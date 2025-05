Aktionsprogramm für Hochwasserschutz präsentiert

Wien - Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) hat ein Zehn-Punkte-Aktionsprogramm präsentiert, das den Hochwasserschutz in Österreich verbessern soll. Zu den Maßnahmen zählen der Aufbau weiterer Schutzsysteme und Flächensicherungsinitiativen. Hierzulande leben etwa 800.000 Menschen in Risikogebieten. Aktuell werden jährlich 100 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert, damit könne man alle relevanten Projekte umsetzen, sagte Totschnig am Freitag zu Pressevertretern.

Rechnungshof kritisiert späte Reaktion auf Lehrermangel

Wien - Der Rechnungshof (RH) hat in einem am Freitag veröffentlichten Bericht den Umgang des Bildungsministeriums mit dem Lehrermangel kritisiert. Obwohl das Ressort schon 2009 Engpässe prognostiziert habe, seien "umfangreiche und systematische Maßnahmen" ausgeblieben. Der tatsächliche Lehrermangel sei vor allem durch Mehrdienstleistungen, fachfremden Unterricht und Sonderverträge kompensiert worden. Für die 2022 gestartete Initiative "Klasse Job" gibt es Lob mit Einschränkungen.

Evangelische Kirche in Österreich wählt erste Bischöfin

Wien - Die evangelisch-lutherische Kirche in Österreich wählt am Freitag eine neue geistliche Leitung. Erstmals dürfte mit Cornelia Richter eine Frau das Amt als Bischöfin übernehmen. Die aus Bad Goisern stammende und derzeit an der Universität in Bonn lehrende 54-jährige Theologieprofessorin ist als einzige Kandidatin nominiert. Ablösen soll sie den amtierenden Bischof Michael Chalupka, der Ende dieses Jahres in den Ruhestand tritt.

Soziologin Lenk übernimmt Statistik Austria

Wien - Manuela Lenk wird neue fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bestellte die studierte Soziologin als Nachfolgerin von Ökonom Tobias Thomas, dessen Amtszeit Ende Mai endet, wie das Bundeskanzleramt am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Lenk übernimmt die Funktion mit 1. September, bis dahin leitet Generaldirektorin-Stellvertreter Thomas Burg interimistisch.

Trumps "Südafrika-Aufnahme" stammt aus Video vom Kongo

Johannesburg/Washington - Ein von US-Präsident Donald Trump als Beleg für angebliche Massenmorde an Weißen in Südafrika vorgelegtes Bild stammt aus einem Video der Nachrichtenagentur Reuters aus der Demokratischen Republik Kongo. Trump hatte das Standbild am Mittwoch als Teil von Material seinem südafrikanischen Kollegen Cyril Ramaphosa präsentiert mit den Worten: "Das sind alles weiße Farmer, die beerdigt werden." Eine Stellungnahme des US-Präsidialamts zu dem Vorgang lag zunächst nicht vor.

Chiquita kündigt Tausende Bananenarbeiter nach Streiks

Panama-Stadt - Nach einem fast einmonatigen Streik beim panamaischen Tochterunternehmen des US-Bananen-Konzerns Chiquita kommt es zu Massenkündigungen. Chiquita Panama werde alle Erntehelfer kündigen, weil sie "unrechtmäßigerweise" ihre Arbeit nicht getan hätten, erklärte das Unternehmen am Donnerstag. Wie viele Beschäftigte davon betroffen sind, ist unklar. Panamas Präsident Jose Ra�l Mulino hatte zuvor von 4.900 bis 7.000 bedrohten Arbeitsplätzen gesprochen, sollte der Streik weitergehen.

EY: Auslandsinvestitionen auf dem Niveau von 2022

Wien - Die Zahl der ausländischen Investitionen in Österreich stieg 2024 um 31 Prozent von 80 auf 105 Projekte. Die Zahl der Projekte hat sich damit auf dem Niveau von 2022 stabilisiert. Österreichische Unternehmen investierten vorrangig in Deutschland, UK und Bosnien. Wichtigste Herkunftsländer für Österreich-Investitionen waren Deutschland, die Schweiz und die USA, geht aus einer Studie des US-Beratungsunternehmens EY hervor.

Zwei Messerattacken in Deutschland durch Kinder verübt

Remscheid/Berlin - Ein elf Jahre alter Bub soll in der deutschen Großstadt Remscheid (Nordrhein-Westfalen) einen Messerangriff auf einen 13-Jährigen verübt haben. Das Kind flüchtete zunächst vom Tatort, wurde später von der Polizei gefunden und in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Am selben Tag soll in Berlin-Spandau ein 13-Jähriger einen zwölf Jahre alten Mitschüler mit einer Stichwaffe attackiert haben. Der minderjährige Angreifer galt am Freitag noch immer als verschwunden.

