschieden. In der ersten Runde am Sonntag sahen Prognosen den liberalkonservativen Kandidaten Rafal Trzaskowski (53) aus dem Regierungslager von Premier Donald Tusk bei 30,8 Prozent der Stimmen. Karol Nawrocki (42) von der rechtsnationalistischen PiS erhielt demnach 29,1 Prozent. Ein Sieg Trzaskowskis würde den Weg für die Reformen der Tusk-Regierung frei machen.

Das Ringen um den ESC 2026 hat begonnen

Innsbruck/Oberwart - Nach dem Sieg von JJ beim 69. Eurovision Song Contest sieht alles danach aus, dass der Bewerb trotz der hohen Kosten kommendes Jahr in Österreich stattfinden wird. Kultur- und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) freute sich am Sonntag bereits auf eine Rückkehr des Events nach einem guten Jahrzehnt. Mehrere österreichische Städte brachten sich als Austragungsort in Stellung, etwa Innsbruck, Oberwart und Wels. Graz erwägt eine Bewerbung.

Mitte-Rechtskoalition gewinnt bei Parlamentswahl in Portugal

Lissabon - Das konservative Bündnis von Ministerpräsident Lu�s Montenegro hat in Portugal nach Medienprognosen die vorgezogene Parlamentswahl am Sonntag gewonnen. Laut der als zuverlässig geltenden Erhebung des staatlichen TV-Senders RTP setzte sich die Alian�a Democr�tica (AD) mit 29 bis 34 Prozent vor der Sozialistischen Partei (PS) durch, die diesen Nachwahlbefragungen zufolge auf circa acht Prozentpunkte weniger kam. Andere Medien veröffentlichten ähnliche Zahlen.

Erster Gipfel zwischen EU und Großbritannien nach Brexit

London - Fünf Jahre nach dem Brexit wollen sich Großbritannien und die Europäische Union wieder etwas annähern. Am Montag kommen beide Seiten bei einem Gipfeltreffen in London zusammen. Der britische Premierminister Keir Starmer empfängt den EU-Ratspräsidenten Ant�nio Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Verhandelt wird über eine Reihe von Themen, darunter einen Verteidigungspakt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red