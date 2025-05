Freundlicher Wochenausklang: Börsen in Asien fester

Die wichtigsten Indizes in Fernost fahren am Freitag Gewinne ein. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Donnerstagshandel Verluste. Die Wall Street schloss derweil wenig bewegt.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Abschlägen.

So eröffnete der ATX etwas schwächer und bewegte sich im weiteren Verlauf klar auf rotem Terrain. Letztendlich verabschiedete er sich 0,39 Prozent leichter bei 4.404,63 Punkten in den Feierabend.

Zuletzt kamen Zweifel auf, ob die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China nachhaltig ist.

Sorgen bereitete den Anleger zudem eine schleppend verlaufene US-Treasury Bond Auktion. Grund dafür waren laut Marktteilnehmern Bedenken, dass das ohnehin schon hohe Haushaltsdefizit wegen des geplanten neuen US-Steuergesetzes noch weiter steigen könnte. Dass die Anleiherenditen gestiegen und der Dollar zugleich gefallen seien, sei ein Zeichen für einen Käuferstreik für US-Bonds von ausländischen Anlegern, hieß es dazu in einem Kommentar.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen CA Immo, PORR, STRABAG und SBO ins Blickfeld der Akteure.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Donnerstag zurück.

So startete der DAX bereits etwas schwächer und blieb seiner negativen Tendenz auch anschließend treu. Zum Ende des Handelstages stand noch ein Abschlag von 0,51 Prozent bei 23.999,17 Zählern an der Tafel in Frankfurt.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach der jüngsten Rally am Donnerstag Gewinne realisiert. Tags zuvor hatte der DAX mit 24.152 Punkten bereits das 28. Rekordhoch im laufenden Jahr erreicht und das Jahresplus auf gut 21 Prozent ausgebaut. Seine Gewinne aus dem Jahr 2024 hat er damit bereits nach fünf Monaten übertroffen.

An der Wall Street hatten die wichtigsten Aktienindizes am Vorabend deutlich nachgegeben und auch im heutigen Handel scheint die Stimmung gedrückt. Begründet wurden die Verluste mit einer enttäuschenden Auktion von US-Staatsanleihen, die die hohe Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten wieder in den Fokus rückte. Die Anleiherenditen zogen weiter an, was Aktienanlegern nicht schmeckt.

"Für 30-jährige Anleihen muss der US-Staat jetzt wieder mehr als 5 Prozent bieten", betonte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Die steigenden Zinsen begännen, den Aktienmarkt zu belasten, da sie als Investment eine zunehmende Konkurrenz zu Aktien seien sowie die Finanzierungskosten der Unternehmen erhöhten und damit deren Gewinne schmälerten.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag wenig bewegt.

Der Dow Jones ging kaum verändert mit einem marginalen Abschlag bei 41.859,09 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gewann daneben überschaubare 0,28 Prozent auf 18.925,73 Zähler.

Die ausufernde Staatsverschuldung der USA bremste die Wall Street auch am Donnerstag. Ermutigende Daten vom Arbeitsmarkt linderten indessen den Verkaufsdruck.

Das von den Republikanern geführte US-Repräsentantenhaus hat das Steuer- und Ausgabengesetz des US-Präsidenten Donald Trump gebilligt, nachdem Parteiführer in letzter Minute eine Reihe von Änderungen vorgenommen hatten. Nun muss noch der Senat zustimmen, in dem allerdings ebenfalls die Republikaner eine knappe Mehrheit haben. Sollte das Gesetz in Kraft treten, würde dies im kommenden Jahrzehnt voraussichtlich mehrere Billionen Dollar an zusätzlichen Schulden bedeuten. Zudem wird sich die Schuldenaufnahme für die USA verteuern, nachdem am Freitag Moody's als letzte der drei grossen Ratingagenturen den USA die Spitzenbonitätsnote "AAA" entzogen hat.

Konjunkturseitig fiel der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) im April auf -0,25 von +0,03 Punkten im Vormonat. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche wider Erwarten etwas und deutet auf eine nach wie vor gute Beschäftigungslage hin.

ASIEN

Die Börsen in Fernost steuern auf einen freundlichen Wochenausklang zu.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 6:50 Uhr unserer Zeit 0,4 Prozent auf 37.134 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um minimale 0,08 Prozent auf 3.383 Zähler.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil um 0,58 Prozent fester bei 23.680 Stellen.

Nach den Vortagesverlusten erholen sich die asiatischen Börsen am Freitag leicht. Damit steuert der regionale Aktienmarkt auf die sechste Woche mit Aufschlägen zu. Für etwas Beruhigung an den Märkten sorgen nicht mehr steigende US-Renditen am Rentenmarkt. Im Zuge positiver Konjunkturdaten hatten diese am Vortag leicht nachgegeben - ein Trend, der am Morgen in Asien anhielt. Damit gerät die hohe Staatsverschuldung der USA, die am Vortag für Verunsicherung und Verkäufe gesorgt hatte, etwas in den Hintergrund, obwohl das von den Republikanern geführte US-Repräsentantenhaus das Steuer- und Ausgabengesetz von US-Präsident Donald Trump mit Änderungen gebilligt hatte.

Damit dürfte in den kommenden Jahren die Verschuldung in den USA zunehmen. Insofern wollen Händler hier keine Entwarnung geben, das Problem könne jederzeit wieder zu einem Belastungsfaktor für den Renten- und Aktienmarkt werden - auch in Asien, sollten die US-Renditen wieder anziehen. Die Nachfrage nach US-Vermögenswerten lässt möglicherweise nach, urteilt Westpac-Analyst Richard Franulovich. "Die grundlegenden Treiber der Dollar-Schwäche sind nicht verschwunden und die Richtung für den Dollar ist klar", fügt Franulovich hinzu.

Gestützt wird der Markt von Hoffnungen auf eine marktfreundliche Lösung im Handelsstreit mit den USA. China und die USA halten die Verhandlungskanäle weiter offen und auch zwischen Japan und den USA steigt die nächste Verhandlungsrunde. Dass ausgerechnet auch der japanische Nikkei-225 auf Erholungskurs geht, mag verwundern. Denn die Inflation in Japan hat sich im April beschleunigt und die höchsten Stände seit über zwei Jahren erreicht. Die Kerninflation fiel zudem höher als erwartet aus. Ob die Daten den Weg für eine weitere Straffung der Geldpolitik durch die Bank of Japan ebnen werden, ist zudem unklar. Laut ING-Ökonom Min Joo Kang steigt zumindest die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX