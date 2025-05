Carl Icahns Favoriten: Diese Aktien wählte er im 1. Quartal 2025

A A

Starinvestors Carl Icahn hat im ersten Quartal 2025 einige Käufe und Verkäufe getätigt und so die Aktieninvestments in seinem Depot angepasst.

Im ersten Quartal 2025 verwaltete der legendäre Investor Carl Icahn in seinem Depot Vermögenswerte in Höhe von rund 7,49 Milliarden US-Dollar. Diese Summe überstieg somit die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar deutlich, ab der Investoren ihre Investitionen quartalsweise gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC offenlegen müssen. Daher war auch Carl Icahn dazu verpflichtet, mittels des 13F-Formulars über seine Beteiligungen im ersten Jahresviertel zu berichten. Der Investor hat in seinem Portfolio im ersten Quartal 2025 hautpsächlich nachjustiert und die Größe von mehreren Beteiligungen angepasst. Ein Investment verdoppelte er sogar im Vergleich zum Vorquartal nahezu. Die Nummer eins im Depot des Starinvestors bleibt jedoch ein alter Bekannter. Im folgenden Ranking sind die zehn größten Beteiligungen von Carl Icahn nach ihrem Wert zum Ende des ersten Quartals 2025 aufgeführt. Berücksichtigt wurden dabei nur Aktien-Investments. Stand der Daten ist der 31. März 2025, veröffentlicht wurden sie am 15. Mai 2025. Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Neilson Barnard/Getty Images for New York Times,Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images