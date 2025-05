Liverpool-Anschlag: Mehrere Menschen in kritischem Zustand

Liverpool - Nach der Fahrt eines Autos in eine Menschenmenge in Liverpool befinden sich nach Angaben von Bürgermeister Steve Rotheram mehrere Menschen in kritischem Zustand. Es gebe noch immer vier Personen, die "sehr, sehr krank" im Krankenhaus seien, sagte er der britischen Rundfunkanstalt BBC am Dienstag. "Wir hoffen natürlich, dass sie durchkommen." Am Vorabend war ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Tausende Fußballfans feierten dort die Meisterschaft des FC Liverpool.

Ukraine: Russlands Drohnenangriffe haben nachgelassen

Kiew (Kyjiw) - Die Drohnenangriffe der russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben nachgelassen. In der Nacht auf Dienstag seien 60 Drohnen auf Ziele in der Ukraine gestartet worden, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Dies weise auf einen deutlichen Rückgang der Intensität der Angriffe hin - nach drei Nächten in Folge mit den massivsten Luftangriffen seit Kriegsbeginn.

Gaza-Stiftung verteilt erste Hilfsgüter

Gaza - Die von den Vereinten Nationen kritisierte Hilfsorganisation Gaza Humanitarian Foundation (GHF) hat nach eigenen Angaben mit der Verteilung von Lebensmitteln im Gazastreifen begonnen. Am Dienstag würden weitere Transporte mit Hilfsgütern angeliefert, erklärte die von den USA unterstützte Organisation am Montagabend. Die Vereinten Nationen werfen der im Februar gegründeten Stiftung vor, ihre Pläne würden die Zwangsumsiedlung von Palästinensern und weitere Gewalt bedeuten.

UNO-Menschenrechtler: Israel verletzt im Gaza Völkerrecht

Wien/Turku - UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk betrachtet das Vorgehen Israels im Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen als nicht mehr durch das völkerrechtliche Prinzip der Selbstverteidigung gedeckt, obwohl Israel an das Kriegsvölkerrecht gebunden wäre. "Was wir in den letzten Monaten sehen, hat nichts mehr mit Respekt von fundamentalen Grundsätzen der Humanität zu tun", sagte der Österreicher am Dienstag im "Morgenjournal" des ORF-Radios Ö1.

Geständnis in Prozess zu Solinger Messeranschlag mit 3 Toten

Düsseldorf - Im Strafprozess um den mutmaßlich islamistischen Terroranschlag von Solingen mit drei Toten hat der Angeklagte die Tat gestanden. In einer Erklärung, die seine Verteidiger für ihn abgaben, räumte der Syrer Issa al H. den Messerangriff ein, bei dem drei Menschen starben. "Ich habe schwere Schuld auf mich geladen. Ich bin bereit, das Urteil entgegenzunehmen." Weiter ließ er verlesen: "Ich habe Unschuldige getötet, keine Ungläubigen."

Frist abgelaufen: Meta kann KI mit Nutzerdaten trainieren

Wien/Menlo Park - Die Frist für einen Widerspruch gegen den Plan des Facebook-Konzerns Meta, Nutzerdaten für die Weiterentwicklung seiner KI-Systeme einzusetzen, ist in der Nacht auf Dienstag abgelaufen. Knackpunkt aus rechtlicher Sicht ist, ob für den Internetriesen ein "berechtigtes Interesse" an den Daten besteht. Eine erste Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln bejaht das, sagte Nikolaus Forg�, Professor für Technologie- und Immaterialgüterrecht an der Universität Wien, der APA.

Wiener Koalition dürfte Anfang nächster Woche fixiert werden

Wien - In Wien gehen die Regierungsverhandlungen zwischen SPÖ und NEOS ins Finale. Dem Vernehmen nach soll Anfang kommender Woche ein Koalitionsabkommen präsentiert werden. Dass man sich einigen wird, gilt als sicher. Beide Seiten betonen, dass die Verhandlungen gut verlaufen. Damit dürfte auch die nötige Zustimmung der Parteigremien keine Hürde darstellen. Mit den NEOS regieren die Stadt-Roten bereits seit 2020.

Betrugsbekämpfer holten 2024 107 Mio. Euro zurück

Wien - Das Amt für Betrugsbekämpfung (ABB) hat im Vorjahr 107 Mio. Euro aus Betrugsfällen eingetrieben. "Steuerbetrug ist sehr gefährlich, weil es die Finanzierbarkeit öffentlicher Leistungen gefährdet", sagte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Dienstag bei der Vorstellung der Jahresbilanz des ABB. Die öffentlich wahrnehmbare Bekämpfung des Steuerbetrugs sei entscheidend für ein gerechtes Steuersystem, die ganze Volkswirtschaft profitiere davon.

