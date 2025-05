Russland und Ukraine setzen Gefangenenaustausch fort

Moskau - Russland und die Ukraine haben am Samstag laut dem russischen Verteidigungsministerium ihren bisher größten Gefangenenaustausch fortgesetzt und jeweils weitere 307 Personen freigelassen. Insgesamt war ein Austausch von je 1.000 Gefangenen zwischen Moskau und Kiew vereinbart worden. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sind auch für Sonntag Übergaben von Gefangenen geplant.

Schwerer russischer Luftangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat in der Nacht auf Samstag einen schweren Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gestartet. Es habe sich um einen der größten kombinierten Drohnen- und Raketenangriffe auf die Stadt seit Kriegsbeginn gehandelt, teilte die Militärverwaltung mit. Kiew war Schwerpunkt des Großangriffs, aber auch andere Landesteile wurden attackiert. Insgesamt setzte Russland laut der ukrainischen Luftwaffe 250 Langstrecken-Drohnen und 14 ballistische Raketen ein.

Passanten stoppen Messerangreiferin von Hamburg

Hamburg - Schock, Erleichterung und Alltag am Hamburger Hauptbahnhof: Nach der grausamen Messerattacke mit insgesamt 18 Verletzten gab es Samstagmittag Entwarnung für die vier lebensgefährlich verletzten Opfer. Es handelt sich bei ihnen um drei Frauen im Alter von 24, 52 und 85 Jahren sowie einen 24 Jahre alten Mann. Sie befinden sich inzwischen alle in einem stabilisierten Zustand, wie die Polizei mitteilte. Zudem wurden sieben Menschen schwer und weitere sieben leicht verletzt.

Wien setzt gegen Trumps Zolldrohungen auf EU-Einigkeit

Wien - Die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, ab dem 1. Juni für Waren aus der Europäischen Union Zölle von 50 Prozent einzuheben, sorgen weltweit für Besorgnis, so auch in Österreich. Sowohl Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer als auch die Industriellenvereinigung (IV) sehen die beste Antwort in Einigkeit innerhalb der Europäischen Union.

Vier Tote bei Brand eines Hauses in London

London - Bei einem Hausbrand in London sind in der Nacht auf Samstag eine 43 Jahre alte Frau und drei Minderjährige ums Leben gekommen. Die Buben waren laut Polizei 15, acht und vier Jahre alt. Ein 41 Jahre alter Mann sei an Ort und Stelle festgenommen worden und befinde sich in Haft, teilten die Beamten mit. Zwei Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe sind noch unklar.

Stromausfall in Cannes und Umgebung

Cannes - Inmitten der Filmfestspiele von Cannes ist der Urlaubsort an der französischen Riviera von Stromausfällen betroffen. Die Behörde für die Region Alpes-Maritimes teilte am Samstag mit, dass es in einem Teil des Gebiets einen größeren Stromausfall gebe. Auch in Cannes fließt demnach zumindest zeitweise kein Strom. 160.000 Haushalte waren laut Stromnetzbetreiber RTE in der Stadt und in umliegenden Kommunen in Mitleidenschaft gezogen.

Pensionist bei "Home Invasion" in Wien-Penzing verletzt

Wien - Bei einer "Home Invasion" in Wien-Penzing ist ein 87-Jähriger bei schweren Misshandlungen am Freitagvormittag verletzt worden. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt dürfte sich der Räuber in der Früh über ein Nachbargrundstück in den Garten des Opfers in der Ameisbachzeile geschlichen und gewartet haben, bis der Pensionist aus dem Haus kam. Gegen 9.00 Uhr wollte dieser weggehen, der Täter drängte ihn aber in sein Haus zurück.

Nach Überschwemmungen in Australien Tausende ohne Strom

Sydney - Nach den schweren Überschwemmungen im Südosten Australiens sind tausende Menschen weiter von der Stromversorgung abgeschnitten. Bis zu 10.000 Gebäude wurden im Bundesstaat New South Wales durch die Überschwemmungen beschädigt, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Zahlreiche Gemeinden mit insgesamt rund 50.000 Einwohnern waren demnach weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten.

