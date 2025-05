Israelische Schüsse gegen Diplomaten: Österreicher betroffen

Jenin/Jerusalem - Schüsse israelischer Streitkräfte in Richtung einer Delegation ausländischer Diplomaten im besetzten Westjordanland sorgen in der Europäischen Union für Empörung. Laut dem Wiener Außenministerium (BMEIA) war auch ein österreichischen Diplomat betroffen. Dem Leiter der Vertretung in Ramallah, Marian Wrba, gehe es aber gut, hieß es am Mittwoch auf APA-Anfrage. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger erklärte auf "X": "Ich bin sehr erleichtert, dass ihm nichts passiert ist."

U-Ausschuss-Verlangen der FPÖ ist eingebracht

Wien - Die FPÖ hat am Mittwoch in einer Nationalrats-Sondersitzung ihr Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses eingebracht. Generalsekretär Christian Hafenecker begründete die Maßnahme damit, dass die Volkspartei einen "tiefen schwarzen Staat" begründet habe: "Dieser Untersuchungsausschuss ist ein Akt der Notwehr gegen das politische System der ÖVP." Kritik am Inhalt des Verlangens kam von allen Seiten, lediglich die Grünen zeigten Interesse an der Causa Pilnacek.

Zehn Personen wegen Sexualdelikten an Unmündiger angeklagt

Wien - Im Zuge der Ermittlungen aufgrund des Verdachts mehrfacher Sexualdelikte an einer zum Tatzeitpunkt zwischen März und Juni 2023 Zwölfjährigen in Wien-Favoriten sind zehn weitere Beschuldigte - noch nicht rechtswirksam - angeklagt worden. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien bestätigte der APA einen Onlinebericht der "Kronen Zeitung". Den Beschuldigten wird unter anderem geschlechtliche Nötigung und Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung vorgeworfen.

Sparpaket trifft laut Budgetdienst untere Einkommen mehr

Wien - Eine Analyse des Budgetdienstes des Parlaments sorgt für Kritik an der Bundesregierung. Dieser zufolge treffe das schwarz-rot-pinke Sparpaket im Verhältnis niedrigere Einkommen deutlich stärker als höhere, etwa durch die Abschaffung des Klimabonus. Die Grünen sehen einen Beleg für ein "unsoziales" Sparpaket, Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) versuchte auf Bluesky das Paket zu erklären.

Offenbar mehr Daten von US-Regierung gehackt als bekannt

Washington - Bei dem Hackerangriff auf einen von Ex-US-Sicherheitsberater Mike Waltz genutzten Kommunikationsdienst Anfang Mai sind offenbar deutlich mehr Daten der US-Regierung abgefangen worden als bisher bekannt. Die Nachrichtenagentur Reuters identifizierte einen Datensatz mit geleakten Informationen von mehr als 60 verschiedenen Regierungsvertretern, die sich über TeleMessage austauschten. Die App erlaubt es Nutzern von Messengerdiensten wie etwa Signal, Nachrichten zu archivieren.

Kurzzeitiger Stromausfall in Klagenfurt wegen Kabeldefekts

Klagenfurt - Am Mittwoch ist es gegen 11.15 Uhr in der Klagenfurter City zu einem kurzzeitigen Stromausfall gekommen. Nach wenigen Minuten war der Großteil der Stromversorgung wiederhergestellt, eine halbe Stunde danach dann die komplette Versorgung, teilten die Stadtwerke Klagenfurt mit. Die Ursache war ein defektes Kabel zwischen St. Veiter Ring und Völkermarkter Ring. Rund 2.590 Netzbenutzer waren betroffen. Von Zwischenfällen im Zusammenhang mit dem Stromausfall war nichts bekannt.

Busse könnten wenig frequentierte Bahnen in OÖ ablösen

Linz - Überlegungen der ÖBB, einige Regionalbahnen auf Busse umzustellen, haben in Oberösterreich für Aufregung gesorgt. Konkret geht es um die Hausruck-, die Almtal- und den Nordteil der Mühlkreisbahn. Mit weniger als rund 2.500 Fahrgästen pro Tag sei die Schiene volkswirtschaftlich nicht vertretbar, argumentieren die Bundesbahnen - und die drei Strecken liegen teils deutlich unter dieser Marke, wie Franz Hammerschmid, Leiter der Strategischen Planung bei den ÖBB, vorrechnet.

