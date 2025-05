Sturm wieder Meister - Salzburg Vize, Austria 3., WAC 4.

Wien - Sturm Graz ist wie im Vorjahr österreichischer Fußballmeister. Die Steirer erreichten am Samstag in der letzten Meistergruppenrunde der Bundesliga ein Heim-1:1 gegen den auf Endrang vier gelandeten WAC und beendeten die Saison damit zwei Punkte vor Red Bull Salzburg. Die "Bullen" schlugen Rapid vor Heimpublikum 4:2 und profitierten vom Heim-2:2 der drittplatzierten Wiener Austria gegen Blau-Weiß Linz.

Schwerer russischer Luftangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat in der Nacht auf Samstag einen schweren Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gestartet. Es habe sich um einen der größten kombinierten Drohnen- und Raketenangriffe auf die Stadt seit Kriegsbeginn gehandelt, teilte die Militärverwaltung mit. Kiew war Schwerpunkt des Großangriffs, aber auch andere Landesteile wurden attackiert. Insgesamt setzte Russland laut der ukrainischen Luftwaffe 250 Langstrecken-Drohnen und 14 ballistische Raketen ein.

Pensionist bei "Home Invasion" in Wien-Penzing verletzt

Wien - Bei einer "Home Invasion" in Wien-Penzing ist ein 87-Jähriger bei schweren Misshandlungen am Freitagvormittag verletzt worden. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt dürfte sich der Räuber in der Früh über ein Nachbargrundstück in den Garten des Opfers in der Ameisbachzeile geschlichen und gewartet haben, bis der Pensionist aus dem Haus kam. Gegen 9.00 Uhr wollte dieser weggehen, der Täter drängte ihn aber in sein Haus zurück.

Eheverbot unter 18 Jahren soll bald kommen

Wien - Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hat im Ö1-Mittagsjournal ein baldiges Eheverbot unter 18 Jahren angekündigt. Die Maßnahme, auf die sich die Vorgängerregierung bereits geeinigt, aber nicht umgesetzt hatte, werde man "in Kürze" aufgreifen, sagte die Ressortchefin am Samstag. Aus ihrem Büro hieß es dazu gegenüber der APA, es soll kommende Woche ein entsprechender Ministerratsvortrag in der Regierungssitzung beschlossen werden. Geplant ist auch ein Verbot von Cousin-Ehen.

Schellhorn zum dritten Mal NEOS-Landessprecher in Salzburg

Salzburg - Sepp Schellhorn zum Dritten, aber nur knapp: Der inzwischen zum Staatssekretär avancierte Goldegger Gastronom ist am Samstag bei der NEOS-Landesversammlung in Salzburg zum dritten Mal zum Landessprecher der Liberalen gewählt worden. Ein überragendes Votum sieht allerdings anders aus - der 58-Jährige gewann die Abstimmung mit einer dünnen Mehrheit von lediglich 52 Prozent. Auf seinen 26-jährigen Herausforderer Ignacio Patt hatte Schellhorn nur wenige Stimmen Vorsprung.

Messerangreiferin von Hamburg wird in Klinik untergebracht

Hamburg - Nach dem Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof mit 18 Verletzten hat ein Haftrichter am Samstag die Unterbringung der Verdächtigen in einer Klinik angeordnet. Das teilte die Polizei mit. Die 39-Jährige war am Freitagabend festgenommen worden, nachdem sie am Bahnsteig wahllos um sich gestochen haben soll. Der Unterbringungsbefehl laute auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 15 Fällen.

Stromausfall in Cannes und Umgebung zu Ende

Cannes - Ein größerer Stromausfall in Cannes und Umgebung, der auch die dort stattfindenden 78. Filmfestspiele getroffen hatte, ist beendet. Das teilte der französische Stromnetzbetreiber RTE am späten Samstagnachmittag mit. Der Festivalpalast hat seine eigene, unabhängige Stromversorgung, der Betrieb lief daher größtenteils normal weiter. Allerdings wurden die Filmvorführungen im "Cineum", einem Multiplex-Kino, das außerhalb des Zentrums liegt, unterbrochen.

Vier Tote bei Brand eines Hauses in London

London - Bei einem Hausbrand in London sind in der Nacht auf Samstag eine 43 Jahre alte Frau und drei Minderjährige ums Leben gekommen. Bei ihnen handelte es sich laut Polizei um ein 15-jähriges Mädchen sowie um zwei Buben, acht und vier Jahre alt. Ein 41 Jahre alter Mann sei an Ort und Stelle festgenommen worden und befinde sich in Haft, teilten die Beamten mit. Zwei Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe sind noch unklar.

