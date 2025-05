ÖGB-Chef sieht Sparpaket ausgewogen, aber "Herz blutet"

Wien - Gewerkschaftspräsident Wolfgang Katzian (SPÖ) hat am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" zu den im Doppelbudget beschlossenen Einsparungen erklärt, es blute ihm das Herz, wenn die unteren Einkommensgruppen besonders stark belastet werden. Es handle sich aber um einen Kompromiss von drei Parteien, in Summe sei dieser "ausgewogen". Sollten die im Doppelbudget gesetzten Maßnahmen nicht ausreichen, werde man aber neu reden müssen, brachte er auch Vermögenssteuern ins Spiel.

Norris triumphiert in Monaco vor Leclerc und Piastri

Monaco - McLaren-Pilot Lando Norris hat einen taktisch geprägten, aber erneut mäßig spannenden Großen Preis von Monaco gewonnen. Der Brite triumphierte am Sonntag im Fürstentum ungefährdet vor Lokalmatador Charles Leclerc im Ferrari und Oscar Piastri im zweiten McLaren. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wurde im Red Bull Vierter vor Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton. Trotz der Einführung von zwei Pflicht-Boxenstopps hielt sich der Chaos-Faktor an der C�te d'Azur in Grenzen.

Schiff mit gefährlicher Ladung vor indischer Küste gesunken

Bangalore - Vor der Küste des indischen Bundesstaats Kerala im Süden des Landes ist ein Containerschiff mit zum Teil gefährlicher Ladung gesunken. Das Schiff, das unter der Flagge des westafrikanischen Landes Liberia fuhr, sei mit 640 Containern, darunter 13 mit gefährlicher Ladung, untergegangen, teilte das indische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Um was für Ladung es sich genau handelte, erklärte das Ministerium nicht.

Selenskyj: Fast 370 Luftangriffe auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Sonntag nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit fast 300 Drohnenangriffen und rund 70 Schlägen mit Raketen und Marschflugkörpern überzogen. Das wären nach Zahlen die schlimmsten Drohnenangriffe seit Kriegsbeginn vor mehr als drei Jahren. Rettungskräfte seien in mehr als 30 ukrainischen Städten und Dörfern im Einsatz, teilte Selenskyj auf der Plattform X mit. Unter den Toten seien auch Kinder.

Mindestens 38 Tote in vergangenen 24 Stunden im Gaza-Krieg

Gaza - Mindestens 38 Menschen sind nach palästinensischen Angaben bei israelischen Angriffen im Gazastreifen innerhalb eines Tages getötet worden. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium meldete am Sonntag zudem 204 Verletzte in den vergangenen 24 Stunden. Das Ministerium unterscheidet nicht zwischen Kombattanten und Zivilisten. Die Angaben lassen sich derzeit nicht verifizieren. Die israelische Armee will unterdessen ihre Aktivitäten in Gaza weiter verstärken.

Fünf Skitourengänger im Schweizer Wallis tot gefunden

Zermatt - In der Schweiz sind fünf Skitourengänger in den Walliser Alpen tot aufgefunden worden. Die Rettungskräfte waren laut Polizei von zwei Alpinisten alarmiert worden, die auf etwa 4.000 Metern, unterhalb des Rimpfischhorns bei Zermatt, mehrere verlassene Skier entdeckt hatten. Vom Hubschrauber aus entdeckten die Einsatzkräfte später die leblosen Körper.

Integrationspaket soll am Mittwoch auf Weg gebracht werden

Wien - Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) will am Mittwoch im Ministerrat das geplante Integrationspaket inklusive Verschärfungen bei den Deutschkursen für Asylberechtigte auf den Weg bringen. Dazu soll laut Auskunft aus ihrem Büro ein Ministerratsvortrag eingebracht werden, der allerdings vorerst nur den "Startschuss" für verpflichtende Integrationsmaßnahmen darstellen wird. Die Umsetzung wird längere Zeit in Anspruch nehmen, hieß es aus ihrem Ressort.

Papst sprach erstmals Sonntagsgebet vom Apostolischen Palast

Rom - Papst Leo XIV. hat zum ersten Mal das Sonntagsgebet vom Apostolischen Palast auf dem Petersplatz in Rom gesprochen. Beim Regina Coeli (Himmelskönigin Maria), dem Gebet nach der Osterzeit, dankte der Papst für die Zuneigung, mit der seine Papst-Wahl begrüßt worden sei. Er rief die Gläubigen auf, ihn in seinem Amt mit Gebeten zu unterstützen.

