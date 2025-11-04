Schweizer Franken - Solana

0,0078
 SOL
0,0004
5,08 %
SOL - CHF
Geändert am: 04.11.2025 09:37:25

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische sowie der deutsche Markt geben im Dienstagshandel nach. An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt verbucht am Dienstag deutliche Abschläge.

Nach einer sehr schwachen Eröffnung bleibt der ATX auch im Anschluss tief in rotem Terrain.

Auch das europäische Umfeld zeigt sich schwächer, während die Fernost-Börsen negative Vorgaben brachten. Marktbeobachter sprachen von Gewinnmitnahmen angesichts von Bedenken bezüglich hoher Bewertungen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag deutlich schwächer.

So startete der DAX 1,37 Prozent leichter bei 23.801,24 Einheiten und steht im weiteren Verlauf deutlich im Minus.

Damit entpuppt sich der freundliche Wochenstart nach der vorangegangene Schwächephase als Strohfeuer. Schon am Montag war der DAX an der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Linie abgeprallt und hatte nur einen Teil seiner Gewinne ins Ziel gerettet.

Ein möglicher Stimmungsdämpfer sind neue Nachrichten zum wichtigen Chip-Hersteller Nexperia, der zum chinesischen Konzern Wingtech gehört. Nachdem die Niederlande Nexperia Ende September unter ihre Kontrolle gestellt hatte, hatte China die Ausfuhr von Chips aus den Nexperia-Werken in China gestoppt. Zu Wochenbeginn hatte es Entspannungssignale in dem Konflikt gegeben. Doch nun forderte China die Niederlande auf, ihre Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Unternehmens einstellen und eine konstruktive Lösung für den Streit finden.

Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners verwies darauf, dass der seit Jahresbeginn starke DAX in der zweiten Hälfte bislang kaum von der Stelle gekommen ist. Dazu sei "an Asiens Börsen die Nervosität förmlich greifbar", kommentierte der Experte die aktuellen Kursverluste in Tokio, Shanghai und Seoul. "Die beeindruckende und schon beängstigende Rally macht eine Pause." Warnungen vor hohen Bewertungen an den Aktienbörsen und einer möglichen Korrektur würden lauter.

Nach einem ruhigen Wochenauftakt legten am Dienstag etliche deutsche Unternehmen ihre Quartalszahlen und Ausblicke vor.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones gewann zu Beginn leicht hinzu, drehte dann jedoch ins Minus und gab letztlich 0,47 Prozent auf 47.337,23 Punkte nach.
Dagegen eröffnete der NASDAQ Composite den Handel deutlich im Plus. Im Verlauf gab er einen Teil seiner Gewinne wieder ab, beendete die Sitzung aber dennoch 0,46 Prozent höher bei 23.834,72 Zählern.

Die US-Aktienmärkte sind ohne klare Richtung in den Monat November gestartet. Während der Dow Jones an der Wall Street nachgab, setzten die Technologiewerte an der NASDAQ - angetrieben vom Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) - ihren Höhenflug fort.

Die Kauflaune erklärten Händler teilweise mit einer Abkühlung der Handelsspannungen zwischen den USA und China und den soliden Geschäftsausweisen aus dem Technologiebereich. Unter anderem legt AMD am Dienstag nach der Schlussglocke Geschäftszahlen vor. "Technologie bleibt im Fokus, da Palantir und AMD diese Woche Berichte vorlegen werden, beide mit starken Aufschlägen seit Jahresbeginn durch Investorenoptimismus rund um KI und Chip-Nachfrage", sagte Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag rote Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (06:56 Uhr) einen Verlust von 1,25 Prozent bei 51.753,81 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite daneben 0,43 Prozent auf 3.959,29 Einheiten.

In Hongkong gibt der Hang Seng 0,44 Prozent auf 26.043,78 Punkte ab.

"Die Marktteilnehmer befinden sich derzeit im Gewinnmitnahmemodus", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. "Zusätzlich belasten die Äußerungen der US-Regierung, dass die Hochtechnologie von NVIDIA nicht exportiert werden soll, die jüngst avisierten Handelsabkommen zwischen den USA und China." Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen zudem auf die nachbörslichen Verluste des US-Technologiewertes Palantir. Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg nannten zudem "Sorgen in Anbetracht des US-Shutdowns sowie die Unsicherheit hinsichtlich weiterer Zinssenkungen der Fed das Marktgeschehen."

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
04.11.25 22nd Century Group Inc Registered Shs / Quartalszahlen
04.11.25 3D Systems Corp. / Quartalszahlen
04.11.25 4C Group AB Registered Shs / Quartalszahlen
04.11.25 8X8 / Quartalszahlen
04.11.25 A10 Networks Inc / Quartalszahlen
04.11.25 ABG Infralogistics Ltd / Quartalszahlen
04.11.25 Accel Entertainment Inc Registered Shs -A-1- / Quartalszahlen
04.11.25 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
04.11.25 Consumer Price Index Growth (MoM)
04.11.25 Consumer Price Index Growth (YoY)
04.11.25 Jibun Bank EMI des verarbeitenden Gewerbes
04.11.25 RBA Monetary Policy Statement
04.11.25 RBA Interest Rate Decision
04.11.25 RBA Rate Statement
04.11.25 Riyad Bank PMI
04.11.25 RBA Press Conference
04.11.25 HSBC Manufacturing PMI
04.11.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
04.11.25 Haushalt
04.11.25 Exporte
04.11.25 Veränderung der Arbeitslosen
04.11.25 SECO Verbraucherklima
04.11.25 Verbrauchspreisindex-Inflation von FIPE
04.11.25 EZB-Mitglied Panetta spricht
04.11.25 EZB-Mitglied Escrivá spricht
04.11.25 Auktion 12-monatiger Letras
04.11.25 Auktion 6-monatiger Letras
04.11.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
04.11.25 Fed-Mitglied Bowman spricht
04.11.25 BoE-Mitglied Breeden spricht
04.11.25 Industrieproduktion ( Jahr )
04.11.25 Industrieertrag (im Monatsvergleich)
04.11.25 Verbrauchervertrauen, saisonbereinigt
04.11.25 Verbraucherzuversicht
04.11.25 Warenhandelsbilanz
04.11.25 Importe
04.11.25 Exporte
04.11.25 Internationaler Warenhandel
04.11.25 Handelsbilanz
04.11.25 Redbook Index (Jahr)
04.11.25 IBD/TIPP Wirtschaftsoptimismus ( Monat )
04.11.25 JOLTS Stellenangebote
04.11.25 GDT Preisindex
04.11.25 Auftragseingänge der Industrie (Monat)
04.11.25 Geldreserven
04.11.25 EZB-Mitglied Nagel spricht
04.11.25 Guru Nanak Geburtstag
04.11.25 Jahres Budget Veröffentlichung
04.11.25 Währungsreserven
04.11.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand
04.11.25 Arbeitskostenindex (Jahr)
04.11.25 Arbeitskostenindex (Quartal)
04.11.25 Beschäftigungsänderung
04.11.25 Arbeitslosenquote
04.11.25 Erwerbsquote
04.11.25 Ai Group Bau-EMI
04.11.25 Ai Group EMI für das verarbeitende Gewerbe
04.11.25 AiG Industrie-Index
04.11.25 S&P Global zusammengesetzter PMI
04.11.25 S&P Global EMI für Dienstleistungen

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 906,15 22,72 0,79
Baumwolle 0,65 -0,37
Bleipreis 1 994,75 -4,75 -0,24
Dieselpreis Benzin 1,61 0,00 -0,25
EEX Strompreis Phelix DE 94,15 2,15 2,34
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 4,21 -0,06 -1,34
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 3 998,17 -3,28 -0,08
Haferpreis 3,02 0,06 1,86
Heizölpreis 63,14 -0,53 -0,83
Holzpreis 545,00 5,50 1,02
Kaffeepreis 4,07 0,14 3,46
Kakaopreis 4 692,00 279,00 6,32
Kohlepreis 96,15 -0,65 -0,67
Kupferpreis 10 872,50 -28,75 -0,26
Lebendrindpreis 2,32 -0,04 -1,86
Mageres Schwein Preis 0,81 -0,01 -0,92
Maispreis 4,33 -0,02 -0,35
Mastrindpreis 3,43 0,04 1,23
Milchpreis 16,90 -0,02 -0,12
Naphthapreis (European) 542,46 14,57 2,76
Nickelpreis 14 969,00 -82,50 -0,55
Orangensaftpreis 1,75 0,02 1,01
Palladiumpreis 1 416,50 -18,50 -1,29
Palmölpreis 4 086,00 -104,00 -2,48
Platinpreis 1 566,50 -13,00 -0,82
Rapspreis 479,25 -0,25 -0,05
Reispreis 10,23 -0,01 -0,05
Silberpreis 48,07 -0,05 -0,10
Sojabohnenmehlpreis 319,20 -1,60 -0,50
Sojabohnenpreis 11,14 -0,06 -0,56
Sojabohnenölpreis 0,50 0,04
Super Benzin 1,67 0,00 -0,12
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 193,75 0,75 0,39
Zinkpreis 3 189,70 20,55 0,65
Zinnpreis 36 351,00 62,50 0,17
Zuckerpreis 0,15 1,60
Ölpreis (Brent) 64,25 -0,59 -0,91
Ölpreis (WTI) 60,36 -0,69 -1,13

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 734,82 -1,65%
Dow Jones 47 336,68 -0,48%
NASDAQ Comp. 23 834,72 0,46%
S&P 500 6 851,97 0,17%
NIKKEI 225 51 497,20 -1,74%
Hang Seng 26 158,36 0,97%
ATX 4 783,03 -1,20%
Shanghai Composite 3 976,52 0,55%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

