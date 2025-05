OLG entscheidet am Montag über Kurz-Urteil

Wien - Für Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geht es am Montag erneut vor Gericht. Im Wiener Justizpalast behandelt das Oberlandesgericht (OLG) Wien seine Berufung gegen die Verurteilung wegen Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss. Erstinstanzlich fasste Kurz acht Monate bedingt aus, dessen Ex-Kabinettschef Bernhard Bonelli sechs Monate. Beide akzeptierten das Urteil im Februar letzten Jahres nicht und meldeten Rechtsmittel dagegen an.

Mordanklage nach Tötung israelischer Botschaftsmitarbeiter

Washington - Nach der tödlichen Attacke auf zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington ist der mutmaßliche Täter wegen Mordes angeklagt worden. Das Verbrechen werde zudem als Hassverbrechen und als möglicher Terrorakt untersucht, weswegen weitere Anklagepunkte hinzukommen könnten, sagte die amtierende Staatsanwältin für die US-Hauptstadt, Jeanine Pirro. Es handelt sich um ein Verbrechen, das im Falle einer Verurteilung mit der Todesstrafe geahndet werden könnte.

USA wollen keine ausländischen Studenten mehr in Harvard

Washington/Boston (Massachusetts) - Im andauernden Streit mit Harvard will die Regierung von Präsident Donald Trump die Elite-Universität an der Aufnahme internationaler Studierender hindern. Heimatschutzministerin Kristi Noem habe entsprechende Schritte eingeleitet, teilte ihr Ministerium mit. Künftig dürfe Harvard im Rahmen eines eigens dafür vorgesehenen Bundesprogramms keine neuen Studierenden aus dem Ausland mehr aufnehmen. Harvard bezeichnete den Schritt in einer ersten Reaktion als rechtswidrig.

Vier Festnahmen in Österreich bei globaler Darknet-Razzia

Wien - Eine globale Razzia von Strafverfolgungsbehörden im Darknet hat zu 270 Festnahmen von Verkäufern und Käufern illegaler Waren in zehn Ländern auf vier Kontinenten geführt. Das teilte die europäische Polizeiorganisation Europol, die die "Operation RapTor" leitete, am Donnerstagabend mit. Es seien Netzwerke zerschlagen worden, die vor allem mit Drogen, Waffen und gefälschten Waren handelten. Auch in Österreich gab es demnach vier Festnahmen.

ARA erreicht EU-Recyclingziele

Wien - Die EU hat den Mitgliedsstaaten beim Recycling von Verpackungen und Altpapier ehrgeizige Vorgaben gegeben. Die Altstoff Recycling Austria (ARA) übertraf die bisherigen Ziele und wird auch die ab heuer geltenden, strengeren Vorgaben erreichen, teilte die ARA bei einem Hintergrundgespräch vor Journalisten mit. Andere Mitgliedsstaaten fielen mit unglaubwürdigen Angaben beim Europäischen Rechnungshof auf. Die ARA sieht noch Potenzial, die heimischen Recyclingquoten zu erhöhen.

Mindestens vier Tote durch Hochwasser in Australien

Sydney - Bei schweren Überschwemmungen an der australischen Ostküste sind bereits mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Bei einem Opfer handelt es sich um einen 63-Jährigen, der in seinem überfluteten Haus in der Gemeinde Moto tot gefunden wurde, etwa 250 Kilometer nördlich von Sydney. Mittlerweile wurden auch die Leichen eines ca. 30 Jahre alten Mannes und einer 60-jährigen Frau entdeckt, die in ihren Autos von den Wassermassen überrascht worden waren, teilte die Polizei mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red