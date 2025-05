Tanner erteilt nuklearem Schutzschirm klare Absage

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) erteilt der Teilhabe an einem französischen nuklearen Schutzschirm eine klare Absage: Für Österreich sei nuklearer Schutz "überhaupt kein Thema", die nationale Position dazu schon lange klar. Der Schutz durch Sky Shield wäre aber umso wichtiger, weshalb erste Schritte für die Kurzstrecken-Abwehr bereits gesetzt seien. Die Entscheidung für das System der mittleren Reichweiten falle bald, so Tanner im APA-Interview am Freitag.

Asylzahlen gingen bis April um mehr als ein Drittel zurück

Wien - Die Zahl der Asylanträge ist im ersten Jahresdrittel um 35 Prozent zurückgegangen. Das zeigt die Asylstatistik für den April. Demnach wurden in den ersten vier Monaten 6.056 Asyl-Ansuchen gestellt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 9.259. Auffällig ist, dass die Zahl der Erstanträge besonders niedrig ist. Das heißt, die meisten Antragssteller sind schon seit längerem im Land oder wurden gerade erst hier geboren.

US-Finanzministerium hebt Sanktionen gegen Syrien auf

Washington - Rund ein halbes Jahr nach dem Sturz des syrischen Machthabers Bashar al-Assad hat die US-Regierung umfassende US-Sanktionen gegen Syrien offiziell aufgehoben. "Das Finanzministerium und das Außenministerium erlassen Genehmigungen, um neue Investitionen in Syrien zu fördern", erklärte Finanzminister Scott Bessent am Freitag (Ortszeit). Das syrische Außenministerium begrüßte die Entscheidung und sprach von einem "positiven Schritt", um das "Leid des Landes zu lindern".

Mehrere Schwerverletzte bei Messerangriff in Hamburg

Hamburg - Auf dem Hamburger Hauptbahnhof sind nach Angaben der Polizei 18 Menschen bei einem Messerangriff verletzt worden. Vier von ihnen seien am frühen Abend lebensbedrohlich verletzt worden, hieß es. Als mutmaßliche Täterin nahm die Polizei eine 39-jährige Deutsche fest. Sie leistete bei der Festnahme keine Gegenwehr und wird am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei geht nicht von einem politischen Motiv aus. "Bild" berichtete, die Frau sei als psychisch krank bekannt.

Ukraine-Krieg: Drohnen- und Raketenangriff erschüttert Kiew

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben des Bürgermeisters Witali Klitschko am frühen Samstagmorgen von einem kombinierten Drohnen- und Raketenangriff erschüttert worden. Dabei wurden mindestens acht Menschen durch herabfallende Trümmer abgeschossener Drohnen verletzt. In zwei Bezirken sind laut Militärverwalter Timur Tkatschenko Brände in Wohnhäusern ausgebrochen. Klitschko warnte die Bevölkerung vor weiteren Angriffen.

Überfall auf Kim Kardashian: Haftstrafen für "Opa-Gangster"

Paris - Neun Jahre nach dem Überfall auf Reality-TV-Star Kim Kardashian in Paris hat ein Gericht am Freitagabend acht der angeklagten Täter verurteilt und zwei freigesprochen. Sieben der Verurteilten erhielten Haftstrafen zwischen drei und acht Jahren, die teils oder ganz zur Bewährung ausgesetzt wurden. Bei dem spektakulären Überfall während der Pariser Fashion Week 2016 hatten die Täter Schmuck im Wert von neun Millionen Euro erbeutet.

Preise bei den Filmfestspielen von Cannes werden vergeben

Cannes - Bei den 78. Filmfestspielen von Cannes werden am Samstag die Preise im Wettbewerb vergeben. Insgesamt rittern 22 Arbeiten um die Goldene Palme sowie die weiteren Auszeichnungen des stargespickten Festivals an der Croisette. Gute Chancen werden etwa Mascha Schilinskis Drama "In die Sonne schauen" mit der Wienerin Susanne Wuest ausgerechnet, aber auch Regisseure wie Joachim Trier oder Jafar Panahi erhielten für ihre Werke viel Applaus.

Mann verletzte 24-Jährigen mit Messer in Wien-Ottakring

Wien - Ein Mann hat am frühen Freitagnachmittag einen 24-jährigen Passanten am Yppenplatz in Wien-Ottakring mit einem Messer attackiert. Dabei bekam das Opfer einen Stich in den Hals verpasst. Die Verletzung sei nicht lebensgefährlich, sagte Polizeisprecherin Anna Gutt. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen wählten den Notruf. Die Wiener Berufsrettung versorgte den 24-Jährigen notfallmedizinisch und lieferte ihn in ein Krankenhaus ein.

