Ukraine: Russlands Drohnenangriffe haben nachgelassen

Kiew (Kyjiw) - Die Drohnenangriffe der russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben nachgelassen. In der Nacht auf Dienstag seien 60 Drohnen auf Ziele in der Ukraine gestartet worden, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Dies weise auf einen deutlichen Rückgang der Intensität der Angriffe hin - nach drei Nächten in Folge mit den massivsten Luftangriffen seit Kriegsbeginn.

Kurz kritisiert nach Freispruch Verfahrensdauer

Wien - Nach seinem Freispruch in der Falschaussage-Causa ist der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag vor die Medien getreten. Gleich zu Beginn der Pressekonferenz meinte er, alle enttäuschen zu müssen, die nun eine "Abrechnung" erwarteten. Nichtsdestoweniger kritisierte er die "politische Kultur" und die Justiz. Einer Rückkehr in die Politik erteilte er abermals eine Absage.

Weitere Ermittlungen gegen Kärntner Sportvereinsmitarbeiter

Klagenfurt - Bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt laufen weiterhin Missbrauchsermittlungen gegen einen ehemaligen Mitarbeiter eines Kärntner Sportvereins. Vorerst waren etwas mehr als zehn Fälle bekannt, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Markus Kitz am Dienstag auf APA-Anfrage. In zwei Fällen wird wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen ermittelt, wofür bis zu zehn Jahre Haft drohen.

Geständnis in Prozess zu Solinger Messeranschlag mit 3 Toten

Düsseldorf - Im Prozess um den islamistischen Terroranschlag von Solingen mit drei Toten hat der Angeklagte die Messerattacke gestanden. In einer Erklärung, die seine Verteidiger für ihn abgaben, räumte der Syrer Issa al H. (27) den Angriff ein. "Ich habe schwere Schuld auf mich geladen. Drei Menschen sind durch meine Hand gestorben. (...) Ich bin bereit, das Urteil entgegenzunehmen." Weiter ließ er verlesen: "Ich habe Unschuldige getötet, keine Ungläubigen."

SPÖ und NEOS gegen Stocker-Vorstoß zu Menschenrechtsgericht

Straßburg/Wien - SPÖ und NEOS positionieren sich gegen den Vorstoß von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) für eine Veränderung der Spruchpraxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) im Migrationsbereich. Die Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im Nationalrat, Petra Bayr (SPÖ), bezeichnete ihn gegenüber der APA als "sehr problematisch", ihre NEOS-Kollegin Stephanie Krisper schrieb am Dienstag auf BlueSky von einem "Alleingang".

Wachsende Unterschiede bei Lesekompetenz von Erwachsenen

Wien - Die Lesekompetenzen von Erwachsenen entwickeln sich je nach Alter, Bildungsabschluss und Berufsgruppe auseinander. Das zeigt der von der Statistik Austria erstellte nationale Ergebnisbericht der oft als "Erwachsenen-PISA" bezeichneten OECD-Erhebung PIAAC. Während sich etwa die Lesekompetenz von höher Gebildeten und Berufsgruppen mit hohen Qualifikationen zwischen 2011 und 2022/23 kaum veränderte, nahm sie bei Berufsgruppen mit mittlerer und niedriger Qualifikation ab.

Nach Bombendrohungen Ermittlungen in alle Richtungen

Wien - Die Ermittlungen zu den Bombendrohungen vom Montag, die federführend die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienste (DSN) übernommen hat, laufen auf Hochtouren und in alle Richtungen, wie es aus dem Innenministerium am Dienstag hieß. Aus gut informierten Kreisen war unterdessen zu erfahren, es gebe Hinweise auf eine internationale Tätergruppe, die dafür verantwortlich ist.

Weltweit so wenig Schiffsverluste wie noch nie

München - Im vergangenen Jahr sind weltweit so wenig Schiffe gesunken wie noch nie: Der Unternehmensversicherer Allianz Commercial verzeichnete auf den sieben Weltmeeren lediglich zwölf Schiffsuntergänge unter den 27 Totalverlusten der weltweiten Handels- und Fischereiflotte. Das waren bei insgesamt etwa 100.000 größeren Schiffen um acht Totalverluste weniger als im Vorjahr und ein neues Rekordtief. Damit setzte sich ein seit Jahrzehnten anhaltender positiver Trend fort.

Wiener Börse tendiert im Verlauf freundlich

Wien - Der heimische Leitindex ATX gewann am frühen Dienstagnachmittag um 0,73 Prozent und notierte bei 4.447,71 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich im grünen Bereich. Politische Themen bestimmten in den letzten Handelstagen das Geschehen und es bleibt weiterhin unkalkulierbar, ob etwa eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und der EU gelingt oder nicht, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Aktien der Vienna Insurance Group gewannen nach Zahlenvorlage 2,6 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red