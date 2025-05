Sechs Tote bei Angriffen Israels im Gazastreifen

Gaza - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen am frühen Sonntagmorgen sind laut der palästinensischen Zivilschutzbehörde sechs Menschen getötet worden. Fünf Menschen seien bei einem Angriff auf ein Haus in der Stadt Jabalia im nördlichen Gazastreifen gestorben, sagte der Sprecher Mahmoud Bassal. Eine weitere Person sei bei einem Drohnengriff auf Zelte von Flüchtlingen westlich von Nuseirat im zentralen Gazastreifen ums Leben gekommen. Zudem habe es mehrere Verletzte gegeben.

Drei Unfalltote auf Autobahn bei Koblenz in Deutschland

Koblenz - Bei einem Unfall eines Kleinbusses auf der Autobahn 48 bei der rheinland-pfälzischen Stadt Koblenz in Deutschland sind in der Nacht auf Sonntag mindestens drei Menschen tödlich verletzt worden. Sechs weitere Menschen seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Zu der Nachfrage, ob jemand lebensbedrohlich verletzt sei, wollte er sich zunächst nicht äußern.

Musk legt Fokus nach X-Panne wieder mehr auf Unternehmen

San Francisco/Palo Alto (Kalifornien) - Ein etwa zweistündiger Ausfall beim Onlinedienst X hat Elon Musk am Samstag zu der Ankündigung veranlasst, sich wieder mehr auf die Leitung seiner Unternehmen konzentrieren zu wollen. "Wie die X-Betriebsprobleme diese Woche gezeigt haben, sind größere operationelle Verbesserungen fällig", erklärte Musk am Samstag nach dem Ende der Panne bei X. Eine Internet-Beratungsgruppe erklärte indes, dass ein Hackerangriff zu dem Ausfall bei X geführt habe.

Umgekipptes Kriegsschiff: Nordkorea nahm Werftarbeiter fest

Pjöngjang - Nach der Panne beim Stapellauf eines Kriegsschiffs in Nordkorea sind laut staatlichen Medienberichten drei Mitarbeiter der Werft festgenommen worden. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA wurden die leitenden Angestellten für das Unglück verantwortlich gemacht. Der 5.000-Tonnen-Zerstörer war am Mittwoch beim Stapellauf im Beisein von Diktator Kim Jong-un im Hafen von Chongjin beschädigt worden.

Mountainbiker stürzte in Tirol über 25 Meter hohe Felswand

Amlach - Ein 42-jähriger E-Mountainbiker hat am Samstag in Amlach (Osttirol) beim Absturz über eine 25 Meter hohe Felswand schwere Verletzungen erlitten. Bei der Talfahrt auf einem Wanderweg stürzte der Mann beim Bremsen über den Lenker und in weiterer Folge über die steile Wand ab, an deren Fuß er laut Polizei zu liegen kam. Die drei Begleiter des 42-Jährigen setzten unverzüglich die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde der Biker ins Krankenhaus Lienz gebracht.

Papst Leo XIV. übernimmt offiziell Amt als Bischof von Rom

Rom - Papst Leo XIV. nimmt am Sonntag um 17.00 Uhr seine Bischofskirche in Rom in Besitz. Geplant ist laut Kathpress ein feierlicher Gottesdienst in der Lateranbasilika, in dessen Verlauf er auf dem römischen Bischofssitz Platz nimmt. Die Lateranbasilika und der dazugehörige Palast waren bis ins 14. Jahrhundert der Hauptsitz der Päpste in Rom.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red