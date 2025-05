US-Richterin stoppt Trumps Vorgehen gegen Harvard

Washington/Boston (Massachusetts) - Eine Bundesrichterin hat dem Vorhaben der US-Regierung, ausländische Studierende von der Eliteuniversität Harvard auszuschließen, vorerst einen Riegel vorgeschoben. Eine von der Richterin verhängte vorläufige einstweilige Verfügung hindert die Regierung daran, der Universität zu verbieten, weiterhin über ein spezielles Bundesprogramm Studierende aus dem Ausland aufzunehmen.

Lawrow kündigt Vorschlag für langfristigen Frieden an

Washington - Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat einen Vorschlag für eine Beendigung des Kriegs mit der Ukraine angekündigt. Moskau werde bereit sein, Kiew einen Entwurf mit Bedingungen für ein langfristiges Friedensabkommen zu übergeben, zitiert die russische Nachrichtenagentur Interfax den Minister. Voraussetzung sei allerdings, dass der angelaufene Austausch von je tausend Gefangenen abgeschlossen sei. Am Freitag ließen Russland und die Ukraine jeweils 390 Menschen frei.

Toter nach russischem Doppelschlag auf Hafen von Odessa

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Angriff mit zwei ballistischen Raketen auf die südukrainische Hafenstadt Odessa ist nach Behördenangaben mindestens ein Mensch getötet worden. Er sei ein Hafenmitarbeiter gewesen, teilte Gebietsgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Weitere acht Menschen seien verletzt worden. Darunter seien vier Schwerverletzte, hieß es. Ein anderer russischer Raketenangriff auf die ostukrainische Stadt Tschuhujiw forderte ebenfalls Opfer. Eine Frau sei getötet worden,.

Van der Bellen reagierte auf JJ-Äußerungen zu Israel

Wien/Innsbruck - Nach der Aufregung um israelkritische Äußerungen von Song-Contest-Gewinner JJ hat sich am Freitag Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Wort gemeldet. "Ich bin dagegen, eine Einzelperson bzw. einen Künstler für das Verhalten einer Regierung verantwortlich zu machen", zitierte die "Krone" aus einem Statement Van der Bellens. Man müsse aber zwischen der "unverrückbaren Haltung zum Staat Israel" und der Kritik an der Regierung von Benjamin Netanyahu unterscheiden.

Preise bei den Filmfestspielen von Cannes werden vergeben

Cannes - Bei den 78. Filmfestspielen von Cannes werden am Samstag die Preise im Wettbewerb vergeben. Insgesamt rittern 22 Arbeiten um die Goldene Palme sowie die weiteren Auszeichnungen des stargespickten Festivals an der Croisette. Gute Chancen werden etwa Mascha Schilinskis Drama "In die Sonne schauen" mit der Wienerin Susanne Wuest ausgerechnet, aber auch Regisseure wie Joachim Trier oder Jafar Panahi erhielten für ihre Werke viel Applaus.

Mann verletzte 24-Jährigen mit Messer in Wien-Ottakring

Wien - Ein Mann hat am frühen Freitagnachmittag einen 24-jährigen Passanten am Yppenplatz in Wien-Ottakring mit einem Messer attackiert. Dabei bekam das Opfer einen Stich in den Hals verpasst. Die Verletzung sei nicht lebensgefährlich, sagte Polizeisprecherin Anna Gutt. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen wählten den Notruf. Die Wiener Berufsrettung versorgte den 24-Jährigen notfallmedizinisch und lieferte ihn in ein Krankenhaus ein.

Mehrere Schwerverletzte bei Messerangriff in Hamburg

Hamburg - Nach der Messertat mit mehreren Verletzten am Hamburger Hauptbahnhof hat die Polizei eine 39-jährige Frau festgenommen. Sie sei eine Deutsche, es werde geprüft, ob sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, hieß es am Freitagabend. Es werde vorerst nicht von einer politischen Motivation ausgegangen, betonte die Polizei. Insgesamt wurden demnach 17 Menschen verletzt, vier bis sechs Personen waren unterschiedlichen Angaben zufolge in Lebensgefahr.

Überfall auf Kim Kardashian: Haftstrafen für "Opa-Gangster"

Paris - Neun Jahre nach dem Überfall auf Reality-TV-Star Kim Kardashian in Paris hat ein Gericht am Freitagabend acht der angeklagten Täter verurteilt und zwei freigesprochen. Sieben der Verurteilten erhielten Haftstrafen zwischen drei und acht Jahren, die teils oder ganz zur Bewährung ausgesetzt wurden. Bei dem spektakulären Überfall während der Pariser Fashion Week 2016 hatten die Täter Schmuck im Wert von neun Millionen Euro erbeutet.

