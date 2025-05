Goldene Palme für iranischen Regisseur Panahi in Cannes

Cannes - Mit seinem Film "Un Simple Accident" hat der iranische Regisseur Jafar Panahi die Goldene Palme der Filmfestspiele von Cannes gewonnen. Das gab die Jury bekannt. Der heimlich gedrehte Film setzte sich gegen 21 andere Wettbewerbsfilme durch.

Pensionist bei "Home Invasion" in Wien-Penzing verletzt

Wien - Bei einer "Home Invasion" in Wien-Penzing ist ein 87-Jähriger bei schweren Misshandlungen am Freitagvormittag verletzt worden. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt dürfte sich der Räuber in der Früh über ein Nachbargrundstück in den Garten des Opfers in der Ameisbachzeile geschlichen und gewartet haben, bis der Pensionist aus dem Haus kam. Gegen 9.00 Uhr wollte dieser weggehen, der Täter drängte ihn aber in sein Haus zurück.

Sturm wieder Meister - Salzburg Vize, Austria 3., WAC 4.

Wien - Sturm Graz ist wie im Vorjahr österreichischer Fußballmeister. Die Steirer erreichten am Samstag in der letzten Meistergruppenrunde der Bundesliga ein Heim-1:1 gegen den auf Endrang vier gelandeten WAC und beendeten die Saison damit zwei Punkte vor Red Bull Salzburg. Die "Bullen" schlugen Rapid vor Heimpublikum 4:2 und profitierten vom Heim-2:2 der drittplatzierten Wiener Austria gegen Blau-Weiß Linz.

Schellhorn zum dritten Mal NEOS-Landessprecher in Salzburg

Salzburg - Sepp Schellhorn zum Dritten, aber nur knapp: Der inzwischen zum Staatssekretär avancierte Goldegger Gastronom ist am Samstag bei der NEOS-Landesversammlung in Salzburg zum dritten Mal zum Landessprecher der Liberalen gewählt worden. Ein überragendes Votum sieht allerdings anders aus - der 58-Jährige gewann die Abstimmung mit einer dünnen Mehrheit von lediglich 52 Prozent. Auf seinen 26-jährigen Herausforderer Ignacio Patt hatte Schellhorn nur wenige Stimmen Vorsprung.

Messerangreiferin von Hamburg wird in Klinik untergebracht

Hamburg - Nach dem Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof mit 18 Verletzten hat ein Haftrichter am Samstag die Unterbringung der Verdächtigen in einer Klinik angeordnet. Das teilte die Polizei mit. Die 39-Jährige war am Freitagabend festgenommen worden, nachdem sie am Bahnsteig wahllos um sich gestochen haben soll. Der Unterbringungsbefehl laute auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 15 Fällen.

Eheverbot unter 18 Jahren soll bald kommen

Wien - Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hat im Ö1-Mittagsjournal ein baldiges Eheverbot unter 18 Jahren angekündigt. Die Maßnahme, auf die sich die Vorgängerregierung bereits geeinigt, aber nicht umgesetzt hatte, werde man "in Kürze" aufgreifen, sagte die Ressortchefin am Samstag. Aus ihrem Büro hieß es dazu gegenüber der APA, es soll kommende Woche ein entsprechender Ministerratsvortrag in der Regierungssitzung beschlossen werden. Geplant ist auch ein Verbot von Cousin-Ehen.

Mann von Bär in der Slowakei verletzt

Bratislava - Eine Braunbärin hat in der Slowakei einen Mann angefallen und schwer verletzt. Umwelt-Staatssekretär Filip Kuffa teilte auf Facebook mit, die Bärin habe sich gemeinsam mit zwei Jungtieren auf dem Betriebsgelände einer Baufirma in der Gemeinde Sucany bewegt, als ihr der Mann in die Quere gekommen sei. Der 49-Jährige habe Verletzungen an mehreren Stellen des Körpers erlitten und sei in eine Klinik gebracht worden.

