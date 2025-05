Neun Geschwister bei israelischem Angriff in Gaza getötet

Gaza - Bei Luftangriff Israels im Süden des Gazastreifens sind laut der von der radikalislamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde vom Samstag neun Kinder eines Ärzteehepaars getötet worden. Der Vater der Geschwister sei bei der Attacke in Khan Younis am Freitag schwer verletzt worden, schilderte der Direktor der Behörde. Einige Opfer seien verkohlt gewesen. Am Samstag habe es im Gazastreifen zudem 79 Tote durch israelische Militäroperationen gegeben, hieß es weiter.

Goldene Palme für iranischen Regisseur Panahi in Cannes

Cannes - Mit "Un Simple Accident" hat der iranische Regisseur Jafar Panahi am Samstagabend die Goldene Palme der Filmfestspiele von Cannes gewonnen. Der heimlich gedrehte Film thematisiert Erlebnisse im Gefängnis und die Gewalt des iranischen Regimes. Die Deutsche Mascha Schilinski erhielt für das Drama "In die Sonne schauen", in dem auch die Wiener Schauspielerin Susanne Wuest mitspielt, den Preis der Jury, den sie sich mit dem Filmemacher Oliver Laxe ("Sir�t") teilt.

Sturm wieder Meister - Salzburg Vize, Austria 3., WAC 4.

Wien - Sturm Graz ist wie im Vorjahr österreichischer Fußballmeister. Die Steirer erreichten am Samstag in der letzten Meistergruppenrunde der Bundesliga ein Heim-1:1 gegen den auf Endrang vier gelandeten WAC und beendeten die Saison damit zwei Punkte vor Red Bull Salzburg. Die "Bullen" schlugen Rapid vor Heimpublikum 4:2 und profitierten vom Heim-2:2 der drittplatzierten Wiener Austria gegen Blau-Weiß Linz.

Drei Tote bei neuen russische Drohnenangriffen auf Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine sind die Hauptstadt Kiew und mehrere andere Orte in der Nacht auf Sonntag erneut von russischen Drohnenschwärmen angegriffen worden. In Kiew starben mindestens drei Menschen bei Einschlägen, teilte die Militärverwaltung mit. Mindestens zehn Menschen seien verletzt worden. In Russland wiederum wurden laut dem dortigen Verteidigungsministerium innerhalb von vier Stunden 95 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Elf davon seien gegen Moskau geflogen.

Eheverbot unter 18 Jahren soll bald kommen

Wien - Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hat im Ö1-Mittagsjournal ein baldiges Eheverbot unter 18 Jahren angekündigt. Die Maßnahme, auf die sich die Vorgängerregierung bereits geeinigt, aber nicht umgesetzt hatte, werde man "in Kürze" aufgreifen, sagte die Ressortchefin am Samstag. Aus ihrem Büro hieß es dazu gegenüber der APA, es soll kommende Woche ein entsprechender Ministerratsvortrag in der Regierungssitzung beschlossen werden. Geplant ist auch ein Verbot von Cousin-Ehen.

Neuer Stabilitätspakt wird verhandelt

Wien - Mit Anfang kommender Woche starten die Verhandlungen zum österreichischen Stabilitätspakt. Dieser regelt im Wesentlichen die Aufteilung der erlaubten Defizite zwischen den Gebietskörperschaften, ist also nicht mit dem Finanzausgleich zu verwechseln, der die Zuteilung der steuerlichen Einnahmen klärt. Der noch aktuelle Pakt aus dem Jahr 2012 gilt als überholt und muss ohnehin aufgrund der geänderten EU-Fiskalregeln erneuert werden. Harte Verhandlungen zeichnen sich ab.

