Mehrere Schwerverletzte bei Messerangriff in Hamburg

Hamburg - Auf dem Hamburger Hauptbahnhof sind nach Angaben der Polizei 18 Menschen bei einem Messerangriff verletzt worden. Vier von ihnen seien am frühen Abend lebensbedrohlich verletzt worden, hieß es. Als mutmaßliche Täterin nahm die Polizei eine 39-jährige Deutsche fest. Sie leistete bei der Festnahme keine Gegenwehr und wird am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei geht nicht von einem politischen Motiv aus. "Bild" berichtete, die Frau sei als psychisch krank bekannt.

Tanner erteilt nuklearem Schutzschirm klare Absage

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) erteilt der Teilhabe an einem französischen nuklearen Schutzschirm eine klare Absage: Für Österreich sei nuklearer Schutz "überhaupt kein Thema", die nationale Position dazu schon lange klar. Der Schutz durch Sky Shield wäre aber umso wichtiger, weshalb erste Schritte für die Kurzstrecken-Abwehr bereits gesetzt seien. Die Entscheidung für das System der mittleren Reichweiten falle bald, so Tanner im APA-Interview am Freitag.

Pensionist bei "Home Invasion" in Wien-Penzing verletzt

Wien - Bei einer "Home Invasion" in Wien-Penzing ist ein 87-Jähriger bei schweren Misshandlungen am Freitagvormittag verletzt worden. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt dürfte sich der Räuber in der Früh über ein Nachbargrundstück in den Garten des Opfers in der Ameisbachzeile geschlichen und gewartet haben, bis der Pensionist aus dem Haus kam. Gegen 9.00 Uhr wollte dieser weggehen, der Täter drängte ihn aber in sein Haus zurück.

Nach Überschwemmungen in Australien Tausende ohne Strom

Sydney - Nach den schweren Überschwemmungen im Südosten Australiens sind tausende Menschen weiter von der Stromversorgung abgeschnitten. Bis zu 10.000 Gebäude wurden im Bundesstaat New South Wales durch die Überschwemmungen beschädigt, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Zahlreiche Gemeinden mit insgesamt rund 50.000 Einwohnern waren demnach weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten.

Schwerer russischer Luftangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat in der Nacht auf Samstag einen schweren Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gestartet. Es habe sich um einen der größten kombinierten Drohnen- und Raketenangriffe auf die Stadt seit Kriegsbeginn gehandelt, teilte die Militärverwaltung mit. Kiew war Schwerpunkt des Großangriffs, aber auch andere Landesteile wurden attackiert. Insgesamt setzte Russland laut der ukrainischen Luftwaffe 250 Langstrecken-Drohnen und 14 ballistische Raketen ein.

Tote bei Zimmerbrand in Salzburg

Salzburg - Eine 55-Jährige ist bei einem Zimmerbrand in der Nacht auf Samstag in einem Mehrparteienhaus in der Stadt Salzburg ums Leben gekommen. Die Ursache des Feuers ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die durch das Brandgeschehen schwer verletzte Frau wurde von den Rettungskräften noch ins Freie gebracht und reanimiert. Sie verstarb allerdings wenig später, berichtete die Berufsfeuerwehr Salzburg auf Anfrage der APA.

260 Bergleute aus Goldmine in Südafrika befreit

Johannesburg - In Südafrika sind bei einem Rettungseinsatz 260 Bergleute aus einer Goldmine befreit worden, nachdem sie aufgrund eines defekten Aufzugs dort mehr als 24 Stunden ausgeharrt hatten. In der ersten Phase der Rettungsaktion seien 79 Menschen aus dem unterirdischen Schacht herausgeholt worden, hieß es in einer Erklärung des Betreibers der Goldmine Kloof westlich von Johannesburg am Freitag. Die restlichen Bergleute konnten demnach sechs Stunden später gerettet werden.

