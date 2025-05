Schwerer russischer Luftangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat in der Nacht auf Samstag einen schweren Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gestartet. Es habe sich um einen der größten kombinierten Drohnen- und Raketenangriffe auf die Stadt seit Kriegsbeginn gehandelt, teilte die Militärverwaltung mit. Kiew war Schwerpunkt des Großangriffs, aber auch andere Landesteile wurden attackiert. Insgesamt setzte Russland laut der ukrainischen Luftwaffe 250 Langstrecken-Drohnen und 14 ballistische Raketen ein.

Russland und Ukraine setzen Gefangenenaustausch fort

Moskau - Russland und die Ukraine haben am Samstag laut dem russischen Verteidigungsministerium ihren bisher größten Gefangenenaustausch fortgesetzt und jeweils weitere 307 Personen freigelassen. Insgesamt war ein Austausch von je 1.000 Gefangenen zwischen Moskau und Kiew vereinbart worden. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sind auch für Sonntag Übergaben von Gefangenen geplant.

Pensionist bei "Home Invasion" in Wien-Penzing verletzt

Wien - Bei einer "Home Invasion" in Wien-Penzing ist ein 87-Jähriger bei schweren Misshandlungen am Freitagvormittag verletzt worden. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt dürfte sich der Räuber in der Früh über ein Nachbargrundstück in den Garten des Opfers in der Ameisbachzeile geschlichen und gewartet haben, bis der Pensionist aus dem Haus kam. Gegen 9.00 Uhr wollte dieser weggehen, der Täter drängte ihn aber in sein Haus zurück.

Schellhorn zum dritten Mal NEOS-Landessprecher in Salzburg

Salzburg - Sepp Schellhorn zum Dritten, aber nur knapp: Der inzwischen zum Staatssekretär avancierte Goldegger Gastronom ist am Samstag bei der NEOS-Landesversammlung in Salzburg zum dritten Mal zum Landessprecher der Liberalen gewählt worden. Ein überragendes Votum sieht allerdings anders aus - der 58-Jährige gewann die Abstimmung mit einer dünnen Mehrheit von lediglich 52 Prozent. Auf seinen 26-jährigen Herausforderer Ignacio Patt hatte Schellhorn nur wenige Stimmen Vorsprung.

15-Jähriger nach Schüssen in Wien-Döbling in Justizanstalt

Wien - Nach den Schüssen am frühen Freitagnachmittag in Wien-Döbling ist ein 15-jähriger Schüler in eine Justizanstalt gebracht worden. Wie Polizeisprecherin Anna Gutt am Samstag mitteilte, hatte der Jugendliche am Freitagvormittag einen Sessel aus dem Fenster seines Klassenzimmers in den Innenhof der Schule geworfen. Nachdem Klassenkolleginnen und Kollegen die Direktion informiert hatten, wurde der 15-Jährige der Lehranstalt verwiesen und suspendiert.

Stromausfall in Cannes und Umgebung

Cannes - Ein größerer Stromausfall in Cannes hat auch die dort stattfindenden 78. Filmfestspiele getroffen. Der Festivalpalast hat seine eigene, unabhängige Stromversorgung, der Betrieb lief daher größtenteils normal weiter. Allerdings wurden die Filmvorführungen im "Cineum", einem Multiplex-Kino, das außerhalb des Zentrums liegt, unterbrochen. Am Abend findet die Preisverleihung der Filmfestspiele statt. Diese könne wie geplant über die Bühne gehen, hieß es vom Festival.

Vier Tote bei Brand eines Hauses in London

London - Bei einem Hausbrand in London sind in der Nacht auf Samstag eine 43 Jahre alte Frau und drei Minderjährige ums Leben gekommen. Bei ihnen handelte es sich laut Polizei um ein 15-jähriges Mädchen sowie um zwei Buben, acht und vier Jahre alt. Ein 41 Jahre alter Mann sei an Ort und Stelle festgenommen worden und befinde sich in Haft, teilten die Beamten mit. Zwei Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe sind noch unklar.

Passanten stoppen Messerangreiferin von Hamburg

Hamburg - Schock, Erleichterung und Alltag am Hamburger Hauptbahnhof: Nach der grausamen Messerattacke mit insgesamt 18 Verletzten gab es Samstagmittag Entwarnung für die vier lebensgefährlich verletzten Opfer. Es handelt sich bei ihnen um drei Frauen im Alter von 24, 52 und 85 Jahren sowie einen 24 Jahre alten Mann. Sie befinden sich inzwischen alle in einem stabilisierten Zustand, wie die Polizei mitteilte. Zudem wurden sieben Menschen schwer und weitere sieben leicht verletzt.

