Vorsichtsmaßnahmen bei MKS werden gelockert

Bratislava/Rajka (Ragendorf)/Wien - Nach wochenlangen Schutzmaßnahmen gegen die Maul- und Klauenseuche (MKS) hat das Gesundheitsministerium am Dienstag eine schrittweise Lockerung der Vorgaben angekündigt. In einer Sitzung mit Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Ländern, Behörden, Wissenschaft und Einsatzorganisationen wurde festgestellt, dass die Einschleppung der Seuche nach Österreich verhindert werden konnte. Die epidemiologische Lage gilt als stabil, wie es in einer Aussendung hieß.

KTM meldet Finanzierungszusage für Sanierung

Mattighofen - Die Pierer Mobility und ihre insolvente Tochter KTM haben Finanzierungszusagen zur Erfüllung der 30-Prozent-Barquote im KTM-Insolvenzverfahren erhalten, teilten sie in einer Ad-hoc-Mitteilung in der Nacht auf Dienstag mit. Auch Sanierungsverwalter Peter Vogl bestätigte, dass ihm eine Finanzierungszusage zur Bezahlung der Quote vorliege, die mit Dienstag datiert sei. Insgesamt geht es um ca. 600 Mio. Euro, die bis 23. Mai bei Vogl einlangen müssen, um einen Konkurs abzuwenden.

Österreich nach 6:1 über Lettland im WM-Viertelfinale

Stockholm - Österreich hat bei der Eishockey-WM die Sensation geschafft und ist ins Viertelfinale eingezogen. Die ÖEHV-Auswahl deklassierte am Dienstag in Stockholm im Duell um den Aufstieg Lettland 6:1 (1:0,2:1,3:0) und steht nach 31 Jahren wieder in den Top acht. Der Gegner in der K.o.-Runde am Donnerstag steht am Abend fest. Eine 3:0-Führung durch die Schweiz-Legionäre Dominic Zwerger (18.), Benjamin Baumgartner (24./PP) und Vinzenz Rohrer (26.) ebnete vor 4.973 Zuschauern den Weg.

EU einigte sich auf 17. Sanktionspaket gegen Russland

Brüssel - Die EU hat am Montag ihr 17. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet, das sich gegen fast 200 Schiffe der Schattenflotte richtet. Dies gab EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas während des Treffens der Außen- und Verteidigungsminister in Brüssel auf X bekannt. Die neuen Maßnahmen betreffen laut Kallas auch hybride Bedrohungen durch Russland und die Menschenrechte. Für Österreich sind die Ministerinnen Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Klaudia Tanner (ÖVP) in Brüssel.

Selenskyj: Moskau will "Zeit schinden" und Krieg fortsetzen

Kiew (Kyjiw)/Washington - Nach dem Telefonat des russischen Machthabers Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Donald Trump hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Moskau vorgeworfen, durch Gespräche lediglich "Zeit schinden" zu wollen, um den Krieg gegen die Ukraine fortzusetzen. "Es ist offensichtlich, dass Russland Zeit schinden will, um seinen Krieg und die Besatzung fortzusetzen", so Selenskyj am Dienstag in Online-Medien. Für eine Waffenruhe stelle Putin "unrealistische Bedingungen".

Israel gibt etwa 100 weiteren Hilfs-Lkw Gaza-Zufahrt frei

Wien - Die Vereinten Nationen haben am Dienstag von Israel die Genehmigung erhalten, dass noch im Tagesverlauf etwa 100 weitere Lkw mit Hilfslieferungen in den Gazastreifen fahren dürfen. Frankreich, Großbritannien und Kanada hatten zuvor in einer gemeinsamen Erklärung Israel mit "konkreten Maßnahmen" gedrohte, wenn es Hilfe nicht zulasse. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) telefoniert am Dienstagnachmittag mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu.

EU: Schnellere Abschiebung in sichere Drittstaaten

Brüssel - Die EU-Kommission hat am Montag einen neuen Vorschlag für effizientere Asylverfahren und sichere Drittstaaten vorgelegt. Den EU-Staaten soll es damit leichter gemacht werden, in sichere Drittstaaten abzuschieben. Eine Verbindung zwischen dem Antragsteller und dem betreffenden sicheren Drittstaat soll in Zukunft nicht mehr nötig sein. Bereits die Durchreise soll laut dem Vorschlag für die Anwendung des Konzepts sicherer Drittstaaten ausreichen.

