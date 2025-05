KTM-Standorte und Jobs im Innviertel sollen erhalten bleiben

Mattighofen/Wels - Der insolvente Motorradhersteller KTM ist gerettet. Miteigentümer Bajaj stellt die erforderlichen Mittel zur Verfügung, um die Quote an die Gläubiger der KTM AG und ihrer Töchter KTM Components GmbH und KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH zu bezahlen. Das bestätigte das Unternehmen Donnerstagfrüh offiziell via Aussendung. Im Gegenzug wird Bajaj die Mehrheit an Pierer Mobility übernehmen, Stefan Pierer scheidet aus. Arbeitsplätze und Werke im Innviertel sollen erhalten bleiben.

ESC-Sieger JJ will nächsten Song Contest "ohne Israel"

Wien/Basel - Österreichs ESC-Gewinner JJ wünscht sich laut einem Zeitungsbericht den Song Contest nächstes Jahr in Wien ohne das diesmal auf dem zweiten Platz gelandete Israel. "Es ist sehr enttäuschend, dass Israel noch am Wettbewerb teilnimmt", zitierte die spanische Zeitung "El Pa�s" den 24-Jährigen. "Ich würde mir wünschen, dass der Eurovision Song Contest nächstes Jahr in Wien stattfindet, ohne Israel. Aber der Ball liegt nun bei der EBU. Wir Künstler können uns nur dazu äußern."

Schwerer Unfall bei Zeremonie für Kriegsschiff in Nordkorea

Pjöngjang - In Nordkorea ist es bei einer feierlichen Zeremonie für einen neuen Zerstörer der nordkoreanischen Marine zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete, wurden "einige Teile des Bodens des Kriegsschiffs zerdrückt", als der 5.000 Tonnen schwere Zerstörer in Chongjin vom Stapel gelassen wurde. Der bei der Zeremonie anwesende nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un sprach von einem "kriminellen Akt".

Nationalrat bringt üblichen Zuwanderungsstreit

Wien - Eine Integrationsdebatte zu Beginn der Nationalratssitzung am Donnerstag ist nach üblichen Mustern abgelaufen. Die ÖVP, die das Thema vorgegeben hatte, forderte die Einhaltung von Regeln und Bemühungen, sich in der Gesellschaft zu etablieren. Die NEOS wollten einen "Schulterschluss" in Sachen Integration, die SPÖ eine Mischung aus "fördern und fordern". Den Grünen fehlten entsprechende Angebote für Flüchtlinge, die FPÖ verlangte wie stets einen "sofortigen Zuwanderungsstopp".

Van der Bellen von japanischem Kaiser empfangen

Tokio/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Donnerstag vom japanischen Kaiser empfangen worden. Van der Bellen war "zu einer dreißigminütigen Audienz bei Tenno Naruhito im japanischen Kaiserpalast in Tokio", teilte die Präsidentschaftskanzlei der APA mit. Van der Bellen seinerseits sprach von einer "großen Ehre". "Die tiefe und dauerhafte Freundschaft zwischen Japan und Österreich ist getragen von gegenseitiger Wertschätzung, Vertrauen und gemeinsamen Werten."

Drei Tote und ein Vermisster bei Hochwasser in Australien

Sydney - Bei verheerenden Überschwemmungen an der australischen Ostküste sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Eines der Opfer ist ein 63-Jähriger, der in seinem überfluteten Haus in der Gemeinde Moto tot aufgefunden wurde, etwa 250 Kilometer nördlich von Sydney. Mittlerweile wurden auch die Leichen eines etwa 30 Jahre alten Mannes und einer 60-jährigen Frau entdeckt, die in ihren Autos von den Wassermassen überrascht worden waren, wie die Polizei mitteilte.

Flugverkehr in Moskau wegen Drohnenangriffs ausgesetzt

Moskau - Wegen eines massiven ukrainischen Drohnenangriffs auf Moskau ist nach Behördenangaben in der russischen Hauptstadt am Donnerstag der Flugverkehr ausgesetzt worden. Das russische Luftverteidigungssystem habe 105 ukrainische Drohnen zerstört und abgefangen, teilte das Verteidigungsministerium mit. 35 der Drohnen seien in Richtung Moskau geflogen. Wie die russische Luftfahrtbehörde Rosawijatsija mitteilte, wurde der Flugverkehr auf mehreren Moskauer Flughäfen eingestellt.

Bundesverwaltungsgericht bei Windl-Aufenthaltsverbot am Zug

Leoben/Klagenfurt/Wien - Nach dem - noch nicht rechtswirksamen - zweijährigen Aufenthaltsverbot für die deutsche Klimaaktivistin Anja Windl hat ihr Anwalt Ralf Niederhammer Beschwerde gegen den Bescheid des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) eingelegt. Er verweist unter anderem auf die noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen gegen die Studentin und hinterfragt die Unbefangenheit des BFA. Windls Fall könnte damit auf offener Bühne - vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVwG) - geklärt werden.

